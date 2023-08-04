Güneş yorgunluğu ölümcül olabilir

Mecbur kalmadıkça güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkmamak; dışarıda yapılacak işler için sabah erken ya da akşamüstü saatlerini tercih etmek gerektiğini vurgulayan Dr. Doğan, “Öğlen güneşinden kaçının, şapka takın, koyu renk kıyafetler giymeyin, pamuklu ince ve açık renk kıyafetler güneş yorgunluğunu ve güneşin zararlı ışınlarının yol açacağı olumsuz etkileri önleyeceği için bu tarz kıyafetleri seçin. Çünkü güneş ışınları ısı oluşturdukları için koyu renk üzerinde daha yavaş hareket eder. Bu durum koyu renk giysilerin daha çok güneş ışını çekip daha fazla ısınmasına yol açar. Açık renkli giysilerde ısı oluşumu daha az, terleme riski daha düşüktür” diye konuştu.