Afroditi Latinopoulou Türkiye konusunda ağladı: Ankara ile iş yapıyorsunuz, hiç sınır koymuyorsunuz
Yunan siyasetçi Afroditi Latinopoulou, Avrupa Parlamentosu kürsüsünde yaptığı konuşmada Türkiye'yi hedef alan açıklamalarıyla tepki çekti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunan siyasetçi Afroditi Latinopoulou, Avrupa Parlamentosu kürsüsünde yaptığı konuşmada Türkiye'yi hedef alan açıklamalarıyla tepki çekti.
Türkiye'ye yönelik ağır ifadeler kullanan Latinopoulou, ülkenin tarihini ve dış politikasını hedef alan suçlamalarda bulundu. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ni içeriden etkilemeye çalışmakla itham eden Yunan siyasetçi, göç meselesinde de Ankara'yı sorumlu tuttu.
Latinopoulou, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatını da gündeme taşıdı. Söz konusu anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı ve gerçeklikten uzak olduğunu savundu.
Konuşmasında Yunan adalarını da gündeme getiren Latinopoulou, Girit, Rodos ve Meis'in deniz yetki alanlarının bulunduğunu ileri sürdü. Türkiye-Libya mutabakatının bu adaların haklarını yok saydığını iddia etti.
Avrupa ülkelerinin Türkiye ile ekonomik ve siyasi ilişkilerini sürdürmesini de eleştiren Yunan siyasetçi, Ankara'ya karşı yeterli tepki gösterilmediğini savundu. Latinopoulou, Türkiye'nin politikalarına karşı daha sert adımlar atılması gerektiğini ima etti. Yunan siyasetçinin Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı Türkiye karşıtı açıklamalar dikkat çekti.
İşte Latinopoulou'nun açıklamalarının tamamı: Türkiye'nin tarihi yoktur; bir sabıka kaydı vardır. Türkiye, Avrupa Birliği'ni içten fethetmek için Avrupa Birliği'ne İslamcı düzensiz göçmen sürülerini süren devlettir. Türkiye'nin Libya ile karşılıklı kıyıları olduğunu iddia ederek yalnızca açıkça hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda saçma da olan bir Türk-Libya mutabakatı imzalayarak yapıyor bunu. Sanki Yunan adaları yokmuş, Girit, Rodos ve Meis yokmuş ve bu adaların kıta sahanlığı ya da Münhasır Ekonomik Bölgesi yokmuş gibi. Ama buradaki devletlerin yarısı Türkiye ile iş yaptığında böyle oluyor. Ona sınır koymuyorlar ve aslında onu yalnızca cezasız bırakmakla kalmıyor, suçları için ödüllendiriyorlar da.
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