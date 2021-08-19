Günde 6 tane tüketirseniz bakın ne oluyor! Faydalarına inanamayacaksınız

VİTAMİN DESTEĞİ SAĞLAR Ayrıca vitamin dengenizi doğal olarak iyileştirmenize yardımcı olabilirler. İlk olarak, görme duyunuzu korumak ve sağlıklı büyümeyi desteklemek için gerekli olan harika bir A vitamini kaynağıdırlar. İkincisi, bağışıklık sistemimiz, vücut sağlığımız ve genel refahımız için çok önemli olan C, K ve B6 vitaminlerini içerirler. Bunun üzerine kuru erik, bakır ve manganez gibi di