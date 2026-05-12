Gündeme oturacak gelişme: BlackRock Türkiye pozisyonunu ani kararla değiştirdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock, Türkiye pozisyonunu ani kararla değiştirerek dikkat çeken bir hamleye imza attı.

Küresel piyasalarda yön belirleyen yatırım devlerinden BlackRock, yeniden Türkiye piyasalarına ağırlık vermeye başladı. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olarak bilinen ABD merkezli finans kuruluşunun, son dönemde Borsa İstanbul’daki pozisyonlarını artırdığı belirtiliyor.

Uluslararası yatırım çevrelerinde dikkat çeken gelişmeye göre şirketin bazı büyük fonları, uzun süredir mesafeli durduğu Türk hisselerinde alımlarını hızlandırdı. Özellikle bankacılık, sanayi ve sağlık sektöründeki hisselerin yabancı yatırımcıların radarına girdiği ifade ediliyor.

Ekonomide uygulanan sıkı para politikası, enflasyonda yavaşlama beklentisi ve Türk lirası varlıklara yönelik artan ilgi, yabancı fonların Türkiye’ye yeniden yönelmesinde etkili oldu. Analistler, yüksek faiz ortamının kısa vadede yabancı yatırımcı açısından cazip fırsatlar sunduğunu değerlendiriyor.

Piyasa uzmanlarına göre BlackRock gibi küresel devlerin Türkiye’ye dönüş sinyali vermesi, Borsa İstanbul açısından önemli bir güven göstergesi olarak yorumlanıyor. Özellikle son aylarda yabancı yatırımcı payındaki artışın devam edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

KAYNAK: BORSANIN GÜNDEMİ

Yorumlar

Asım keskin

Hayrimiza mi dersiniz???

asa

BUNLARI ULKEYE PIYASAYA SOKMAK IHANETE ESDEGER...
