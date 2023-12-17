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Yaşam
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Güneş görenleri hayrete düşürdü

2023-12-17 15:29:12
Güneş görenleri hayrete düşürdü

Mersin'de parçalı bulutların görseli dikkat çekerken, güneş ise mercek gibi göründü.

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Foto - Güneş görenleri hayrete düşürdü

Meteorolojinin verilerinde olduğu gibi Mersin'de sıcaklıklar 22 dereceye ulaşırken parçalı bulutlar gökyüzünü kapladı. Parçalı bulutların gökyüzünü kapladığı şehirde, Nasa'nın verdiği bilgilere göre, son 6 yılın en güçlük patlamasının yaşandığı güneş ise mercek gibi göründü.

#2
Foto - Güneş görenleri hayrete düşürdü

Mercek gibi bulutların arasında kayan güneşin çevresindeki ışınlar da dikkat çekti.

#3
Foto - Güneş görenleri hayrete düşürdü

Yarından itibaren Çarşamba gününe kadar güneşli bir havanın etkili olacağı şehre 321 kilometrelik kıyısı bulunan Akdeniz için ise fırtına uyarısı yapıldı.

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Foto - Güneş görenleri hayrete düşürdü

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji 6.Bölge Müdürlüğünden gelen son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50 ile 75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

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