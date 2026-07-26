Telefon almak isteyenleri yıkan haber! Yeni kriz yolda
Çip krizi nedeniyle büyük markalara satış yapan sektör devi zamma gidiyor. Bu durumun cep telefonu fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çip krizi nedeniyle büyük markalara satış yapan sektör devi zamma gidiyor. Bu durumun cep telefonu fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Teknoloji sektörünün en önemli üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), üretim maliyetlerindeki artış ve yapay zekâ çiplerine yönelik yüksek talep nedeniyle fiyatlarını yükseltmeye hazırlanıyor.
Uluslararası basında yer alan haberlere göre şirketin, ileri üretim teknolojilerinde 2027 itibarıyla yüzde 5 ila 10 arasında fiyat artışına gitmeyi değerlendirdiği öne sürülüyor.
Yapay zekâ çiplerinde ise artışın daha yüksek seviyelere ulaşabileceği belirtiliyor.
TSMC; Apple, Qualcomm, MediaTek, AMD ve Nvidia gibi dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerine çip üretiyor.
Bu şirketlerin artan üretim maliyetlerini ürün fiyatlarına yansıtması halinde başta akıllı telefonlar olmak üzere dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve yapay zekâ destekli cihazlarda fiyat artışları yaşanabileceği ifade ediliyor.
Özellikle Apple'ın iPhone işlemcileri ile Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerinin TSMC tarafından üretilmesi nedeniyle, yeni nesil premium telefon modellerinin bu süreçten etkilenebileceği değerlendiriliyor.
TSMC tarafından fiyat artışına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Sektör kaynakları, nihai kararın müşteri talepleri ve piyasa koşullarına göre şekilleneceğini belirtiyor. Bu nedenle olası maliyet artışının tüketicilere ne ölçüde yansıyacağı henüz netlik kazanmış değil.
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