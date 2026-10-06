Bu köfteyi lokum gibi yapan bir kaşık maden suyu! Bu işi kolaylastiran pratik bilgi: Tamamen etkiliyor

MÜKEMMEL KIVAM İÇİN ADIM ADIM HAZIRLANIŞI Soğanın Suyu Önemli: Soğanı rendeledikten sonra suyunu mutlaka sıkın. Soğan suyu köfteye acı bir tat verebilir ve harcı gereksiz sulandırabilir. Sihirli Dokunuş: Bir kâsede kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, ekmek içi ve baharatları bir araya getirin. Karbonatı ekleyip üzerine birkaç damla limon sıkarak köpürmesini sağlayın. İyi Yoğurma: Tüm malzemeleri en az 8-10 dakika boyunca özleşene kadar iyice yoğurun. Kıymanın tel tel olması, köftenin dağılmasını önler ve lezzetlerin birbirine geçmesini sağlar. Dinlendirme (Kritik Adım): Hazırladığınız harcın üzerini kapatıp buzdolabında en az 1 saat (vaktiniz varsa 3-4 saat) dinlendirin. Dinlenen harç hem kolay şekil alır hem de karbonatın etkisiyle lokum kıvamına ulaşır. Pişirme: Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verdiğiniz köfteleri, iyice ısıtılmış döküm tavada veya ızgarada yüksek ateşte arkalı önlü mühürleyerek pişirin. Çok sık çevirmemeye ve üzerlerine spatulayla bastırmamaya özen gösterin; böylece suyunu içinde saklar.