Türkiye'den Japonya'ya savunma sanayi sitemi: Bunun zamanı değil

Nikkei’nin aktardığına göre iki ülke son yıllarda daha yakın ilişkiler kuruyor. 22 Eylül’de gerçekleştirilen bir zirvede Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, savunma ekipmanları konusunda Türkiye ile iş birliği önerisinde bulunmuştu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki ülkenin savunma iş birliğine önem verdiğini ifade etmişti. Akyol’un açıklamaları, bu siyasi zeminin şirket düzeyinde somut bir iş birliğine dönüştürülmesi çağrısı niteliği taşıyor.