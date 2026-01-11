  • İSTANBUL
Spor
6
Yeniakit Publisher
Gündem oldu: Herkes konuştu! Başladılar transfere... Beşiktaş'a tonla transfer lazım!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Gündem oldu: Herkes konuştu! Başladılar transfere... Beşiktaş'a tonla transfer lazım!

Beşiktaş'ın bugünkü mevcut kadrosunda sol bek, forvet arkası ve sağ stoperde yedeği yok. Rafa Silva krizi sürüyor. Üstelik takımdan ayrılacaklar da var!

#1
Foto - Gündem oldu: Herkes konuştu! Başladılar transfere... Beşiktaş'a tonla transfer lazım!

Slavia Prag'la anlaşan David Jurasek sonrasında Beşiktaş'ın bugün itibarıyla kadrosu şöyle:

#2
Foto - Gündem oldu: Herkes konuştu! Başladılar transfere... Beşiktaş'a tonla transfer lazım!

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar Sağ bek: Gökhan Sazdağı, Taylan Bulut Sağ stoper: Tiago Djalo Sol stoper: Emirhan Topçu, Felix Uduokhai Sol bek: Rıdvan Yılmaz Orta saha (merkez): Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan Sağ kanat: Vaclav Cerny, Milot Rashica, Cengiz Ünder Sol kanat: Jota Silva, Devrim Şahin Forvet arkası: Rafa Silva Santrfor: Tammy Abraham, El Bilal Toure, Mustafa Hekimoğlu

#3
Foto - Gündem oldu: Herkes konuştu! Başladılar transfere... Beşiktaş'a tonla transfer lazım!

Bugünün koşullarında Beşiktaş'ın sol bek, sağ stoper ve forvet arkasında yedeği yok. Maçlara çıkmayan Rafa da düşünülürse Kartal'ın forvet arkası bomboş! Asıl yeri sağ kanat olan Cerny, mecburen farklı görevler yapıyor. Üstelik birçok oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor. Doğal olarak Siyah-Beyazlılar'ın çok fazla takviye yapması gerekiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın da daha önceki açıklamalarında en az 2-3 transfer dönemine ihtiyaçları olduğunu söylemişti.

#4
Foto - Gündem oldu: Herkes konuştu! Başladılar transfere... Beşiktaş'a tonla transfer lazım!

Beşiktaş hem içinde bulunduğumuz kış döneminde hem de 2026 yazında birçok yeni ismi kadrosuna katmak zorunda...

#5
Foto - Gündem oldu: Herkes konuştu! Başladılar transfere... Beşiktaş'a tonla transfer lazım!

Aksi halde son dönemde yaşanan senaryoların benzerleri izlenebilir. Kadro dışı bırakılan Mert Günok'un Fenerbahçe'ye gitmesiyle birlikte kalede de kriz var.

