Telefon almak isteyenleri yıkan haber! Yeni kriz yolda

TSMC tarafından fiyat artışına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Sektör kaynakları, nihai kararın müşteri talepleri ve piyasa koşullarına göre şekilleneceğini belirtiyor. Bu nedenle olası maliyet artışının tüketicilere ne ölçüde yansıyacağı henüz netlik kazanmış değil.