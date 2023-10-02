Güçlü bağışıklık için evinizden eksik etmeyin! Bu besinin faydaları anlatmakla bitmiyor

Mantarın ayrıca düşük kalori içeriğiyle de kilo kontrolüne yardımcı olabileceğine dikkat çeken bitkilerin profesörü Aysun Bay Karabulut, mantarın sağlığa faydalarını şöyle sıraladı: “Ayrıca, lif içeriği tokluk hissini artırabilir ve aşırı yeme riskini azaltabilir. Bazı araştırmalar, mantar tüketiminin kolesterol seviyelerini düzeltebileceğini göstermektedir. Mantarlar, doymuş yağların yerine daha sağlıklı bir alternatif olarak kullanılabilir. Mantarlar, bağırsak sağlığını destekleyen probiyotik lifler içerebilirler. Bu, bağırsak florasını dengelemeye ve sindirim sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bazı mantar türleri, kansere karşı koruyucu etkilere sahip olabilecek bileşikleri içerebilir. Özellikle Shiitake ve Maitake mantarları, bu alanda araştırılmaktadır. Bazı araştırmalar, Lion's Mane (Yamabushitake) mantarının zihinsel sağlığa olumlu etkiler sağlayabileceğini önermektedir. Bu mantar, hafıza ve konsantrasyon üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir. Mantarların sağlığa faydalarını elde etmek için, bunları dengeli bir diyetin bir parçası olarak tüketmek önemlidir. Ayrıca, mantarları pişirirken sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih etmek, besin değerlerini koruyabilir. Ancak, herhangi bir sağlık durumunuz varsa veya mantarları diyetinize dahil etmek istiyorsanız, özellikle yüksek tansiyon veya alerjiler gibi özel koşullarınız varsa, bir sağlık profesyoneli ile danışmanız önemlidir. Yenilebilir mantarlar, insanlar tarafından tüketilebilen ve genellikle yemeklerde kullanılan mantar türleridir.”