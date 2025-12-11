  • İSTANBUL
Spor
7
Yeniakit Publisher
Gündemi sarsacak transfer iddiası! Yok artık! Ali Koç getiremedi, Sadettin Saran işi bitirecek!

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Gündemi sarsacak transfer iddiası! Yok artık! Ali Koç getiremedi, Sadettin Saran işi bitirecek!

Patlayıcı hızı ve çevikliği sayesinde hem topsuz oyunda hem de Domenico Tedesco'nun ihtiyacı olan dar alanlarda rakiplerini eksiltebilen Julien Duranville bir kez daha Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Fiziksel dayanıklılığı, ikili mücadelelerde ve pres altında topu koruma konusunda fiziksel gücü ve genç bir oyuncu olarak, şut kararları ve asistlerdeki pas kalitesi eksikliği transferin önündeki engeller.

#1
Foto - Gündemi sarsacak transfer iddiası! Yok artık! Ali Koç getiremedi, Sadettin Saran işi bitirecek!

Sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Julien Duranville'in oynama süresi yetersizliği nedeniyle bu kış Dortmund'dan kiralık olarak ayrılması gündeme geldi. İki Bundesliga kulübü dışında sarı-lacivertlilerin de genç kanat oyuncusu için antenlerini açtığı iddia edildi.

#2
Foto - Gündemi sarsacak transfer iddiası! Yok artık! Ali Koç getiremedi, Sadettin Saran işi bitirecek!

Teknik direktör Niko Kovac, Pazar günü Hoffenheim'a karşı alınan 2-0'lık galibiyetin ardından Duranville'in kadroya neden giremediğini şu şekilde açıkladı:

#3
Foto - Gündemi sarsacak transfer iddiası! Yok artık! Ali Koç getiremedi, Sadettin Saran işi bitirecek!

- Onun takıma dahil olması zor. Dortmund'dayız... burada kendisi de dahil olmak üzere gerçekten iyi oyuncular var. Ama diğerleri daha iyi. Sky'a göre, yakın gelecekte çok fazla maça çıkması pek olası olmadığından, Dortmund yönetimi ve 19 yaşındaki oyuncunun menajerleri ortak bir kararla kış aylarında ayrılık konusunda anlaştı.

#4
Foto - Gündemi sarsacak transfer iddiası! Yok artık! Ali Koç getiremedi, Sadettin Saran işi bitirecek!

Fenerbahçe dışında Mönchengladbach ve Werder Bremen'in de Duranville'e göz diktiği iddia edildi. Belçika U-21 Milli Takım oyuncusuna son günlerde M'Gladbach tarafından teklif yapıldığı ancak genç yıldız adayının Almanya dışına çıkma konusunda bir hevesinin olduğu savunuldu.

#5
Foto - Gündemi sarsacak transfer iddiası! Yok artık! Ali Koç getiremedi, Sadettin Saran işi bitirecek!

Duranville patlayıcı hızı ve çevikliği ile tanınan bir oyuncu. Hem topsuz oyunda hem de Fenerbahçe'nin ihyitacı olan dar alanlarda rakiplerini eksiltebilir. Yüksek hızda bile topu vücuduna yakın tutabilmesi 19 yaşındaki kanat oyuncusunun daha değerli kılan bir özellik.

#6
Foto - Gündemi sarsacak transfer iddiası! Yok artık! Ali Koç getiremedi, Sadettin Saran işi bitirecek!

Potansiyeline rağmen, Duranville'in üst seviyede istikrar kazanması için geliştirmesi gereken bazı yönleri var. Fiziksel dayanıklılığı, ikili mücadelelerde ve pres altında topu koruma konusunda fiziksel gücü ve genç bir oyuncu olarak, şut kararları ve asistlerdeki pas kalitesi yükselmeli.

