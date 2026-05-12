Bakan Bayraktar’dan küresel krizlere milli cevap: Türkiye rüzgar gücüyle Avrupa’da ilk 5’te!

Türkiye'nin enerji arzında sıkıntı yaşamayan ülkelerden biri olduğunu ve tedarik kaynaklarındaki çeşitlilikle vatandaşa kesintisiz enerji sağlandığını belirten Bayraktar, Türkiye'nin yeni bir enerji mimarisi üzerinde çalıştığını ifade etti. "Yeni sürecin ana ekseni, omurgası elektrik olacak. Yeni enerji mimarimiz ile uyumlu olacak şekilde işbirliği fırsatlarını değerlendirecek, çeşitli anlaşmalara imza atacağız." ifadesini kullanan Bayraktar, "Net bir şekilde gördüğümüz şey dünyanın giderek elektrikleşiyor olması." dedi. Türkiye'de elektrikli araç sayısının 400 bini aştığını, 2035'te yollarda 6 ila 8 milyon elektrikli aracın olacağının öngörüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz yaz klima kullanımına bağlı olarak günlük elektrik tüketiminde tarihi rekorlar kırdık. Fakat daha sıcak yazlar, daha yoğun enerji tüketimi ve çok daha yüksek bir elektrik talebi oluşmasını bekliyoruz. Türkiye'nin enerji dönüşümünün merkezinde elektrik, elektriğin merkezinde ise yenilenebilir enerji yer alıyor. 2005'te toplam kurulu gücümüzün yalnızca yüzde 33'ü yenilenebilir kaynaklardan oluşuyordu. Türkiye'nin toplam kurulu gücü 125 bin megavatı aşmış durumda ve bunun yaklaşık yüzde 63'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor."