Gündem oldu: Herkes konuştu! Başladılar transfere... Beşiktaş'a tonla transfer lazım!
Beşiktaş'ın bugünkü mevcut kadrosunda sol bek, forvet arkası ve sağ stoperde yedeği yok. Rafa Silva krizi sürüyor. Üstelik takımdan ayrılacaklar da var!
Beşiktaş'ın bugünkü mevcut kadrosunda sol bek, forvet arkası ve sağ stoperde yedeği yok. Rafa Silva krizi sürüyor. Üstelik takımdan ayrılacaklar da var!
Slavia Prag'la anlaşan David Jurasek sonrasında Beşiktaş'ın bugün itibarıyla kadrosu şöyle:
Kaleci: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar Sağ bek: Gökhan Sazdağı, Taylan Bulut Sağ stoper: Tiago Djalo Sol stoper: Emirhan Topçu, Felix Uduokhai Sol bek: Rıdvan Yılmaz Orta saha (merkez): Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan Sağ kanat: Vaclav Cerny, Milot Rashica, Cengiz Ünder Sol kanat: Jota Silva, Devrim Şahin Forvet arkası: Rafa Silva Santrfor: Tammy Abraham, El Bilal Toure, Mustafa Hekimoğlu
Bugünün koşullarında Beşiktaş'ın sol bek, sağ stoper ve forvet arkasında yedeği yok. Maçlara çıkmayan Rafa da düşünülürse Kartal'ın forvet arkası bomboş! Asıl yeri sağ kanat olan Cerny, mecburen farklı görevler yapıyor. Üstelik birçok oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor. Doğal olarak Siyah-Beyazlılar'ın çok fazla takviye yapması gerekiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın da daha önceki açıklamalarında en az 2-3 transfer dönemine ihtiyaçları olduğunu söylemişti.
Beşiktaş hem içinde bulunduğumuz kış döneminde hem de 2026 yazında birçok yeni ismi kadrosuna katmak zorunda...
Aksi halde son dönemde yaşanan senaryoların benzerleri izlenebilir. Kadro dışı bırakılan Mert Günok'un Fenerbahçe'ye gitmesiyle birlikte kalede de kriz var.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23