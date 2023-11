Güçlü bağışıklığın anahtarı! Bu ara gün içerisinde yeterli miktarda tüketilmeli

HER GÜN SEBZE VE YOĞURT TÜKETİLMELİ Her gün tüm besin gruplarından alınmalıdır. Her öğünde protein, kompleks karbonhidratlar, posa, lif, sağlıklı yağlar ve haftada 2 gün balık tüketilmelidir. Et, tavuk ve balığa ağırlık verip her öğün sebze ve yoğurt tüketilmelidir. Balık tüketimi yeterli olmayan bireyler için Omega-3 takviyesi önerilmektedir.