Flaş gelişme: Arap ülkesi, Türkiye'deki dünyaca ünlü madene ortak oldu

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi (OIA) ortaklığında kurulan OYAK Turkoman Yatırım A.Ş, madencilik sektöründe faaliyet gösteren Samas Mining ve savunma teknolojileri alanındaki Tekatron şirketlerine ortak oluyor. Her iki sözleşmeyle Samaş için toplam 30 milyon dolar, Tekatron şirketi için de 15 milyon euro yabancı sermaye girişi olduğu açıklandı.