Gündem oldu: Herkes konuştu! Başladılar transfere... Beşiktaş'a tonla transfer lazım!

Bugünün koşullarında Beşiktaş'ın sol bek, sağ stoper ve forvet arkasında yedeği yok. Maçlara çıkmayan Rafa da düşünülürse Kartal'ın forvet arkası bomboş! Asıl yeri sağ kanat olan Cerny, mecburen farklı görevler yapıyor. Üstelik birçok oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor. Doğal olarak Siyah-Beyazlılar'ın çok fazla takviye yapması gerekiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın da daha önceki açıklamalarında en az 2-3 transfer dönemine ihtiyaçları olduğunu söylemişti.