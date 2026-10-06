  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Tedbirlerinizi alın diyerek uyarı yayınladılar Neredeyse çöpe atıyordu... 90 yıllık saati satmaya kalkıştı: Servet ödendi, şaşkına döndü Günde 4 bardak matcha çayı içiyordu: Belirtiler alarm verdi! O sorunu görenler inanamadı... Bakın neler çıktı Sakarya'da faiz çetesine darbe! Tefecilerin evinden senet koçanları ve cephanelik çıktı Fındık üreticisi TMO’ya yöneldi: Alım noktalarında yoğunluk arttı Bu köfteyi lokum gibi yapan bir kaşık maden suyu! Bu işi kolaylastiran pratik bilgi: Tamamen etkiliyor Borsa İstanbul günü böyle tamamladı Eskişehir çevreyolunda feci kaza! Takla atan otomobilin altına konulan kazık dikkat çekti Takviye arama! Bugün ne pişirsem derdine son: Fit puding tarifi! Ünlü şeflerin sırrı: Sıra dışı taktik bu... Bu işi yapan paraya para demeyecek: İşte geleceğin en yüksek maaşlı meslekleri!
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Borsa İstanbul günü böyle tamamladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Borsa İstanbul günü böyle tamamladı

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,63 ile gıda içecek, en fazla kaybettiren ise yüzde 6,67 ile finansal kiralama faktoring oldu.

#1
Foto - Borsa İstanbul günü böyle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 değer kaybederek 12.374,26 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,66 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,1 milyar lira oldu.

#2
Foto - Borsa İstanbul günü böyle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,66 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,63 ile gıda içecek, en fazla kaybettiren ise yüzde 6,67 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalar, petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki gerileme ile yapay zeka sektörüne ilişkin iyimserliğin desteğiyle pozitif seyrederken, ABD'de S&P 500 ve Nasdaq endeksleri gün içinde rekor tazeledi.

#3
Foto - Borsa İstanbul günü böyle tamamladı

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık sektöründeki alımlara karşın sanayi hisselerinde öne çıkan satışların etkisiyle günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

#4
Foto - Borsa İstanbul günü böyle tamamladı

Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Japonya'da öncü endeks, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.400 ve 12.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
En iyi kadın oyuncu ödülünü hak ettiğini gösterdi: Törenden önce kahkahalar! Törende: Nefes alamıyorum! Tören sonrası bitmeyen eğlence
Gündem

En iyi kadın oyuncu ödülünü hak ettiğini gösterdi: Törenden önce kahkahalar! Törende: Nefes alamıyorum! Tören sonrası bitmeyen eğlence

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘En iyi kadın oyuncu’ ödülüne layık görülen oyuncu Hazar Ergüçlü, törende yaptığı konu..
İmamoğlu davasında avukatların tavrı duruşmayı gerdi! Mahkeme Başkanı: Komutanım girin, alın
Gündem

İmamoğlu davasında avukatların tavrı duruşmayı gerdi! Mahkeme Başkanı: Komutanım girin, alın

“Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasının ikinci duruşmasında tansiyon yükseldi. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu’nun söz ta..
BAE'den İsrail'e Suriye tepkisi
Dünya

BAE'den İsrail'e Suriye tepkisi

Birleşik Arap Emirlikleri, kandan beslenen terör devleti İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerini kınadı.

Katar'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
Dünya

Katar'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari yaptığı açıklamasında "Mekke Anlaşması bölge güvenliği açısından umut verici" ifadelerini kullandı...
Mersin’deki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! Savcı, Vahap Seçer dahil 3 başkan için tutuklama istedi
Gündem

Mersin’deki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! Savcı, Vahap Seçer dahil 3 başkan için tutuklama istedi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer,..
Ünlü tesisin sahibi hayatını kaybetti
Gündem

Ünlü tesisin sahibi hayatını kaybetti

Berceste Tesisleri'nin ortaklarından Yusuf Akdoğan, 59 yaşında hayatını kaybetti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23