Bakan Bayraktar’dan küresel krizlere milli cevap: Türkiye rüzgar gücüyle Avrupa’da ilk 5’te!

RÜZGAR ENERJİSİ KURULU GÜCÜ ARTIYOR Bakan Bayraktar, rüzgar enerjisinin 2005'te sadece 20 megavat olduğunu, bugün ise 15 bin megavat seviyesini geçtiğini söyledi. 2025'te gerçekleşen 393 milyar kilovatsaatlik toplam elektrik üretiminin içinde rüzgar santrallerinin yüzde 10,9'luk paya sahip olduğuna işaret eden Bayraktar, "Yıllık 34,5 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimi ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştık." diye konuştu. Bayraktar, güneş enerjisinde de artış kaydedildiğini belirterek, "2014'te sadece 40 megavat olan kapasitemiz bugün 26 bin megavatı aştı. Rüzgar ve güneşin toplam kurulu güç içindeki payı artık üçte bir seviyesinde. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da ilk 5 ülke arasında, dünyada ise ilk 11 ülke içinde." dedi. Türkiye'de rüzgar türbinlerinde yaklaşık yüzde 60 yerlilik oranına ulaşıldığını dile getiren Bayraktar, kule, jeneratör ve kanat üretiminde ise yüzde 70'in üzerine çıkıldığını ifade etti.