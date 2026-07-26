Galatasaray'dan Dünya Kupası yıldızı için dev teklif: 10 numara transferinde düğüm çözülüyor

Sarı-kırmızılıların, Paraguaylı oyuncuyu transfer etmek amacıyla satın alma opsiyonlu kiralama formülünü değerlendirdiği ya da bonuslarla birlikte 25 milyon euro seviyesinde resmi bir teklif hazırlığında olduğu ifade edildi. Fransız ekibi Strasbourg'un ise Paraguaylı futbolcu için 40 milyon dolar (yaklaşık 35 milyon euro) bonservis beklentisi olduğu belirtildi.