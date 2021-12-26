Güncel altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata, bilezik fiyatları ne kadar? 26 Aralık anlık altın fiyatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yılın son Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı ekonomik tedbirleri içeren paket sonrası dolar kurundaki tepe taklağa paralel olarak altın fiyatları da yatırımcısını fena üzdü. Dolar ve Euro karşısında sadece bir günde yüzde 40 oranında değer kazanan Türk Lirası’nda yoğun talep devam ederken, dolar 12 liranın altına geriledi. Doların düşmesiyle birlikte altın fiyatları da hızla düştü. Peki altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? Anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Aralık anlık, güncel altın fiyatları gram, cumhuriyet, yarım, çeyrek, bilezik fiyatları.