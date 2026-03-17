Bu şehirlerde yaşıyorsanız aman dikkat! İşte bayramda kar beklenen iller
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Meteoroloji, 5 günlük hava tahmini raporunu yayımladı. İşte bayramda hava durumu...
Rapora göre, bayramın ilk günü bütün yurtta yağış etkili olacak. Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'da sıcaklıklar 15 derecenin üstüne çıkarken Meteoroloji, bu kentler için kuvvetli, gök gürültülü yağış uyarısı verdi.
İstanbul ve Ankara'da da 3 günlük bayram yağışlı geçecek. Bayramın ilk günü İzmir'de de yağışlı hava etkili olacak. Öte yandan Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar düşmeye başladı. Bayramda bazı kentlerde kar yağışı etkili olacak.
Kar yağışı beklenen kentler: Bayburt, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari
İçişleri Bakanlığı da bayramda İstanbul için uyarı yayımladı. Valiliğin sosyal hesabından yapılan açıklamada, ilde hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacak.
Açıklamada, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının perşembe günü 7-9 ila en yüksek 9-11 derece; cuma günü 6-8, ila en yüksek 9-11 derece, cumartesi günü 7-9 ila en yüksek 11-13 derece; pazar günü 6-8 ila en yüksek 9-11 derece olmasının beklendiği aktarıldı. Açıklamada, "Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
