Bakan Kurum'dan dönüşüm yolculuğu paylaşımı 'Adım adım DOA'

Toplanan ambalaj atıklarının ekonomiye nasıl kazandırıldığını da anlatan Mehmet Zorlu, "Depolanan ve tesisimize gelen ambalaj atıklarımız, TÜÇA bünyesinde ihale usulüyle geri kazanım firmalarına ulaştırılmaktadır. Bu sayede hem geri dönüşüme büyük bir katkı sağlamış hem de enerji sarfiyatını ciddi oranda azaltmış oluyoruz. Böylece de doğayı korumuş oluyoruz" dedi.