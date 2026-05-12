Almanya'dan 'Yıldırımhan' hamlesi! Avrupa'da savunma dengelerini değiştirecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Almanya’dan ‘Yıldırımhan’ hamlesi! Avrupa’da savunma dengelerini değiştirecek

Yıldırımhan füzesi Avrupa’nın da gündeminde. Alman medyası, Berlin'in savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Türkiye'nin geliştirdiği stratejik füze sistemlerine yöneldiğini yazdı. ABD'nin Almanya'ya Tomahawk konuşlandırma planından vazgeçmesinin ardından alternatif arayışlara giren Alman hükümetinin, Türkiye'den Yıldırımhan kıtalararası balistik füzesi ile hipersonik Tayfun Blok-4 sistemlerini satın almayı değerlendirdiği öne sürüldü. Olası anlaşmanın Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde duyurulabileceği belirtiliyor.

ABD'nin Almanya'ya Tomahawk füzeleri konuşlandırma planını askıya almasının ardından Berlin yönetimi rotayı Türkiye'ye çevirdi. Alman Welt gazetesinin Avrupa Birliği ve NATO kaynaklarına dayandırdığı habere göre Almanya, Türkiye'nin geliştirdiği Yıldırımhan kıtalararası balistik füzesi ile hipersonik Tayfun Blok-4 sistemlerini envanterine katmak için hazırlık yapıyor. Haberde, girişimin Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde kamuoyuna açıklanabileceği ifade edildi.

TOMAHAWK BOŞLUĞUNU TÜRKİYE DOLDURABİLİR Habere göre Almanya, bir yandan ABD'li savunma şirketleriyle ortak üretim modelleri üzerinde çalışırken diğer yandan Türkiye'den doğrudan füze tedarik etmeyi değerlendiriyor. Berlin'in hedefi, Avrupa savunmasında ortaya çıkan stratejik boşluğu kısa sürede kapatmak ve NATO'nun caydırıcılık kapasitesini artırmak.

Sabah’ta yer alan habere göre, bu kapsamda Almanya'da, ABD'li savunma devi RTX (Raytheon) ile Alman MBDA şirketi arasında kurulan ve NATO için Patriot füzeleri üretmesi planlanan COMLOG ortak girişimi örnek alınarak Tomahawk füzelerinin yerli üretimine başlanması planlanıyor. En iyi senaryoda üretimin 2028 yılında başlaması öngörülüyor.

TRUMP YÖNETİMİ STOKLARI YENİDEN DOLDURUYOR İran savaşı sonrası azalan füze stoklarını yenilemeye çalışan ABD yönetiminin de bu modele destek verdiği belirtiliyor. Böylece Washington, kendi envanterindeki Tomahawk sistemlerini başka kriz bölgelerinde kullanma esnekliği kazanırken, Avrupa'daki müttefikler de savunma kapasitesini güçlendirmiş olacak.

BERLİN'İN GÖZÜ YILDIRIMHAN'DA Welt'in haberinde, Almanya'nın özellikle Türkiye'nin yeni nesil kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan'a büyük ilgi gösterdiği vurgulandı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Savunma ve Havacılık Fuarı'nda ilk kez tanıtılan Yıldırımhan'ın 6 bin kilometre menzile ulaşacağı açıklanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın AR-GE birimi tarafından geliştirilen füzenin saha testlerinin bu yıl içinde yapılması planlanıyor. Berlin'in değerlendirmesine göre Yıldırımhan'ın teslimatları en erken 2028 yılında başlayabilecek.

HİPERSONİK TAYFUN BLOK-4 DE MASADA Almanya'nın ilgilendiği bir diğer kritik sistem ise Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok-4 hipersonik füzesi. Geçtiğimiz yıl İstanbul'daki Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda tanıtılan füzenin resmi menzili açıklanmasa da 1.500 kilometrenin üzerinde olduğu değerlendiriliyor. Savunma uzmanları, Tayfun Blok-4'ün Avrupa güvenlik mimarisinde önemli bir denge unsuru olabileceğine dikkat çekiyor.

YUNANİSTAN VE GKRY ENGELİNE KARŞI İKİ FORMÜL Haberde Almanya'nın Türkiye'den yapılacak olası silah alımında Avrupa Birliği içinde siyasi engellerle karşılaşabileceğinin altı çizildi. Özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, alımların AB ortak savunma fonu SAFE üzerinden finanse edilmesine karşı çıkması bekleniyor.

Berlin bu nedenle iki alternatif üzerinde duruyor. İlk seçenek, Türkiye ile Almanya arasında doğrudan ikili anlaşma yapılması. İkinci seçenek ise Almanya öncülüğünde, Türkiye'den savunma alımlarını finanse edecek daha küçük bir Avrupa koalisyonu kurulması. Ancak her iki durumda da mali yükün büyük bölümünü Almanya'nın üstleneceği belirtiliyor.

GÖZLER ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİNDE Diplomatik kaynaklara göre henüz nihai karar verilmiş değil. Ancak Türkiye'den stratejik füze alımına yönelik anlaşmanın, Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi sırasında duyurulması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişme gerçekleşirse, Almanya'nın ilk kez Türkiye'den bu ölçekte stratejik savunma sistemi satın alması, Avrupa savunma dengelerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

