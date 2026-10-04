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Türkiye'ye karşı uçaksavarlarla harekete geçecekler: Halka acil koduyla çağrı yapıldı

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Türkiye'ye karşı uçaksavarlarla harekete geçecekler: Halka acil koduyla çağrı yapıldı

Türkiye'ye çok yakın bir noktada uçaksavarlarla, ağır silahlarla ve tanklarla harekete geçiliyor. Bölge halkına acil koduyla çağrı yapıldı.

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Foto - Türkiye'ye karşı uçaksavarlarla harekete geçecekler: Halka acil koduyla çağrı yapıldı

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Dedeağaç’ta bulunan “Aetos” Atış ve Tatbikat Sahası’nda 6 Ekim Salı günü uçaksavar silahlarıyla kara hedeflerine yönelik atış gerçekleştirilecek. Saat 07.00 ile 15.00 arasında yapılacak tatbikat nedeniyle belirlenen tehlikeli bölgeye insanların, araçların ve hayvanların girmesi ve bölgede bulunması yasaklandı.

#2
Foto - Türkiye'ye karşı uçaksavarlarla harekete geçecekler: Halka acil koduyla çağrı yapıldı

Yunanistan Kara Kuvvetleri’ne bağlı XII Mekanize Piyade Tümeni “Evros” (Evros), Dedeağaç’taki “Aetos” Tatbikat ve Atış Sahası’nda gerçekleştirilecek atışlarla ilgili güvenlik duyurusu yayımladı. Duyuruya göre, 6 Ekim Salı günü saat 07.00 ile 15.00 arasında uçaksavar silahlarıyla kara hedeflerine yönelik atış yapılacak. Atışların gerçekleştirileceği süre boyunca güvenlik nedeniyle belirlenen tehlikeli bölge içerisinde insanların, araçların ve hayvanların hareket etmesi veya bulunması kesinlikle yasak olacak.

#3
Foto - Türkiye'ye karşı uçaksavarlarla harekete geçecekler: Halka acil koduyla çağrı yapıldı

Askerî makamlar, yalnızca bölge sakinlerinin değil, hayvancılık yapanların, avcıların, yürüyüş yapanların ve araçlarıyla bölgeden geçenlerin de belirtilen saatler arasında tehlikeli bölgeye yaklaşmaması gerektiğini bildirdi.

#4
Foto - Türkiye'ye karşı uçaksavarlarla harekete geçecekler: Halka acil koduyla çağrı yapıldı

Özellikle hayvanların atış sahasına veya çevresindeki tehlikeli bölgeye girmesinin ciddi risk oluşturabileceği belirtilerek, hayvan sahiplerinden de gerekli önlemleri almaları istendi. Yetkililer, vatandaşların “kısa süreli geçiş” amacıyla dahi olsa belirlenen güvenlik bölgesine girmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

#5
Foto - Türkiye'ye karşı uçaksavarlarla harekete geçecekler: Halka acil koduyla çağrı yapıldı

Duyuruda vatandaşlar için özellikle önemli bir başka güvenlik uyarısı da yapıldı. Atışların ardından bölgede patlamamış mühimmat, mermi veya şüpheli başka askerî malzemeler bulunabileceğine dikkat çekildi.

#6
Foto - Türkiye'ye karşı uçaksavarlarla harekete geçecekler: Halka acil koduyla çağrı yapıldı

Askerî makamlar, şüpheli bir mühimmat veya cisim görülmesi durumunda derhal en yakın askerî, polis veya sivil yetkili makama haber verilmesini istedi. Yetkililer, vatandaşların kendi güvenlikleri açısından belirlenen yasak bölgeye girmemeleri ve atış tatbikatı süresince yapılan uyarılara kesinlikle uymaları çağrısında bulundu.

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Yorumlar

Doğan

Haber ilgi görsün tıklansın okunsun diye böylesine başlıklar atılmamalı bence.Türkiyeye karşı harekete geçtiler,O ülkenin gemileri Türkiyeye yöneldi,Komşu ülkenin uçakları Türkiyeye doğru uçmaya başladı gibi.Yeni akite yakıştıramadığım haberbaşlıkları.Daha ayakları yere basan haber başlıkları öneririm.
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