Gültekin Uysal'dan Diyarbakır annelerine ziyaret

Annelerin eyleminin her geçen gün büyüyerek bu noktaya geldiğini dile getiren Uysal, şöyle devam etti: "Diyarbakır annelerine destek olmak, duacıları olmak, hissiyatlarını TBMM başta olmak üzere her yerde seslendirmek, insanımızın arasına örülmüş duvarları yıkmak için buradayız. Diyarbakır annelerine sahip çıkmak herhangi bir siyasi partinin değil tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin meselesidir." Ülkede nimet ve külfetleri paylaşacak huzur ve güven içinde yaşayacak bir demokrat nizamın hayat bulması için mücadele ettiklerini kaydeden Uysal, "İnsanımızın demokratik hukuk düzeni içinde nefes alabilmesi, evlatlarının fotoğraflarına değil evlatlarına sarılabildiği bir Türkiye'yi hep beraber inşa edelim istiyoruz." ifadesini kullandı.