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Sağlık
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Güçlü bağışıklık için evinizden eksik etmeyin! Bu besinin faydaları anlatmakla bitmiyor

2023-10-02 14:13:53
Güçlü bağışıklık için evinizden eksik etmeyin! Bu besinin faydaları anlatmakla bitmiyor

Havaların soğumaya başlaması ve okulların açılmasıyla enfeksiyon hastalıklarında artış oldu. Uzmanlar ise bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendirecek gıdaların önemini sık sık ifade ediyor. Son olarak Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Reishi mantarının bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olabilecek beta-glukanlar gibi bileşikler içerdiğini belirtti.

#1
Foto - Güçlü bağışıklık için evinizden eksik etmeyin! Bu besinin faydaları anlatmakla bitmiyor

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, mantarın sağlık açısından bilinmeyen birçok faydasını açıkladı. Mantarların sağlığa birçok fayda sağlayabilen besin maddeleri içerdiğini ifade eden Karabulut, protein, lif, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar gibi bir dizi besin maddesi içerdiğini kaydetti. Bazı mantar türlerinin bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olabilecek beta-glukanlar gibi bileşikleri içerdiğini de ifade eden Karabulut, enfeksiyonlara karşı vücudun korunduğuna dikkat çekti. Antioksidanlar açısından da zengin olan mantarın vücudu serbest radikallere karşı koruyabileceğini belirten Karabulut, “Serbest radikaller, hücresel hasara ve yaşlanmaya katkıda bulunabilirler” dedi.

#2
Foto - Güçlü bağışıklık için evinizden eksik etmeyin! Bu besinin faydaları anlatmakla bitmiyor

Mantarın ayrıca düşük kalori içeriğiyle de kilo kontrolüne yardımcı olabileceğine dikkat çeken bitkilerin profesörü Aysun Bay Karabulut, mantarın sağlığa faydalarını şöyle sıraladı: “Ayrıca, lif içeriği tokluk hissini artırabilir ve aşırı yeme riskini azaltabilir. Bazı araştırmalar, mantar tüketiminin kolesterol seviyelerini düzeltebileceğini göstermektedir. Mantarlar, doymuş yağların yerine daha sağlıklı bir alternatif olarak kullanılabilir. Mantarlar, bağırsak sağlığını destekleyen probiyotik lifler içerebilirler. Bu, bağırsak florasını dengelemeye ve sindirim sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bazı mantar türleri, kansere karşı koruyucu etkilere sahip olabilecek bileşikleri içerebilir. Özellikle Shiitake ve Maitake mantarları, bu alanda araştırılmaktadır. Bazı araştırmalar, Lion's Mane (Yamabushitake) mantarının zihinsel sağlığa olumlu etkiler sağlayabileceğini önermektedir. Bu mantar, hafıza ve konsantrasyon üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir. Mantarların sağlığa faydalarını elde etmek için, bunları dengeli bir diyetin bir parçası olarak tüketmek önemlidir. Ayrıca, mantarları pişirirken sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih etmek, besin değerlerini koruyabilir. Ancak, herhangi bir sağlık durumunuz varsa veya mantarları diyetinize dahil etmek istiyorsanız, özellikle yüksek tansiyon veya alerjiler gibi özel koşullarınız varsa, bir sağlık profesyoneli ile danışmanız önemlidir. Yenilebilir mantarlar, insanlar tarafından tüketilebilen ve genellikle yemeklerde kullanılan mantar türleridir.”

#3
Foto - Güçlü bağışıklık için evinizden eksik etmeyin! Bu besinin faydaları anlatmakla bitmiyor

Yenilebilir mantarları toplarken ve tüketirken dikkatli olunması gerektiğini de belirten Karabulut, “Çünkü bazı mantarlar zehirli olabilir. Bu nedenle, mantar toplamadan önce yerel yasaları ve güvenlik yönergelerini dikkatlice takip etmek önemlidir. Ayrıca, mantar toplamada ve tüketmede uzman olmayan kişiler için güvendiğiniz bir uzmandan veya rehberden yardım almanız önerilir” dedi.

#4
Foto - Güçlü bağışıklık için evinizden eksik etmeyin! Bu besinin faydaları anlatmakla bitmiyor

Reishi mantarında en çok kullanılan çeşidinin kırmızı olanı olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Karabulut, “Bunun yanı sıra üstünde en çok çalışılan ve gün içerisinde kullanım bakımından en çok bilinen türü Ganoderma'dır. Reishi mantarı, kuru olduğu zaman bile parlak ve ışıltılı bir görünüşe sahiptir. Reishi mantarının tümü, etli bir yapıya sahiptir. Reishi mantarı; canlı ve kırmızı görünüşü ile birçok insanın ilgisini çeker. Çok uzun dönemlerden beri kullanılan mantarın, ölümsüzlük mantarı olarak anıldığı belirtilebilir. Aslen Japonya, Çin ve Kore'de yer alan kırmızı Reishi mantarı; dünya çapında sert ağaçların üstünde yetişen bir çeşittir. Bu ağaçların bazısı; elma, meşe ve akçaağaçtır. Reishi mantarının çok fazla bir biçimde yetiştiği belirtilebilir. Ticari olarak da çok mühim oranlarda üretilen bir mantar türüdür. Reishi mantarı; tropikal iklimlerde yayılımı çok fazla olan bir mantar çeşididir. Mantarın insanı ölümsüzleştirdiğine veya en azından gençleştirdiğine inanılmıştır” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Güçlü bağışıklık için evinizden eksik etmeyin! Bu besinin faydaları anlatmakla bitmiyor

Reishi mantarının sedef hastalığı için de olumlu etkilere sahip olduğunu ifade eden Karabulut, bunun dışında egzama hastalarına da önerildiğini söyledi. Prof. Dr. Karabulut, Reishi mantarının sağlığa faydalarını ise şöyle sıraladı: “Böbrek yetmezliği hastalığından korunabilmek veya var olan rahatsızlığın ilerlemesini önlemek için de kullanılır. Yorgunluk ve halsizliği önler. Bunun dışında solunum sistemini düzenleyip soğuk algınlığı ve öksürük gibi yararlar ile göze çarpar. Antioksidan maddeleri ile bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklara karşı, vücudun daha güçlü olmasını sağlar. Akciğer kanseri gibi bağışıklık sisteminin baskılanmış olduğu immün sistem rahatsızlıklarına karşı koruyarak, rahatsızlığın yayılmasını önler. Reishi mantarının sağlık açısından pek çok faydasının olduğunu belirtmek doğru olacaktır. Reishi mantarının kullanımı ise şu şekilde olmalıdır. Toz formunda kullanılabilir. Bunun yanı sıra özüt şeklinde de kullanılmaktadır. Reishi mantarının hem mantarın tamamı hem de gövdesi öğütülerek elde edilmektedir. Reishi mantarının toz şeklinde kullanılması da doz açısından esnekliği sağlar. Tatlı ve yemeklerde toz halde tüketilebilir. Tüketilen oran ise kişiye göre ayarlanabilir. Stresin dengelenmesi ya da stresin azaltılması adına kullanılır. Geleneksel Çin kültüründe bu mantar, meditasyon uygulamalarının daha yararlı hale getirilmesi adına çaylarda kullanılmaktadır.”

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