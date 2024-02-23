2024-02-23 12:07:31 Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!
Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak ve gelecek yıl Devler Ligi'ne adım atmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Son iki transfer dönemini hareketli geçiren sarı-lacivertli ekip, önümüzdeki dönemin hazırlıklarına başladı. Yönetim, daha önce olduğu gibi yine ses getirecek takviyelere imza atmayı planlıyor. İşte Fenerbahçe'nin listesine aldığı Hollandalı golcü... | Fenerbahçe haberleri