Gündemi sarsan skandal sonrası Selçuk Bayraktar uyardı! Yıkıcı kaostan korunmanın yolunu açıkladı
Gündemi sarsan skandal sonrası Selçuk Bayraktar uyardı! Yıkıcı kaostan korunmanın yolunu açıkladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Venezuela lideri Maduro'nun zorla alıkonması sonrası dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Bayraktar, NSosyal hesabından uluslararası sistemdeki güncel gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaştı.

"Son dönemde uluslararası arenada yaşanan gelişmeler gösteriyor ki yeni dünya düzeninde adaletsizlik ve hukuksuzluk bir istisna olmaktan çıkıp yeni normale döndü." ifadesini kullanan Bayraktar, güçlü olanın zayıfı ezdiği bir ortamda hiç kimsenin güvende hissetmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Dünyanın farklı noktalarında yaşanan çatışmalara ve operasyonlara dikkati çeken Bayraktar, füzelerle vurulan şehirlerden liderlerin operasyonla kaçırılmasına kadar pek çok olayın temel bir sonucu olduğunu belirtti.

Yöntemler değişse de sonucun egemenliğin gasbı, insan hayatının değersizleşmesi ve hukukun yok edilmesi olduğunu aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Böyle bir dünyada ayakta kalmanın şartı kendi gücünü, caydırıcılığını ve bağımsızlığını inşa etmektir. Bu yıkıcı kaostan korunmanın yolu, milli birlik ve beraberlik içinde güçlü olmaktır. Türkiye olarak evlatlarımızın geleceğini, bu adaletsiz yeni dünya düzeninde ancak güçlü bir duruşla koruyabiliriz. Güçlü Türkiye, yerli ve milli teknolojiyle, üretimle ve kendi imkanlarına yaslanan kararlı bir atılımla mümkündür. Tüm bu yaşananlar yeniden göstermiştir ki milyonlarca gencimizle birlikte yoluna hayatımızı adadığımız Milli Teknoloji Hamlesi ülkemiz ve tüm dost, kardeş coğrafyalar için vazgeçilmezdir."

