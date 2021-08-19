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Günde 6 tane tüketirseniz bakın ne oluyor! Faydalarına inanamayacaksınız

2021-08-19 08:53:21
Günde 6 tane tüketirseniz bakın ne oluyor! Faydalarına inanamayacaksınız

Kuru erik metabolizmayı hızlandırıyor, içerisindeki zengin lif oranı sayesinde kabızlığı önlüyor. Peki günde 6 adet kuru erik yerseniz ne olur? İşte kuru eriğin sağlık açısından şaşırtıcı faydaları... Kuru erik yapılan araştırmalara göre kilo verdiriyor. Kuru eriğin faydaları arasında kabızlığı önleme, metabolizmayı hızlandırma bulunuyor. Peki günde 6 adet kur erik yerseniz ne olur? İşte kuru eriğin sağlık açısından şaşırtıcı faydaları...

#1
Foto - DEMİR EKSİKLİĞİNİ GİDERİR Vücudunuzda yeterince demir bulunmaması, ciddi komplikasyonlara yol açabilecek kansızlığa neden olabilir. Bunlar arasında şiddetli yorgunluk, kalp veya akciğer sorunları ve hamilelikle ilgili sorunlar vardır. Kuru erik, bu tür sorunları önlemeye yardımcı olmak için onları en iyi ürünlerden biri yapan harika bir demir kaynağıdır.

DEMİR EKSİKLİĞİNİ GİDERİR Vücudunuzda yeterince demir bulunmaması, ciddi komplikasyonlara yol açabilecek kansızlığa neden olabilir. Bunlar arasında şiddetli yorgunluk, kalp veya akciğer sorunları ve hamilelikle ilgili sorunlar vardır. Kuru erik, bu tür sorunları önlemeye yardımcı olmak için onları en iyi ürünlerden biri yapan harika bir demir kaynağıdır.

#2
Foto - SİNDİRİMİ DÜZENLER Kuru erik, sağlıklı sindirimi destekleyen önemli bir unsur olan lifle doludur. Örneğin, bir fincan çekirdeksiz kuru erik 12 gram çözünür lif içerir. Bunun üzerine, bağırsak hareketlerini uyarmaya yardımcı olan doğal bir müshil olan sorbitol içerirler. Günde en fazla 6 kuru erik yemeniz önerilir.

SİNDİRİMİ DÜZENLER Kuru erik, sağlıklı sindirimi destekleyen önemli bir unsur olan lifle doludur. Örneğin, bir fincan çekirdeksiz kuru erik 12 gram çözünür lif içerir. Bunun üzerine, bağırsak hareketlerini uyarmaya yardımcı olan doğal bir müshil olan sorbitol içerirler. Günde en fazla 6 kuru erik yemeniz önerilir.

#3
Foto - KABIZLIĞIN EN İYİ ÇÖZÜMLERİNDEN BİRİ Kabızsanız, mesanenize fazladan baskı uyguladığı için mesanenizi etkileyebilir ve daha sık idrara çıkmanıza neden olabilir. Kabızlığınıza daha etkili bir şekilde yardımcı olmak için kendinize özel bir karışım yapabilirsiniz. 1 su bardağı elma sosu, 1 su bardağı yulaf kepeği veya işlenmemiş buğday kepeği ve 3/4 su bardağı kuru erik suyunu birleştirin. 1-2 yemek kaşığı bu karışım, yaklaşık 1 su bardağı su ile karıştırılarak akşam içilir.

KABIZLIĞIN EN İYİ ÇÖZÜMLERİNDEN BİRİ Kabızsanız, mesanenize fazladan baskı uyguladığı için mesanenizi etkileyebilir ve daha sık idrara çıkmanıza neden olabilir. Kabızlığınıza daha etkili bir şekilde yardımcı olmak için kendinize özel bir karışım yapabilirsiniz. 1 su bardağı elma sosu, 1 su bardağı yulaf kepeği veya işlenmemiş buğday kepeği ve 3/4 su bardağı kuru erik suyunu birleştirin. 1-2 yemek kaşığı bu karışım, yaklaşık 1 su bardağı su ile karıştırılarak akşam içilir.

#4
Foto - KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUR Kuru erik yemek, içerdiği lif sayesinde daha uzun süre tok kalmanıza ve kilonuzu başarılı bir şekilde kontrol etmenize yardımcı olabilir. Bir çalışmaya 2 grup obez kadın katıldı. Bir grup, sağlıklı bir diyetin parçası olarak kuru erik yedi ve ne tür sağlıklı atıştırmalıklar yemeleri gerektiği konusunda tavsiyeden başka bir şey verilmeyen başka bir gruba kıyasla 12 hafta boyunca 4,4 kilo verdi.

KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUR Kuru erik yemek, içerdiği lif sayesinde daha uzun süre tok kalmanıza ve kilonuzu başarılı bir şekilde kontrol etmenize yardımcı olabilir. Bir çalışmaya 2 grup obez kadın katıldı. Bir grup, sağlıklı bir diyetin parçası olarak kuru erik yedi ve ne tür sağlıklı atıştırmalıklar yemeleri gerektiği konusunda tavsiyeden başka bir şey verilmeyen başka bir gruba kıyasla 12 hafta boyunca 4,4 kilo verdi.

#5
Foto - KEMİKLERİNİZİ GÜÇLENDİRİR Osteoporoz (kemik erimesi) riski altındaki kişiler, özellikle kadınlar ve yaşlılar, kemik mineral yoğunluğu kaybı yaşayabilir. Bir çalışmadan araştırmacılar, kuru erik yemenin osteopenik postmenopozal kadınlar üzerindeki etkilerini inceledi. Sonuçlar, kuru eriklerin aslında bu sorunu önlemeye yardımcı olduğunu gösterdi.

KEMİKLERİNİZİ GÜÇLENDİRİR Osteoporoz (kemik erimesi) riski altındaki kişiler, özellikle kadınlar ve yaşlılar, kemik mineral yoğunluğu kaybı yaşayabilir. Bir çalışmadan araştırmacılar, kuru erik yemenin osteopenik postmenopozal kadınlar üzerindeki etkilerini inceledi. Sonuçlar, kuru eriklerin aslında bu sorunu önlemeye yardımcı olduğunu gösterdi.

#6
Foto - TANSİYONU DÜZENLER Yüksek tansiyon bazen görünür bir semptom göstermez ancak kişinin kalp sorunları, böbrek hastalığı ve vücuttaki diğer sorunlar riskini artırabilir. Ancak farklı gıdalarla kontrol altına alınabiliyor ve kuru erik de bunlardan biri! Hatta kuru üzüm ve hurma gibi diğer kuru meyvelerle de karıştırarak haftada yaklaşık 8 porsiyon tüketebilirsiniz.

TANSİYONU DÜZENLER Yüksek tansiyon bazen görünür bir semptom göstermez ancak kişinin kalp sorunları, böbrek hastalığı ve vücuttaki diğer sorunlar riskini artırabilir. Ancak farklı gıdalarla kontrol altına alınabiliyor ve kuru erik de bunlardan biri! Hatta kuru üzüm ve hurma gibi diğer kuru meyvelerle de karıştırarak haftada yaklaşık 8 porsiyon tüketebilirsiniz.

#7
Foto - VİTAMİN DESTEĞİ SAĞLAR Ayrıca vitamin dengenizi doğal olarak iyileştirmenize yardımcı olabilirler. İlk olarak, görme duyunuzu korumak ve sağlıklı büyümeyi desteklemek için gerekli olan harika bir A vitamini kaynağıdırlar. İkincisi, bağışıklık sistemimiz, vücut sağlığımız ve genel refahımız için çok önemli olan C, K ve B6 vitaminlerini içerirler. Bunun üzerine kuru erik, bakır ve manganez gibi di

VİTAMİN DESTEĞİ SAĞLAR Ayrıca vitamin dengenizi doğal olarak iyileştirmenize yardımcı olabilirler. İlk olarak, görme duyunuzu korumak ve sağlıklı büyümeyi desteklemek için gerekli olan harika bir A vitamini kaynağıdırlar. İkincisi, bağışıklık sistemimiz, vücut sağlığımız ve genel refahımız için çok önemli olan C, K ve B6 vitaminlerini içerirler. Bunun üzerine kuru erik, bakır ve manganez gibi di

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