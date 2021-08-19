2021-08-19 08:53:21 Günde 6 tane tüketirseniz bakın ne oluyor! Faydalarına inanamayacaksınız
Kuru erik metabolizmayı hızlandırıyor, içerisindeki zengin lif oranı sayesinde kabızlığı önlüyor. Peki günde 6 adet kuru erik yerseniz ne olur? İşte kuru eriğin sağlık açısından şaşırtıcı faydaları... Kuru erik yapılan araştırmalara göre kilo verdiriyor. Kuru eriğin faydaları arasında kabızlığı önleme, metabolizmayı hızlandırma bulunuyor. Peki günde 6 adet kur erik yerseniz ne olur? İşte kuru eriğin sağlık açısından şaşırtıcı faydaları...