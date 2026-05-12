Almanya’dan ‘Yıldırımhan’ hamlesi! Avrupa’da savunma dengelerini değiştirecek
Yıldırımhan füzesi Avrupa’nın da gündeminde. Alman medyası, Berlin'in savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Türkiye'nin geliştirdiği stratejik füze sistemlerine yöneldiğini yazdı. ABD'nin Almanya'ya Tomahawk konuşlandırma planından vazgeçmesinin ardından alternatif arayışlara giren Alman hükümetinin, Türkiye'den Yıldırımhan kıtalararası balistik füzesi ile hipersonik Tayfun Blok-4 sistemlerini satın almayı değerlendirdiği öne sürüldü. Olası anlaşmanın Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde duyurulabileceği belirtiliyor.