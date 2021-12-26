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Ekonomi
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Güncel altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata, bilezik fiyatları ne kadar? 26 Aralık anlık altın fiyatları

2021-12-26 10:34:07
Güncel altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata, bilezik fiyatları ne kadar? 26 Aralık anlık altın fiyatları

Anlık altın fiyatı, anlık çeyrek, anlık gram altın fiyatları: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı dövize endeksli TL mevduat sisteminin ardından, dolarda yaşanan sert düşüş sürüyor. Dolar kurunun düşmesine paralel olarak altın fiyatları da düşmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü akşamına kadar rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı 1040 TL’ye kadar yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası dolar kurundaki hızlı düşüş altın fiyatlarını da aşağıya çekti. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? 22 ayar bilezik ne kadar? Güncel altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata, bilezik fiyatları ne kadar? İşte 26 Aralık anlık altın fiyatları son durum.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yılın son Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı ekonomik tedbirleri içeren paket sonrası dolar kurundaki tepe taklağa paralel olarak altın fiyatları da yatırımcısını fena üzdü. Dolar ve Euro karşısında sadece bir günde yüzde 40 oranında değer kazanan Türk Lirası’nda yoğun talep devam ederken, dolar 12 liranın altına geriledi. Doların düşmesiyle birlikte altın fiyatları da hızla düştü. Peki altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? Anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Aralık anlık, güncel altın fiyatları gram, cumhuriyet, yarım, çeyrek, bilezik fiyatları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yılın son Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı ekonomik tedbirleri içeren paket sonrası dolar kurundaki tepe taklağa paralel olarak altın fiyatları da yatırımcısını fena üzdü. Dolar ve Euro karşısında sadece bir günde yüzde 40 oranında değer kazanan Türk Lirası’nda yoğun talep devam ederken, dolar 12 liranın altına geriledi. Doların düşmesiyle birlikte altın fiyatları da hızla düştü. Peki altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar? Anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Aralık anlık, güncel altın fiyatları gram, cumhuriyet, yarım, çeyrek, bilezik fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.814,09 TL, 1.820,55 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.814,09 TL, 1.820,55 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 667,41 TL, 676,10 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 667,41 TL, 676,10 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 637,83 TL, 638,33 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 637,83 TL, 638,33 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.020,53 TL, 1.043,67 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.020,53 TL, 1.043,67 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.082,13 TL, 4.161,92 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.082,13 TL, 4.161,92 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.034,69 TL, 2.087,34 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.034,69 TL, 2.087,34 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.082,13 TL, 4.161,92 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.082,13 TL, 4.161,92 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.435,89 TL, 4.552,87 TL,

ATA ALTIN FİYATI 4.435,89 TL, 4.552,87 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 363,75 TL, 444,46 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 363,75 TL, 444,46 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 605,34 TL, 632,29 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 605,34 TL, 632,29 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 10.745,00 TL, 11.037,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 10.745,00 TL, 11.037,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,11 TL, 8,13 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,11 TL, 8,13 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,92 TL, 23,12 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,92 TL, 23,12 TL,

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