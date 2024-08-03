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Gümüşhane'de ilk kez ekimi yapıldı!

2024-08-03 11:32:59
Gümüşhane'de ilk kez ekimi yapıldı!

İlk kez ekimi gerçekleştirilen ayçiçeğinden Gümüşhaneli çiftçiler çok umutlu.

#1
Foto - Gümüşhane'de ilk kez ekimi yapıldı!

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de destekleriyle birlikte bu yıl ilk kez ayçiçeği eken çiftçiler hasatı bekliyor.

#2
Foto - Gümüşhane'de ilk kez ekimi yapıldı!

Bölgenin iklimine adapte olan ve gelişim noktasında herhangi bir sorun yaşamayan ayçiçekleri Kelkit Vadisi'ni sarıya boyarken, eşsiz görüntüler sunuyor.

#3
Foto - Gümüşhane'de ilk kez ekimi yapıldı!

Kendine ait 100 dönümlük arazinin yanı sıra arazi kiralayarak yaklaşık 415 dönümlük arazisini ayçiçekleriyle donatan çiftçi Ayhan Akın, verimin yüksek olması durumunda ayçiçeğinin bölge çiftçilerine yeni bir gelir kapısı olacağını söyleyerek, Kelkit'in şeker pancarı, patates, fasulye, buğday ve arpasının yanına artık ayçiçeğinin de ekleneceğini söyledi.

#4
Foto - Gümüşhane'de ilk kez ekimi yapıldı!

Desteklerle birlikte arazinin tamamını ayçiçekleriyle donattığını söyleyen Ayhan Akın, “415 dönüm çerezlik ayçiçeği ektik.

#5
Foto - Gümüşhane'de ilk kez ekimi yapıldı!

Bu ilçemizde ilk ve gelişimde herhangi bir sorun yaşamadık. Sadece sulamada barajımız yeni olduğu için arada bir arızalar oluyor, su gecikiyor bunun haricinde herhangi bir sorunumuz yok.

#6
Foto - Gümüşhane'de ilk kez ekimi yapıldı!

İnşallah iyi bir verim olur da seneye vatandaşa, ilimize ve ilçemize yeni bir ürün kazandırmış oluruz. Bizim burada şeker pancarı, patates, fasulye, buğday ve arpa vardı biz ayçiçeğini de denemek istedik.

#7
Foto - Gümüşhane'de ilk kez ekimi yapıldı!

İlçe Tarım Müdürlüğümüzün desteklemesiyle beraber böyle bir ilki yaptık. Vatandaşa bir örnek olacak ve farklı bir gelir kapısı olacak. Bu ektiğimiz alanın yaklaşık 100 dönümü bize aitti, geri kalan kısmını kiraladık ve 415 dönüme tamamladık” dedi.

#8
Foto - Gümüşhane'de ilk kez ekimi yapıldı!

#9
Foto - Gümüşhane'de ilk kez ekimi yapıldı!

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