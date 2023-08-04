Güneş yorgunluğu ölümcül olabilir

Acıbadem Bodrum Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Doğan, yaz sıcaklarının her gün yeni bir rekor kırdığı şu günlerde kalp hastalıklarında görülen artışa değinerek, kalp sağlığı için alınabilecek önlemleri sıraladı. Uzun süre güneşlenme, egzersiz yapma, çalışma, yürüme veya da hiç efor harcanmasa bile güneşe maruz kalmanın vücut enerji seviyesini sıfırlayabileceğini belirten Dr. Doğan, “Vücutta sıvı açığının ortaya çıktığı, kanın koyulaştığı ve pıhtılaşmaya daha yatkın olduğu durumlarda 'güneş yorgunluğu' oluşabilir. Özellikle terlemenin yol açtığı su ve tuz kaybının sonucu olarak halsizlik, baş ağrısı, bulantı hissi, konsantrasyon bozukluğu güneş ışınlarının yol açtığı güneş yorgunluğu belirtisidir. Damar sertliği bulunan ya da risk altında olan kişilerde kalp krizi gelişebilir. Bu nedenle güneşe uzun süre maruz kalmaktan kaçınmak gerekir” dedi.