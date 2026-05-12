  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Guendouzi performansıyla göz dolduruyor Servetinin yüzde 98'i gümüş ve altında olan milyarder son tahminini dünyaya duyurdu: Yakında bu olacak Marmara'da bir anda ortaya çıktılar! Gören telefona sarıldı! TRT spikeri Işıl Açıkkar'a sitem etti: Bir tür kamikaze eylemi gibi... Bu hafta indirime doyuracak! BİM'de 12-13-15 Mayıs indirim kataloğu dolu dolu geldi Sonunda bu da oluyor: Robot oyuncu sahne yolunda Bilim insanları tüm dünyayı tedirgin eden deneyi yaptı: 8000 deprem meydana geldi Açlık ve ölüm kıskacında Gazze! 78 yıl önceki sürgün gölgede kaldı: Siyonist katillerden eşi benzeri olmayan vahşet Çok konuşulacak Eurovision iddiası: İsrail uzun yıllardır sonuçları etkiliyor
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Bakan Bayraktar’dan küresel krizlere milli cevap: Türkiye rüzgar gücüyle Avrupa’da ilk 5’te!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakan Bayraktar’dan küresel krizlere milli cevap: Türkiye rüzgar gücüyle Avrupa’da ilk 5’te!

Küresel zorbaların enerji koridorlarında çıkardığı krizlere ve Hürmüz Boğazı üzerinden kurulan kirli denklemlere karşı Türkiye, 'Milli Enerji' hamlesiyle cevap veriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026 yılının rüzgar enerjisinde tarihi bir dönüm noktası olacağını müjdeleyerek, 'Deniz üstü sahalarımızla enerji mimarimizi yeniden inşa ediyoruz' dedi.

#1
Foto - Bakan Bayraktar’dan küresel krizlere milli cevap: Türkiye rüzgar gücüyle Avrupa’da ilk 5’te!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide tarihi bir dönüşüm sürecinden geçildiğini belirterek, "2026 adeta rüzgarın yılı olacak. Zira Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarının 1500 megavatlık kısmı rüzgar olacak." dedi.

#2
Foto - Bakan Bayraktar’dan küresel krizlere milli cevap: Türkiye rüzgar gücüyle Avrupa’da ilk 5’te!

Bayraktar, 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en stratejik başlıklarından birinin deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi olduğunu ve bu alandaki potansiyelin çok yüksek olduğunu söyledi.

#3
Foto - Bakan Bayraktar’dan küresel krizlere milli cevap: Türkiye rüzgar gücüyle Avrupa’da ilk 5’te!

Bakanlık olarak Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı offshore saha belirlediklerini dile getiren Bayraktar, "2026 adeta rüzgarın yılı olacak. Zira YEKA yarışmalarının 1500 megavatlık kısmı rüzgar olacak. En stratejik başlıklardan biri de deniz üstü olacak. Türkiye çok önemli bir potansiyele sahip. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA yarışmasını gerçekleştireceğiz. 2035'e kadar offshore rüzgarda 5 gigavatlık kapasite hedefliyoruz." diye konuştu. Bakan Bayraktar, bir tarafta jeopolitik gerilimlerin, diğer tarafta iklim değişikliği, tedarik zinciri kırılmaları, enerji güvenliği endişeleri ve artan elektrik talebinin olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı ile başlayan krizle belirsizliklerin arttığını ve krizlerin süreklilik kazandığını söyledi.

#4
Foto - Bakan Bayraktar’dan küresel krizlere milli cevap: Türkiye rüzgar gücüyle Avrupa’da ilk 5’te!

Türkiye'nin enerji arzında sıkıntı yaşamayan ülkelerden biri olduğunu ve tedarik kaynaklarındaki çeşitlilikle vatandaşa kesintisiz enerji sağlandığını belirten Bayraktar, Türkiye'nin yeni bir enerji mimarisi üzerinde çalıştığını ifade etti. "Yeni sürecin ana ekseni, omurgası elektrik olacak. Yeni enerji mimarimiz ile uyumlu olacak şekilde işbirliği fırsatlarını değerlendirecek, çeşitli anlaşmalara imza atacağız." ifadesini kullanan Bayraktar, "Net bir şekilde gördüğümüz şey dünyanın giderek elektrikleşiyor olması." dedi. Türkiye'de elektrikli araç sayısının 400 bini aştığını, 2035'te yollarda 6 ila 8 milyon elektrikli aracın olacağının öngörüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz yaz klima kullanımına bağlı olarak günlük elektrik tüketiminde tarihi rekorlar kırdık. Fakat daha sıcak yazlar, daha yoğun enerji tüketimi ve çok daha yüksek bir elektrik talebi oluşmasını bekliyoruz. Türkiye'nin enerji dönüşümünün merkezinde elektrik, elektriğin merkezinde ise yenilenebilir enerji yer alıyor. 2005'te toplam kurulu gücümüzün yalnızca yüzde 33'ü yenilenebilir kaynaklardan oluşuyordu. Türkiye'nin toplam kurulu gücü 125 bin megavatı aşmış durumda ve bunun yaklaşık yüzde 63'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor."

#5
Foto - Bakan Bayraktar’dan küresel krizlere milli cevap: Türkiye rüzgar gücüyle Avrupa’da ilk 5’te!

RÜZGAR ENERJİSİ KURULU GÜCÜ ARTIYOR Bakan Bayraktar, rüzgar enerjisinin 2005'te sadece 20 megavat olduğunu, bugün ise 15 bin megavat seviyesini geçtiğini söyledi. 2025'te gerçekleşen 393 milyar kilovatsaatlik toplam elektrik üretiminin içinde rüzgar santrallerinin yüzde 10,9'luk paya sahip olduğuna işaret eden Bayraktar, "Yıllık 34,5 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimi ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştık." diye konuştu. Bayraktar, güneş enerjisinde de artış kaydedildiğini belirterek, "2014'te sadece 40 megavat olan kapasitemiz bugün 26 bin megavatı aştı. Rüzgar ve güneşin toplam kurulu güç içindeki payı artık üçte bir seviyesinde. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da ilk 5 ülke arasında, dünyada ise ilk 11 ülke içinde." dedi. Türkiye'de rüzgar türbinlerinde yaklaşık yüzde 60 yerlilik oranına ulaşıldığını dile getiren Bayraktar, kule, jeneratör ve kanat üretiminde ise yüzde 70'in üzerine çıkıldığını ifade etti.

#6
Foto - Bakan Bayraktar’dan küresel krizlere milli cevap: Türkiye rüzgar gücüyle Avrupa’da ilk 5’te!

Bayraktar, şunları söyledi: "2014'te yalnızca 27 üreticiye sahip olduğumuz yenilenebilir enerji sanayisinde bugün 500 yerli üretici faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 50 bin vatandaşımıza yeşil istihdam sağlıyoruz. Elektrik talebimizin 2035'te 510 teravatsaat seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Bu nedenle, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu 2035 hedefi doğrultusunda rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü toplam 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Güçlü bir yenilenebilir enerji portföyü güçlü bir şebeke altyapısı gerektirir. 14 bin 700 kilometre uzunluğunda, 40 gigavat kapasiteli HVDC hattı, 15 bin kilometre yeni AC iletim hattı ve 40 yeni konvertör merkezi planlıyoruz. 2035'e kadar yeşil iletim altyapısına yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım gerçekleştireceğiz." Bakan Bayraktar, tüm bunların yanında enterkonneksiyon kapasitesinin artırılarak Türkiye'nin bölgesel enerji ticaretinin merkezi haline getirilmesini amaçladıklarını kaydetti.

#7
Foto - Bakan Bayraktar’dan küresel krizlere milli cevap: Türkiye rüzgar gücüyle Avrupa’da ilk 5’te!

“YEKA YARIŞMALARI DÜZENLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ” Bayraktar, bugüne kadar toplam 7 bin 800 megavatlık YEKA yarışması yapıldığını dile getirerek, "Yeni model kapsamında 2024 ve 2025'te toplam 3 bin 800 megavatlık yeni kapasite tahsis ettik. Her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışmaları düzenlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

#8
Foto - Bakan Bayraktar’dan küresel krizlere milli cevap: Türkiye rüzgar gücüyle Avrupa’da ilk 5’te!

Enerji politikalarının bugünün koşullarıyla uyumlu hale getirildiğini söyleyen Bayraktar, "Hürmüz örneğinde olduğu gibi ortaya çıkabilecek krizlere karşı da dirençli bir yapı amaçlıyoruz. Bu kapsamda kasımda ülkemizde düzenlenecek COP31 büyük önem taşıyor. Rüzgardan güneşe, nükleerden enerji verimliliğine kadar birçok başlıkta iddialı hedeflerle Antalya'dan dünyaya önemli mesajlar vereceğiz." diye konuştu

#9
Foto - Bakan Bayraktar’dan küresel krizlere milli cevap: Türkiye rüzgar gücüyle Avrupa’da ilk 5’te!

Bakanlık olarak enerji verimliliğinde, önce ulusal ardında da uluslararası bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Bayraktar, "2017'de Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı sıfır atık inisiyatifi, malumunuz artık küresel bir markaya dönüşmüş durumda. Bu kapsamda Sıfır Atık Festivali'ni hayata geçiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, gençlerimizi ve sektör temsilcilerimizi 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek bu önemli organizasyona davet ediyorum." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özkan Yalım’ın otelinde CHP’li partnerler: Kim kiminle beraber takılıyormuş işte liste!
Gündem

Özkan Yalım’ın otelinde CHP’li partnerler: Kim kiminle beraber takılıyormuş işte liste!

CHP'de lağım Uşak'tan patladı, pislikler ortalığa saçıldı! Görevden uzaklaştırılan ve 'yarı çıplak' basılan CHP'li uçkur düşkünü Özkan Yalım..
Haydut ABD, ülkeye göz dikti! Trump: 51. eyaleti yapmayı düşüyorum
Dünya

Haydut ABD, ülkeye göz dikti! Trump: 51. eyaleti yapmayı düşüyorum

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi olarak" düşündüğünü açıkladı...
CHP'li belediyede rüşvet çarkı patladı! Motosikletten balya balya para çıktı: Meclis üyesi ve yandaşına 5 yıl hapis!
Gündem

CHP'li belediyede rüşvet çarkı patladı! Motosikletten balya balya para çıktı: Meclis üyesi ve yandaşına 5 yıl hapis!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde CHP’li belediyeyi sarsan kirli rüşvet trafiği mahkemede tescillendi. Bir müteahhidin yol izni sorununu çözmek içi..
İBB soruşturmasında yeni gelişme! 12 tutuklama
Gündem

İBB soruşturmasında yeni gelişme! 12 tutuklama

İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden yürütülen soruşturmada mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12’si tutuklandı. Soruşturma kapsamında ..
Emeklilere ÖTV’siz araç! Kimler yararlanacak?
Ekonomi

Emeklilere ÖTV’siz araç! Kimler yararlanacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan emeklilere ÖTV’siz araç alımı teklifi henüz yasalaşmadı. Düzenlemenin kabul edilip edilmeyeceği netl..
Oval Ofis’te dikkat çeken anlar! Trump konuşmalar sırasında uyukladı
Dünya

Oval Ofis’te dikkat çeken anlar! Trump konuşmalar sırasında uyukladı

ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray’daki bir etkinlik sırasında gözlerini kapattığı anlar kameralara yansıdı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23