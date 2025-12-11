Emrah Savcı Giriş Tarihi: Gündemi sarsacak transfer iddiası! Yok artık! Ali Koç getiremedi, Sadettin Saran işi bitirecek!
Patlayıcı hızı ve çevikliği sayesinde hem topsuz oyunda hem de Domenico Tedesco'nun ihtiyacı olan dar alanlarda rakiplerini eksiltebilen Julien Duranville bir kez daha Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Fiziksel dayanıklılığı, ikili mücadelelerde ve pres altında topu koruma konusunda fiziksel gücü ve genç bir oyuncu olarak, şut kararları ve asistlerdeki pas kalitesi eksikliği transferin önündeki engeller.