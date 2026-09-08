Gülistan Doku cinayetinde kan donduran itiraf! Valinin oğlu ‘babam bu işi halledecek’ demiş

Gülistan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini doğrulayan Altaş, cesedi Sonel ile birlikte aracın bagajına taşıdıklarını itiraf etti. Sonel'in kendisine "Sus, babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak" dediğini iddia eden Altaş, ertesi sabah ise Sonel'in kendisini arayarak "Merak etme, hallettik" dediğini ifade etti.