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Teknoloji-Bilişim
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Telefon almak isteyenleri yıkan haber! Yeni kriz yolda

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Telefon almak isteyenleri yıkan haber! Yeni kriz yolda

Çip krizi nedeniyle büyük markalara satış yapan sektör devi zamma gidiyor. Bu durumun cep telefonu fiyatlarına yansıması bekleniyor.

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#1
Foto - Telefon almak isteyenleri yıkan haber! Yeni kriz yolda

Teknoloji sektörünün en önemli üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), üretim maliyetlerindeki artış ve yapay zekâ çiplerine yönelik yüksek talep nedeniyle fiyatlarını yükseltmeye hazırlanıyor.

#2
Foto - Telefon almak isteyenleri yıkan haber! Yeni kriz yolda

Uluslararası basında yer alan haberlere göre şirketin, ileri üretim teknolojilerinde 2027 itibarıyla yüzde 5 ila 10 arasında fiyat artışına gitmeyi değerlendirdiği öne sürülüyor.

#3
Foto - Telefon almak isteyenleri yıkan haber! Yeni kriz yolda

Yapay zekâ çiplerinde ise artışın daha yüksek seviyelere ulaşabileceği belirtiliyor.

#4
Foto - Telefon almak isteyenleri yıkan haber! Yeni kriz yolda

TSMC; Apple, Qualcomm, MediaTek, AMD ve Nvidia gibi dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerine çip üretiyor.

#5
Foto - Telefon almak isteyenleri yıkan haber! Yeni kriz yolda

Bu şirketlerin artan üretim maliyetlerini ürün fiyatlarına yansıtması halinde başta akıllı telefonlar olmak üzere dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve yapay zekâ destekli cihazlarda fiyat artışları yaşanabileceği ifade ediliyor.

#6
Foto - Telefon almak isteyenleri yıkan haber! Yeni kriz yolda

Özellikle Apple'ın iPhone işlemcileri ile Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerinin TSMC tarafından üretilmesi nedeniyle, yeni nesil premium telefon modellerinin bu süreçten etkilenebileceği değerlendiriliyor.

#7
Foto - Telefon almak isteyenleri yıkan haber! Yeni kriz yolda

TSMC tarafından fiyat artışına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Sektör kaynakları, nihai kararın müşteri talepleri ve piyasa koşullarına göre şekilleneceğini belirtiyor. Bu nedenle olası maliyet artışının tüketicilere ne ölçüde yansıyacağı henüz netlik kazanmış değil.

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