Güçlü bağışıklık için evinizden eksik etmeyin! Bu besinin faydaları anlatmakla bitmiyor

Reishi mantarının sedef hastalığı için de olumlu etkilere sahip olduğunu ifade eden Karabulut, bunun dışında egzama hastalarına da önerildiğini söyledi. Prof. Dr. Karabulut, Reishi mantarının sağlığa faydalarını ise şöyle sıraladı: “Böbrek yetmezliği hastalığından korunabilmek veya var olan rahatsızlığın ilerlemesini önlemek için de kullanılır. Yorgunluk ve halsizliği önler. Bunun dışında solunum sistemini düzenleyip soğuk algınlığı ve öksürük gibi yararlar ile göze çarpar. Antioksidan maddeleri ile bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek hastalıklara karşı, vücudun daha güçlü olmasını sağlar. Akciğer kanseri gibi bağışıklık sisteminin baskılanmış olduğu immün sistem rahatsızlıklarına karşı koruyarak, rahatsızlığın yayılmasını önler. Reishi mantarının sağlık açısından pek çok faydasının olduğunu belirtmek doğru olacaktır. Reishi mantarının kullanımı ise şu şekilde olmalıdır. Toz formunda kullanılabilir. Bunun yanı sıra özüt şeklinde de kullanılmaktadır. Reishi mantarının hem mantarın tamamı hem de gövdesi öğütülerek elde edilmektedir. Reishi mantarının toz şeklinde kullanılması da doz açısından esnekliği sağlar. Tatlı ve yemeklerde toz halde tüketilebilir. Tüketilen oran ise kişiye göre ayarlanabilir. Stresin dengelenmesi ya da stresin azaltılması adına kullanılır. Geleneksel Çin kültüründe bu mantar, meditasyon uygulamalarının daha yararlı hale getirilmesi adına çaylarda kullanılmaktadır.”