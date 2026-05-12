Flaş gelişme: Arap ülkesi, Türkiye'deki dünyaca ünlü madene ortak oldu
Umman devlet varlık fonu Oman Investment Authority (OIA), Tokat'ta bulunan ve dünyada sayılı maden yataklarından birisi olan sahaya ortak oldu.
Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi (OIA) ortaklığında kurulan OYAK Turkoman Yatırım A.Ş, madencilik sektöründe faaliyet gösteren Samas Mining ve savunma teknolojileri alanındaki Tekatron şirketlerine ortak oluyor. Her iki sözleşmeyle Samaş için toplam 30 milyon dolar, Tekatron şirketi için de 15 milyon euro yabancı sermaye girişi olduğu açıklandı.
Umman devlet varlık fonu ile Oyak’ın 250’şer milyon dolarlık ortaklıkla kurduğu fonun ortak olduğu Samas Mining, petrol ve doğalgaz sondajlarında, sanayi uygulamalarında, ayrıca medikal ve kozmetik ürünlerde kullanılan sodyum bentoniti üretiyor.
Şirketin işlettiği Tokat bentonit sahası, dünyada türünün kalan yalnızca iki önemli yatağından biri olarak tanımlanıyor. Sahadaki rezervlerin yaklaşık 200 yıl yeteceği belirtiliyor.
Hisse alım anlaşması kapsamında Samas Mining’in üretim kapasitesini yıllık 160 bin tondan 300 bin tonun üzerine çıkarması planlanıyor. Anlaşma sayesinde Umman, petrol-doğalgaz ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla sodyum bentonite öncelikli erişim hakkı elde edecek.
Umman ekonomisi büyük ölçüde enerji sektörüne dayanıyor. Petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde kullanılan bentonit gibi hammaddelerin güvenli şekilde tedarik edilmesi stratejik önem taşıyor.
Dünyada bilinen en büyük sodyum bentonit rezervleri ABD ve Türkiye’de, özellikle de Samaş’ın ruhsat sahasında yoğunlaşıyor. 2024 yılında OYAK iştirakleri arasına katılan Samaş, Tokat Reşadiye’de sahip olduğu bentonit rezervleri ve 50 yılı aşan tarihi ile sodyum bentonit madenciliği alanında dünyanın en önde gelen firmalarından biri olarak faaliyet gösteriyor.
İkinci anlaşma ise Ankara merkezli Tekatron şirketini kapsıyor. Şirket, uzaktan kumandalı insansız kara araçları tasarlayıp üretiyor. Bu yatırım, OIA’nın ortak platform üzerinden gelişmiş savunma sistemleri alanında yatırımlara girişini temsil ediyor. Ayrıca ilgili teknolojilerin Umman’da yerelleştirilmesi fırsatlarının da değerlendirileceği ifade edildi.
Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Belirli şartların oluşmasına ve nihai sözleşmelerin imzalanmasına müteakip sermaye sağlanacak. Taraflar arasında müzakerelerin olumlu ilerlemesi halinde bağlayıcı sözleşmelerin bu yıl Mayıs ayı içinde imzalanması planlanıyor. TOI’nin Tekatron’da gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artışı ile şirketin Türkiye’deki kapasite artış ve Ar-Ge projelerinin desteklenmesi, aynı zamanda da yurt dışında potansiyel üretim tesisi yatırımlarının finansmanının sağlanması hedefleniyor.”
