Gülistan Doku cinayetinde kan donduran itiraf! Valinin oğlu ‘babam bu işi halledecek’ demiş
Yıllardır çözülemeyen Gülistan Doku soruşturmasında ABD’de tutuklu bulunan Umut Altaş’ın FBI sorgusundaki kan donduran itirafları ve ardından gelen tutuklamalar, olayın seyrini kökten değiştirdi. Gülistan'ın silahla katledilip bagaja taşındığını ve Pertek yoluna gömüldüğünü itiraf eden Altaş’ın beyanları üzerine JAK ekipleri yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama başlatırken, tutuklanan eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı’nın eşinin ifadeleri skandalın boyutunu gözler önüne serdi.