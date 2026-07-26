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Galatasaray'dan Dünya Kupası yıldızı için dev teklif: 10 numara transferinde düğüm çözülüyor

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Galatasaray'dan Dünya Kupası yıldızı için dev teklif: 10 numara transferinde düğüm çözülüyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | 10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da; Bruno Fernandes, Jamal Musiala ve Phil Foden gibi dünya yıldızlarının isimleri gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılıların bu bölgeye yapacağı takviyeyle ilgili dış basından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre Cimbom, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sergilediği performansla adından söz ettiren yıldız oyuncu için dev bir teklif hazırlığında. İşte transferde öne çıkan detaylar... | GS Spor haberi

#1
Foto - Galatasaray'dan Dünya Kupası yıldızı için dev teklif: 10 numara transferinde düğüm çözülüyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için temaslarını hız kesmeden sürdürüyor.

#2
Foto - Galatasaray'dan Dünya Kupası yıldızı için dev teklif: 10 numara transferinde düğüm çözülüyor

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapmayı hedefliyor. Kanat, 10 numara ve forvet bölgeleri için birçok yıldız isim gündeme gelirken, asli yatırımın 10 numara bölgesine yapılması gündemde.

#3
Foto - Galatasaray'dan Dünya Kupası yıldızı için dev teklif: 10 numara transferinde düğüm çözülüyor

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, 10+4 yabancı kuralı nedeniyle kaliteli ve genç isimleri kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

#4
Foto - Galatasaray'dan Dünya Kupası yıldızı için dev teklif: 10 numara transferinde düğüm çözülüyor

Bu çerçevede, Galatasaray'ın hedefindeki isimlerden bir tanesinin de Dünya Kupası'nın parlayan yıldızı olduğu öğrenildi. Turnuvanın grup aşamasında ülkemize karşı forma giyen oyunculardan olan Julio Enciso, Cimbom'un radarında bulunuyor.

#5
Foto - Galatasaray'dan Dünya Kupası yıldızı için dev teklif: 10 numara transferinde düğüm çözülüyor

Paraguay'ın La Nacion gazetesinin haberine göre Galatasaray, 22 yaşındaki yıldız 10 numarayı transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.Haberde, sarı-kırmızılıların Enciso için sunmayı düşündüğü teklifin ayrıntıları açıklandı.

#6
Foto - Galatasaray'dan Dünya Kupası yıldızı için dev teklif: 10 numara transferinde düğüm çözülüyor

Sarı-kırmızılıların, Paraguaylı oyuncuyu transfer etmek amacıyla satın alma opsiyonlu kiralama formülünü değerlendirdiği ya da bonuslarla birlikte 25 milyon euro seviyesinde resmi bir teklif hazırlığında olduğu ifade edildi. Fransız ekibi Strasbourg'un ise Paraguaylı futbolcu için 40 milyon dolar (yaklaşık 35 milyon euro) bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

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