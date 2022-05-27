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Ekonomi
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Güncel altın fiyatları: Altın fiyatları ne kadar? Gram altın anlık fiyatı çeyrek altın, cumhuriyet, yarım altın 27 Mayıs 2022

2022-05-27 09:18:26
Güncel altın fiyatları: Altın fiyatları ne kadar? Gram altın anlık fiyatı çeyrek altın, cumhuriyet, yarım altın 27 Mayıs 2022

Güncel altın fiyatları bugün ne kadar olduğu bir hayli merak ediyor. Altın fiyatları son günlerde baş döndüren bir hareketlilik yaşıyor. Yatırımını gram altın başta olmak üzere çeyrek altına yatıranlar anlık çeyrek altın fiyatı ne kadar, güncel gram atın fiyatı son durum araştırmasını internet üzerinden sorgulamaya devam ediyor. Altın piyasasında bir hayli rağbet gören cumhuriyet altın ve yarım altın anlık fiyatları da yine yatırımcı tarafından canlı olarak izleniyor. TCMB’nin faiz kararından sonra altın fiyatlarının yönü ve duruşu takip ediliyor. Peki anlık altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın anlık fiyatı, gram altın güncel fiyatı ile cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları bugün ne kadar? İşte 27 Mayıs 2022 Cuma canlı altın fiyatları!

#1
Foto - Altın yatırımcıları ve altın alacak kişiler, güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Fed’in faiz artırımı sonrası dolar kuru başta olmak üzere altın fiyatları zirveye koştu. Kur korumalı TL hesabının devreye alınmasından sonra ilk kez dolar kuru 16 TL’nin üzerine çıkarak psikolojik sınırı geçti. Dolar kuruna ve küresel piyasalardaki gelişmelere parelel olarak altın fiyatları da aldı başını gitti. Merkez Bankası’nın faizi 4. toplantıda da sabit tutması sonrası çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın ve bilezik fiyatları sorgulamasına yapılan ilgili bir hayli artırdı. Peki altın fiyatları 27 Mayıs 2022: Bugün çeyrek altın, gram altın, tam altın, yarım altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları:

Altın yatırımcıları ve altın alacak kişiler, güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Fed’in faiz artırımı sonrası dolar kuru başta olmak üzere altın fiyatları zirveye koştu. Kur korumalı TL hesabının devreye alınmasından sonra ilk kez dolar kuru 16 TL’nin üzerine çıkarak psikolojik sınırı geçti. Dolar kuruna ve küresel piyasalardaki gelişmelere parelel olarak altın fiyatları da aldı başını gitti. Merkez Bankası’nın faizi 4. toplantıda da sabit tutması sonrası çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın ve bilezik fiyatları sorgulamasına yapılan ilgili bir hayli artırdı. Peki altın fiyatları 27 Mayıs 2022: Bugün çeyrek altın, gram altın, tam altın, yarım altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları:

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.853,44, 1.853,89,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.853,44, 1.853,89,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 975,25, 981,73,

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 975,25, 981,73,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 974,68, 974,83,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 974,68, 974,83,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.559,49, 1.593,85,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.559,49, 1.593,85,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.237,95, 6.355,91,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.237,95, 6.355,91,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.109,23, 3.187,70,

YARIM ALTIN FİYATI 3.109,23, 3.187,70,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.237,95, 6.355,91,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.237,95, 6.355,91,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.431,62, 6.593,79,

ATA ALTIN FİYATI 6.431,62, 6.593,79,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 536,14, 643,12,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 536,14, 643,12,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 885,48, 917,14,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 885,48, 917,14,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.750,00, 16.003,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.750,00, 16.003,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,62, 11,64,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,62, 11,64,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,09, 22,11,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,09, 22,11,

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