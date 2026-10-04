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Türkiye'den Japonya'ya savunma sanayi sitemi: Bunun zamanı değil

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Türkiye'den Japonya'ya savunma sanayi sitemi: Bunun zamanı değil

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Japon basınına verdiği röportajda savunma sanayii konusunda Tokyo yönetimine çağrıda bulundu.

#1
Foto - Türkiye'den Japonya'ya savunma sanayi sitemi: Bunun zamanı değil

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Japon ekonomi gazetesi Nikkei ve diğer basın kuruluşlarına verdiği röportajda, şirketin Japonya ile savunma alanında iş birliği arayışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akyol, Japon hükümetiyle görüşmelerin hâlihazırda sürdüğünü duyurdu.

#2
Foto - Türkiye'den Japonya'ya savunma sanayi sitemi: Bunun zamanı değil

Ahmet Akyol, ASELSAN’ın uluslararası pazardaki avantajını şu sözlerle özetledi: “Bizim sunduğumuz; daha hızlı teslimat, uygun maliyet, yüksek performans ve farklı ortamlarda kanıtlanmış sistemler.”

#3
Foto - Türkiye'den Japonya'ya savunma sanayi sitemi: Bunun zamanı değil

Türkiye ile Japonya arasındaki siyasi ilişkilere değinen Akyol, “Siyaseten Türkiye ile Japonya arasında bir uyum var. Bize düşen, Japon şirketleri ve Japon hükümetiyle birlikte iş birliği alanları oluşturmanın yolunu bulmak” dedi. Akyol, umut vadeden alanlar olarak Kamikaze İHA’lara karşı düşük maliyetli hava savunma sistemlerini ve gemileri insansız sualtı araçlarının saldırılarından koruyan sistemleri sıraladı.

#4
Foto - Türkiye'den Japonya'ya savunma sanayi sitemi: Bunun zamanı değil

Japonya’yı savunma ekipmanı tedarikine yönelik değerlendirme sürecini hızlandırmaya çağıran Akyol, savunma teknolojilerindeki değişimin hızına dikkat çekti: “Bekleme zamanı değil; bir an önce bir şeyler yapma zamanı. Savunma sanayii devrimi çok hızlı ilerliyor.”

#5
Foto - Türkiye'den Japonya'ya savunma sanayi sitemi: Bunun zamanı değil

Nikkei’nin aktardığına göre iki ülke son yıllarda daha yakın ilişkiler kuruyor. 22 Eylül’de gerçekleştirilen bir zirvede Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, savunma ekipmanları konusunda Türkiye ile iş birliği önerisinde bulunmuştu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki ülkenin savunma iş birliğine önem verdiğini ifade etmişti. Akyol’un açıklamaları, bu siyasi zeminin şirket düzeyinde somut bir iş birliğine dönüştürülmesi çağrısı niteliği taşıyor.

#6
Foto - Türkiye'den Japonya'ya savunma sanayi sitemi: Bunun zamanı değil

Röportajda ASELSAN’ın Çin’e yönelik yaklaşımı da soruldu; Akyol bu soruya “İş ve şirket politikamız tamamen NATO ile uyumludur” yanıtını verdi. KAYNAK: SAVUNMASANAYİST

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