Gündemi sarsan skandal sonrası Selçuk Bayraktar uyardı! Yıkıcı kaostan korunmanın yolunu açıkladı

"Böyle bir dünyada ayakta kalmanın şartı kendi gücünü, caydırıcılığını ve bağımsızlığını inşa etmektir. Bu yıkıcı kaostan korunmanın yolu, milli birlik ve beraberlik içinde güçlü olmaktır. Türkiye olarak evlatlarımızın geleceğini, bu adaletsiz yeni dünya düzeninde ancak güçlü bir duruşla koruyabiliriz. Güçlü Türkiye, yerli ve milli teknolojiyle, üretimle ve kendi imkanlarına yaslanan kararlı bir atılımla mümkündür. Tüm bu yaşananlar yeniden göstermiştir ki milyonlarca gencimizle birlikte yoluna hayatımızı adadığımız Milli Teknoloji Hamlesi ülkemiz ve tüm dost, kardeş coğrafyalar için vazgeçilmezdir."