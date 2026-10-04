Emeklilere duymak istemediği haberi verdi: En düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı
Ekonomist Murat Bal, en düşük emekli maaşı konusunda refah payu uygulaması beklemediğini belirterek yeni rakamın kaç para olacağını açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ekonomist Murat Bal, en düşük emekli maaşı konusunda refah payu uygulaması beklemediğini belirterek yeni rakamın kaç para olacağını açıkladı.
Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasına kısa süre kala milyonlarca kişinin gözü 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30'a yaklaşırken, SGK Uzmanı Murat Bal memur, emekli ve asgari ücretlilerin yeni yılda karşılaşabileceği zam senaryolarını değerlendirdi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Habertürk TV'de konuşan Bal, yıl sonu enflasyonunun yüzde 29'un biraz üzerinde, yüzde 30'a yakın gerçekleşebileceğini söyledi. Bal, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranının gerçekleşecek enflasyona göre şekilleneceğini, memur ve memur emeklilerinde ise hesaplamanın farklı yapılacağını belirtti.
Bal'ın değerlendirmesine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yıl sonunda yüzde 28-30 arasında bir enflasyon oluşması halinde yüzde 8,5 ile 11 arasında bir artış söz konusu olabilir.
Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5'lik artışın yanı sıra enflasyon farkının da devreye girmesi bekleniyor. Bal, bu grupta farkın yaklaşık yüzde 6,5-7 seviyesinde oluşabileceği öngörüsünde bulundu.
Programda en düşük emekli maaşının geleceği de ele alındı. Murat Bal, mevcut uygulamanın devam edip etmeyeceğinin belirleyici olacağını söyledi ve şunları ekledi: "Uygulama devam etmezse, en düşük emekli maaşı alan herkes kök maaşına döner. Bu sefer 2026 sonunda zam alamayan emeklilerimiz bile olabilir. Maaşı düşen emeklilerimiz bile olabilir.
Öncelikli olarak en düşük emekli maaşının devam edebilmesi için bir kanun çıkması gerekiyor. Eğer bu kanun çıkarsa yani devam edeceğini öngörerek konuşuyorum o zaman 25.600- 26.000 seviyesinde bir rakam oluşacak gibi gözüküyor; en düşük emekli maaşı için. Burada emeklilerimizin aslında asıl beklentisi "Bize bir iyileştirme zammı olur mu? Refah payı uygulaması gelecek mi?" şeklinde. Ben bu dönem beklemiyorum"
Bal, 2026 sonundaki zam döneminde böyle bir artış beklemediğini, ancak 2027'den itibaren farklı bir tablonun ortaya çıkabileceğini söyledi.
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