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Spor
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Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

2024-02-23 12:07:31
Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak ve gelecek yıl Devler Ligi'ne adım atmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Son iki transfer dönemini hareketli geçiren sarı-lacivertli ekip, önümüzdeki dönemin hazırlıklarına başladı. Yönetim, daha önce olduğu gibi yine ses getirecek takviyelere imza atmayı planlıyor. İşte Fenerbahçe'nin listesine aldığı Hollandalı golcü... | Fenerbahçe haberleri

#1
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir mücadele içerisinde yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, rakibinin 2 puan gerisinde bulunuyor.

#2
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

Sarı-lacivertli ekip son olarak 26. haftada Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olmuştu.

#3
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

İsmail Kartal'ın öğrencileri ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı. Ancak pes etmeyen Süper Lig devi karşılaşmada rakibini 3-1 yendi.

#4
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

Bu sonuçla Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı ve yenilmezlik serisini sürdürerek Galatasaray'ı takip etmeye devam etti.

#5
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

Ayrıca sarı-lacivertli ekip ligde sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

#6
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı takım tek yenilgisini ise Trabzonspor'dan almıştı. Ligin 11. haftasında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 3-2 kazanıp Fenerbahçe'ye ilk ve tek yenilgisini tattırmıştı.

#7
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

Fenerbahçe, Avrupa'da da gidişatını istediği gibi sürdürüyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'na düşen sarı-lacivertliler, grubunda toplamda 12 müsabakaya çıktı.

#8
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

Bu maçlarda 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan İsmail Kartal'ın ekibi grubunu lider tamamlamayı başardı.

#9
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

Kanarya grup aşaması 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 12 puan alarak tamamladı.

#10
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

Grubunda deplasmanda Ludogorets'e 2-0 ve Nordsjaelland'a da Danimarka'da 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, son maçta evinde ağırladığı Spartak Trnava maçını da 4-0'la geçmeyi bildi.

#11
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

Diğer yandan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na da istediği başlangıcı yaptı. Sarı-lacivertli ekip son 32 turunda Adanaspor'u 6-0 ve son 16 turunda da Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

#12
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

Çeyrek final aşamasına yükselen Fenerbahçe'nin kura çekimi sonucu rakibi MKE Ankaragücü oldu. İki sarı-lacivertli ekibin mücadelende kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.

#13
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı 27 Şubat Salı günü yapılacak. Son 4'e kalan takım ise Beşiktaş - Tümosan Konyaspor eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

#14
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

Diğer yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Özellikle son iki transfer dönemini hareketli geçiren yönetim, gelecek dönemin planlamalarına başladı.

#15
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

Teknik direktör İsmail Kartal, takımdan ayrılacaklar ve gideceklerin listesini tutarken, bir isim dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertlilerin Bekçikalı golcüsü Michy Batshuayi, takımdan ayrılmak istiyor.

#16
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

İstediği süreyi kupa dışında bulamayan ve Edin Dzeko'nun arkasında kalan yıldız golcü, yaz transfer döneminde yani bir başlangıc yapmayı planlıyor.

#17
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

Yönetim ise tecrübeli futbolcunu yerini yıldız bir isimle doldurmayı planlıyor. Listesinde birçok oyuncuyu barındıran sarı-lacivertli ekip, transferde rotasını İspanya'ya çevirdi.

#18
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

Fenerbahçe'de gündemin Memphis Depay olduğu ortaya çıktı.

#19
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

Atletico Madrid forması giyen tecrübeli futbolcunun sözleşmesi Haziran 2025'te son bulacak.

#20
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

Bu sezon toplamda 21 karşılaşmaya çıkan Hollandalı futbolcu bu müsabakalarda 8 gol atarken, takım arkadaşlarına 2 asist yaptı.

#21
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

Depay'ın bonservis değeri ise 12 milyon Euro olarak biliniyor.

#22
Foto - Gündemi altüst edecek harekat başlatılıyor! Fenerbahçe transfer düğmesine bastı... Belki de sezonun en değerlisi!

Fenerbahçe'nin yeni transfer politikasında böylesi yıldızlar yine ilk gündemde olacak.

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