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Gülistan Doku cinayetinde kan donduran itiraf! Valinin oğlu ‘babam bu işi halledecek’ demiş

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Gülistan Doku cinayetinde kan donduran itiraf! Valinin oğlu ‘babam bu işi halledecek’ demiş

Yıllardır çözülemeyen Gülistan Doku soruşturmasında ABD’de tutuklu bulunan Umut Altaş’ın FBI sorgusundaki kan donduran itirafları ve ardından gelen tutuklamalar, olayın seyrini kökten değiştirdi. Gülistan'ın silahla katledilip bagaja taşındığını ve Pertek yoluna gömüldüğünü itiraf eden Altaş’ın beyanları üzerine JAK ekipleri yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama başlatırken, tutuklanan eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı’nın eşinin ifadeleri skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

#1
Foto - Gülistan Doku cinayetinde kan donduran itiraf! Valinin oğlu ‘babam bu işi halledecek’ demiş

İntihar vakası gibi üstü örtülmeye çalışılan Gülistan Doku’nun kayboluşuyla ilgili karanlık perdenin ardındaki kan donduran gerçekler bir bir gün yüzüne çıkıyor! ABD’de tutuklu bulunan Umut Altaş’ın FBI görevlilerine verdiği ifadeler, olayın açık bir cinayet olduğunu ortaya koydu.

#2
Foto - Gülistan Doku cinayetinde kan donduran itiraf! Valinin oğlu ‘babam bu işi halledecek’ demiş

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş'ın FBI sorgusunda Gülistan'ın dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü ve Pertek yolu üzerine gömülmüş olabileceğini söylemesi üzerine arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştırıldı.

#3
Foto - Gülistan Doku cinayetinde kan donduran itiraf! Valinin oğlu ‘babam bu işi halledecek’ demiş

FBI görevlilerinin sorguladığı Umut Altaş'ın ifadesinde, olay günü Gülistan Doku'nun BMW marka bir araca bindiğini; dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in sürücü, kendisinin ön, Gülistan'ın ise arka koltukta bulunduğunu, tartışma çıktığını ve Sonel'in torpido gözünden çıkardığı silahla Doku'ya ateş ettiğini söyledi.

#4
Foto - Gülistan Doku cinayetinde kan donduran itiraf! Valinin oğlu ‘babam bu işi halledecek’ demiş

Gülistan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini doğrulayan Altaş, cesedi Sonel ile birlikte aracın bagajına taşıdıklarını itiraf etti. Sonel'in kendisine "Sus, babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak" dediğini iddia eden Altaş, ertesi sabah ise Sonel'in kendisini arayarak "Merak etme, hallettik" dediğini ifade etti.

#5
Foto - Gülistan Doku cinayetinde kan donduran itiraf! Valinin oğlu ‘babam bu işi halledecek’ demiş

Doku'nun cesedinin Pertek yolu çevresinde yeni yapılan yol kenarına gömülmüş olabileceğini tahmin ettiğini söyledi. Umut Altaş'ın ifadesinde işaret ettiği Pertek yolu ve çevresinde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yeraltı görüntüleme cihazlarıyla Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlamak amacıyla aramalar yapılıyor. Umut Altaş'ın FBI sorgusunda cesedin olay yerinden Pertek istikametine doğru yaklaşık 15-20 dakikalık mesafede bulunduğunu söylemesi üzerinde bu bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

#6
Foto - Gülistan Doku cinayetinde kan donduran itiraf! Valinin oğlu ‘babam bu işi halledecek’ demiş

TÜRKAY SONEL'İN SİLAHLA DOLAŞTIĞINI HERKES BİLİRDİ: Gülistan Doku'nun son görüldüğü viyadükte aynı yerden iki dakika sonra araçlarıyla geçen eski il jandarma komutan yardımcısı Ali Kahraman ve o sırada Handan Sonel'le görüştüğü tespit edilen eşi Burçin Kahraman tutuklanmıştı. Sır viyadükte Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'le yaptığı görüşmeye 'dedikodu yapıyorduk' diyen Burçin Kahraman ifadesinde, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in silah ruhsatlarıyla ilgili yüklü miktarda rüşvet aldığını anlattı.

#7
Foto - Gülistan Doku cinayetinde kan donduran itiraf! Valinin oğlu ‘babam bu işi halledecek’ demiş

Bankacı olan Burçin Kahraman, Tunceli'de müteahhitlik yapan E.Ç.'nin bir dönem silah ruhsatı çıkarmak istediğini, ruhsat işlemi için randevu alarak Tuncay Sonel'in yanına gittiğini, ruhsat için 2 bin TL ödemesi gerekirken kendisinden 27 bin TL gibi yüksek bir miktar istendiğini anlattı.

#8
Foto - Gülistan Doku cinayetinde kan donduran itiraf! Valinin oğlu ‘babam bu işi halledecek’ demiş

Kahraman, Sonel döneminde tüm ruhsatlar için bu şekilde ekstra para talep edildiğini söylediğini de beyan etti.

#9
Foto - Gülistan Doku cinayetinde kan donduran itiraf! Valinin oğlu ‘babam bu işi halledecek’ demiş

İfadede ayrıca E.Ç.'nin Mustafa Türkay Sonel hakkında medyaya yansıyan "silah taşımadığı" yönündeki bir beyanın ardından kendisine telefonda, "Abla, Tunceli'de herkes biliyor, belinde, bacağında birkaç tane silahla dolaştığını herkes biliyor, herkeste fotoğraflar var" dediği iddiası da yer aldı.

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