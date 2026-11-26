Şalvar, sarık ve cübbeyi çıkaran Yaşar Alptekin'in yeni işi belli oldu
Geçtiğimiz aylarda bir milletvekilinin tavsiyesi üzerine cübbe, sarık ve şalvarı çıkardığını açıklayan Yaşar Alptekin'in yeni işi belli oldu.
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Geçtiğimiz aylarda bir milletvekilinin tavsiyesi üzerine cübbe, sarık ve şalvarı çıkardığını açıklayan Yaşar Alptekin'in yeni işi belli oldu.
80'li ve 90'lı yılların ünlü manken ve oyuncularından Yaşar Alptekin, yıllar önce hayatında köklü bir değişikliğe giderek maneviyata yönelmişti. Mankenlik, dansçılık ve oyunculuk yapan Alptekin, şöhret dünyasından uzaklaşarak daha sakin bir yaşam sürmeye başlamıştı.
Manevi yaşamı benimsemesinin ardından uzun yıllar cübbe ve sarıkla görüntülenen Alptekin, yaklaşık altı yıl sonra giyim tarzında değişikliğe gitmişti.
Ünlü isim, şimdi de iş hayatında yeni bir sayfa açark kendi işini kurma kararı aldı.
Ticarete atılan Yaşar Alptekin, kendi kozmetik markasını kurdu. Kadın ve erkeklere özel şampuan üreten Alptekin, yeni ürünlerinin tanıtımını da bizzat yaptı.
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