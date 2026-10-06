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Bu köfteyi lokum gibi yapan bir kaşık maden suyu! Bu işi kolaylastiran pratik bilgi: Tamamen etkiliyor

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Bu köfteyi lokum gibi yapan bir kaşık maden suyu! Bu işi kolaylastiran pratik bilgi: Tamamen etkiliyor

Sertleşen ve kuruyan köfteler için bu pratik bilgiler işinizi kolaylaştıracak. Harcına ekleyeceğiniz sadece 1 kaşık malzeme ile köfteleriniz hem lokum gibi yumuşayacak hem de lezzetini ikiye katlayacak. İşte ağızda dağılan mükemmel köfte yapmak için pratik bilgiler...

#1
Foto - Bu köfteyi lokum gibi yapan bir kaşık maden suyu! Bu işi kolaylastiran pratik bilgi: Tamamen etkiliyor

Pazar sofralarının, kalabalık aile yemeklerinin ve mangal keyiflerinin vazgeçilmezi olan köfte, ne yazık ki bazen istenen kıvamda olmayabilir. Çoğu zaman dışı kızarsa da içi sert kalır veya pişerken kurur. Oysa usta aşçıların yıllardır uyguladığı küçük ama etkili bir sırla, köftelerinizi adeta lokum gibi yumuşacık ve sulu yapmak mümkün. İşte köftenin lezzetini ve dokusunu tamamen değiştiren o sihirli dokunuş: 1 kaşık karbonat (veya kabartma tozu)!

#2
Foto - Bu köfteyi lokum gibi yapan bir kaşık maden suyu! Bu işi kolaylastiran pratik bilgi: Tamamen etkiliyor

YUMUŞACIK VE SULU KÖFTE Köfte harcına ekleyeceğiniz 1 tatlı kaşığı karbonat (üzerine birkaç damla limon sıkılarak aktifleştirilmiş) veya 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, kıymanın lif yapısını gevşeterek pişerken suyunu içinde tutmasını sağlar. Bu sayede köfteleriniz hem kabarır hem de ağızda dağılan bir yumuşaklığa kavuşur. Malzemeler: 500 g orta yağlı dana kıyma (tercihen döş kısmından) 1 adet orta boy kuru soğan .(rendelenmiş ve suyu sıkılmış) 1 diş sarımsak (ezilmiş) 1 çay bardağı bayat ekmek içi (veya galeta unu) 1 adet yumurta. 1 tatlı kaşığı karbonat (üzerine 3-4 damla limon suyu) 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kimyon. 1 tatlı kaşığı tuz. İsteğe bağlı: İnce kıyılmış maydanoz

#3
Foto - Bu köfteyi lokum gibi yapan bir kaşık maden suyu! Bu işi kolaylastiran pratik bilgi: Tamamen etkiliyor

MÜKEMMEL KIVAM İÇİN ADIM ADIM HAZIRLANIŞI Soğanın Suyu Önemli: Soğanı rendeledikten sonra suyunu mutlaka sıkın. Soğan suyu köfteye acı bir tat verebilir ve harcı gereksiz sulandırabilir. Sihirli Dokunuş: Bir kâsede kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, ekmek içi ve baharatları bir araya getirin. Karbonatı ekleyip üzerine birkaç damla limon sıkarak köpürmesini sağlayın. İyi Yoğurma: Tüm malzemeleri en az 8-10 dakika boyunca özleşene kadar iyice yoğurun. Kıymanın tel tel olması, köftenin dağılmasını önler ve lezzetlerin birbirine geçmesini sağlar. Dinlendirme (Kritik Adım): Hazırladığınız harcın üzerini kapatıp buzdolabında en az 1 saat (vaktiniz varsa 3-4 saat) dinlendirin. Dinlenen harç hem kolay şekil alır hem de karbonatın etkisiyle lokum kıvamına ulaşır. Pişirme: Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verdiğiniz köfteleri, iyice ısıtılmış döküm tavada veya ızgarada yüksek ateşte arkalı önlü mühürleyerek pişirin. Çok sık çevirmemeye ve üzerlerine spatulayla bastırmamaya özen gösterin; böylece suyunu içinde saklar.

#4
Foto - Bu köfteyi lokum gibi yapan bir kaşık maden suyu! Bu işi kolaylastiran pratik bilgi: Tamamen etkiliyor

Altın değerinde pratik bilgiler Maden Suyu Alternatifi: Karbonat yerine köfte harcına 1 yemek kaşığı maden suyu (soda) eklemek de benzer bir yumuşaklık ve kabarma sağlar. Kıyma Seçimi: Çok yağsız kıyma köfteyi sertleştirir. İdeal yumuşaklık ve lezzet için tek çekim, -% yağ oranına sahip döş kıyması tercih edilmelidir.

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