İşte Latinopoulou'nun açıklamalarının tamamı: Türkiye'nin tarihi yoktur; bir sabıka kaydı vardır. Türkiye, Avrupa Birliği'ni içten fethetmek için Avrupa Birliği'ne İslamcı düzensiz göçmen sürülerini süren devlettir. Türkiye'nin Libya ile karşılıklı kıyıları olduğunu iddia ederek yalnızca açıkça hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda saçma da olan bir Türk-Libya mutabakatı imzalayarak yapıyor bunu. Sanki Yunan adaları yokmuş, Girit, Rodos ve Meis yokmuş ve bu adaların kıta sahanlığı ya da Münhasır Ekonomik Bölgesi yokmuş gibi. Ama buradaki devletlerin yarısı Türkiye ile iş yaptığında böyle oluyor. Ona sınır koymuyorlar ve aslında onu yalnızca cezasız bırakmakla kalmıyor, suçları için ödüllendiriyorlar da.