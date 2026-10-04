  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aman dikkatli olun! Kahveyi aç karnına içenlerde bu belirtiler daha sık görülüyor Türkiye'ye karşı uçaksavarlarla harekete geçecekler: Halka acil koduyla çağrı yapıldı Emeklilere duymak istemediği haberi verdi: En düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı Sınırda korkutan manzara! Yunanistan'daki yangının dumanları Edirne'den görüldü Rusya'dan Türkiye'ye beklenmedik S-400 mesajı: Bunları sizden aldıklarında her şeyin düzeleceğini sanmayın Türkiye'den Japonya'ya savunma sanayi sitemi: Bunun zamanı değil Hindistan'dan Yunanistan'a uyarı: Türkiye'nin elindeki o füze ülkenizin her yerine ulaşabiliyor Uzmanlardan peş peşe demir eksikliğine karşı uyarı: Geçmeyen yorgunluğa aman dikkat, hafife almayın...  Aliyev'e Azerbaycan içinden olay tepki: Türkiye Erivan'a silah satsa sesimizi çıkarmaya hakkımız olmayacak Uzmanlar avantajı da riski de açıkladı! Gelecekte insanlar yerin altında mı yaşayacak?
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Emeklilere duymak istemediği haberi verdi: En düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emeklilere duymak istemediği haberi verdi: En düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı

Ekonomist Murat Bal, en düşük emekli maaşı konusunda refah payu uygulaması beklemediğini belirterek yeni rakamın kaç para olacağını açıkladı.

1
#1
Foto - Emeklilere duymak istemediği haberi verdi: En düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı

Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasına kısa süre kala milyonlarca kişinin gözü 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30'a yaklaşırken, SGK Uzmanı Murat Bal memur, emekli ve asgari ücretlilerin yeni yılda karşılaşabileceği zam senaryolarını değerlendirdi.

#2
Foto - Emeklilere duymak istemediği haberi verdi: En düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Habertürk TV'de konuşan Bal, yıl sonu enflasyonunun yüzde 29'un biraz üzerinde, yüzde 30'a yakın gerçekleşebileceğini söyledi. Bal, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranının gerçekleşecek enflasyona göre şekilleneceğini, memur ve memur emeklilerinde ise hesaplamanın farklı yapılacağını belirtti.

#3
Foto - Emeklilere duymak istemediği haberi verdi: En düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı

Bal'ın değerlendirmesine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yıl sonunda yüzde 28-30 arasında bir enflasyon oluşması halinde yüzde 8,5 ile 11 arasında bir artış söz konusu olabilir.

#4
Foto - Emeklilere duymak istemediği haberi verdi: En düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5'lik artışın yanı sıra enflasyon farkının da devreye girmesi bekleniyor. Bal, bu grupta farkın yaklaşık yüzde 6,5-7 seviyesinde oluşabileceği öngörüsünde bulundu.

#5
Foto - Emeklilere duymak istemediği haberi verdi: En düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı

Programda en düşük emekli maaşının geleceği de ele alındı. Murat Bal, mevcut uygulamanın devam edip etmeyeceğinin belirleyici olacağını söyledi ve şunları ekledi: "Uygulama devam etmezse, en düşük emekli maaşı alan herkes kök maaşına döner. Bu sefer 2026 sonunda zam alamayan emeklilerimiz bile olabilir. Maaşı düşen emeklilerimiz bile olabilir.

#6
Foto - Emeklilere duymak istemediği haberi verdi: En düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı

Öncelikli olarak en düşük emekli maaşının devam edebilmesi için bir kanun çıkması gerekiyor. Eğer bu kanun çıkarsa yani devam edeceğini öngörerek konuşuyorum o zaman 25.600- 26.000 seviyesinde bir rakam oluşacak gibi gözüküyor; en düşük emekli maaşı için. Burada emeklilerimizin aslında asıl beklentisi "Bize bir iyileştirme zammı olur mu? Refah payı uygulaması gelecek mi?" şeklinde. Ben bu dönem beklemiyorum"

#7
Foto - Emeklilere duymak istemediği haberi verdi: En düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı

Bal, 2026 sonundaki zam döneminde böyle bir artış beklemediğini, ancak 2027'den itibaren farklı bir tablonun ortaya çıkabileceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sabes

Emeklilerde, iktidarın duymak istemedikleri cevabı seçimde verir

Duyarlı

EYT(Erken Yaşta Emeklilik) herşeyi berbat etti. En düşük prim miktarı ile emekli edilenler bugün hükumeti ençok eleştirenler. Emekli sayısı arttıkça sıkıntılarartar. Beleşçiler çoğalır. Memur emeklilerine Temmuz 2023 ten beri verilmeyen seyyanen artışın seçimleri olumsuz etkilediği kesin. Yeniden radikal ve etkin tedbirler alınarak hak edenlere hakları ölçüsünde düzenleme yapılmalıdır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Büyük cesaret gösterdi! Cumhurbaşkanı, İsrail'i ülkesinden kovdu
Dünya

Büyük cesaret gösterdi! Cumhurbaşkanı, İsrail'i ülkesinden kovdu

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, yaptığı açıklamada "Ülkemizde, İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kulla..
İlyas Salman’dan ahirete küstah sözler! Bugün küçümsediğini yarın hatırlatırlar
Gündem

İlyas Salman’dan ahirete küstah sözler! Bugün küçümsediğini yarın hatırlatırlar

Oyuncu İlyas Salman, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yaptığı konuşmada ahiret inancına yönelik sözleri ve Ankara’ya yap..
Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe: Türk askerini ABD tankları durduramaz
Gündem

Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe: Türk askerini ABD tankları durduramaz

Yunanistan-İsrail arasındaki askeri işbirliği ve Atina yönetiminin Türkiye’ye yönelik kışkırtıcı adımlarını değerlendiren Uluslararası İlişk..
Dosyadan Lütfü Türkkan da çıktı! Yargıda rüşvet soruşturması son virajda
Gündem

Dosyadan Lütfü Türkkan da çıktı! Yargıda rüşvet soruşturması son virajda

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yargıda rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında 8 şüpheli tutuklanırken, İYİ Parti Kocael..
Fransa'da polis şiddeti kör etti!
Dünya

Fransa'da polis şiddeti kör etti!

Batı'nın sözde demokrasi kalesi Fransa'da daha iyi eğitim koşulları talep eden liselilere dönük polis zorbalığı acı bilançolar vermeye devam..
Fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi! Bakan Şimşek'ten kritik görevlendirme
Ekonomi

Fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi! Bakan Şimşek'ten kritik görevlendirme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçunda..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23