2023-11-23 09:39:07 Güçlü bağışıklığın anahtarı! Bu ara gün içerisinde yeterli miktarda tüketilmeli
Havaların soğumasıyla grip ve soğuk algınlığı şikayetleri de arttı. Uzmanlar kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği dönemde bağışıklığı güçlü tutmanın önemli olduğunu vurguluyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gamze Ganime Yıldırım da grip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklığı güçlü tutmak için beslenmede protein, posa vitamin ve minerallerin artırılması gerektiğini ifade etti. İşte kış döneminde bağışıklığı güçlü tutmanın yolları...