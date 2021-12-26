2021-12-26 10:34:07 Güncel altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata, bilezik fiyatları ne kadar? 26 Aralık anlık altın fiyatları
Anlık altın fiyatı, anlık çeyrek, anlık gram altın fiyatları: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı dövize endeksli TL mevduat sisteminin ardından, dolarda yaşanan sert düşüş sürüyor. Dolar kurunun düşmesine paralel olarak altın fiyatları da düşmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü akşamına kadar rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı 1040 TL’ye kadar yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası dolar kurundaki hızlı düşüş altın fiyatlarını da aşağıya çekti. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? 22 ayar bilezik ne kadar? Güncel altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata, bilezik fiyatları ne kadar? İşte 26 Aralık anlık altın fiyatları son durum.