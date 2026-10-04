Emeklilere duymak istemediği haberi verdi: En düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı

Öncelikli olarak en düşük emekli maaşının devam edebilmesi için bir kanun çıkması gerekiyor. Eğer bu kanun çıkarsa yani devam edeceğini öngörerek konuşuyorum o zaman 25.600- 26.000 seviyesinde bir rakam oluşacak gibi gözüküyor; en düşük emekli maaşı için. Burada emeklilerimizin aslında asıl beklentisi "Bize bir iyileştirme zammı olur mu? Refah payı uygulaması gelecek mi?" şeklinde. Ben bu dönem beklemiyorum"