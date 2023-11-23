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Güçlü bağışıklığın anahtarı! Bu ara gün içerisinde yeterli miktarda tüketilmeli

2023-11-23 09:39:07
Güçlü bağışıklığın anahtarı! Bu ara gün içerisinde yeterli miktarda tüketilmeli

Havaların soğumasıyla grip ve soğuk algınlığı şikayetleri de arttı. Uzmanlar kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği dönemde bağışıklığı güçlü tutmanın önemli olduğunu vurguluyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gamze Ganime Yıldırım da grip ve soğuk algınlığına karşı bağışıklığı güçlü tutmak için beslenmede protein, posa vitamin ve minerallerin artırılması gerektiğini ifade etti. İşte kış döneminde bağışıklığı güçlü tutmanın yolları...

#1
Foto - Güçlü bağışıklığın anahtarı! Bu ara gün içerisinde yeterli miktarda tüketilmeli

Havaların iyice soğuduğu, kış mevsiminin kendini hissettirmeye başladığı bu dönemde grip ve soğuk algınlığının yaygın görüldüğünü belirten Yıldırım, enfeksiyon sırasında vücudun enerji ihtiyacının yüzde 10-12 oranında arttığını belirtti.

#2
Foto - Güçlü bağışıklığın anahtarı! Bu ara gün içerisinde yeterli miktarda tüketilmeli

Grip ve soğuk algınlığından korunmak, bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıkları daha hafif geçirmek için dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değinen Yıldırım, şu önerilerde bulundu:

#3
Foto - Güçlü bağışıklığın anahtarı! Bu ara gün içerisinde yeterli miktarda tüketilmeli

HER GÜN SEBZE VE YOĞURT TÜKETİLMELİ Her gün tüm besin gruplarından alınmalıdır. Her öğünde protein, kompleks karbonhidratlar, posa, lif, sağlıklı yağlar ve haftada 2 gün balık tüketilmelidir. Et, tavuk ve balığa ağırlık verip her öğün sebze ve yoğurt tüketilmelidir. Balık tüketimi yeterli olmayan bireyler için Omega-3 takviyesi önerilmektedir.

#4
Foto - Güçlü bağışıklığın anahtarı! Bu ara gün içerisinde yeterli miktarda tüketilmeli

Gün içerisinde öğünlerimizin probiyotik ve prebiyotik değerini yükseltmeli (yoğurt, turşu vb.) yeterli görmediğimiz zamanlarda probiyotik ve prebiyotik takviyesi alınmalıdır.

#5
Foto - Güçlü bağışıklığın anahtarı! Bu ara gün içerisinde yeterli miktarda tüketilmeli

DÜZENLİ EGZERSİZ ALIŞKANLIK OLMALI Düzenli egzersiz ve hareketli hayat alışkanlığı olmalıdır. Soğuk havalarda dışarda egzersiz, yürüyüş vb. yapılamıyorsa evde basit hareketler ile sedanter (fiziksel aktivitenin hiç olmadığı ya da düzensiz olduğu bir yaşam tarzı) hayattan çıkılmalıdır.”

#6
Foto - Güçlü bağışıklığın anahtarı! Bu ara gün içerisinde yeterli miktarda tüketilmeli

SU TÜKETİMİ ÇOK ÖNEMLİ Vücudun düzenli çalışması için su tüketiminin önemine vurgu yapan Yıldırım, şöyle devam etti: “Enfeksiyon sırasında meydana gelen sıvı kaybına karşı günlük 2,5-3 litre su tüketilmesine özen gösterilmelidir. Gün içerisinde yeterli vitamin, mineral ve lif alınması önemlidir. Günde 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmesi önerilmektedir. Her öğünde salata, sebze yemeği ve meyveye ağırlık verilmelidir.”

#7
Foto - Güçlü bağışıklığın anahtarı! Bu ara gün içerisinde yeterli miktarda tüketilmeli

VİTAMİN VE MİNERALLERE DİKKAT Yıldırım, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonundan korunmak ve kolay atlatmak için tüketilmesi gereken vitamin ve mineralleri ise şöyle sıraladı:

#8
Foto - Güçlü bağışıklığın anahtarı! Bu ara gün içerisinde yeterli miktarda tüketilmeli

“C Vitamini, En önemli antioksidan vitaminlerdendir. Özellikle taze meyve ve sebzelerden alınması çok daha önemlidir. Taze biber, portakal, limon, mandalina, greyfurt, nar, domates, roka, maydanoz, kuşburnu ve kivi yüksek C vitaminine sahip sebze ve meyvelerdir.

#9
Foto - Güçlü bağışıklığın anahtarı! Bu ara gün içerisinde yeterli miktarda tüketilmeli

Çinko ve Selenyum, Bağışıklık sisteminde en etkili antioksidan minerallerdir. Selenyum; et, soğan, sarımsak ve deniz mahsullerinde bulunmaktadır. Çinko; çiğ fındık, kabak çekirdeği, ceviz badem vb. yağlı tohumlarda, kuzu eti, hindi eti, mantar ve kuşkonmazda bulunmaktadır.

#10
Foto - Güçlü bağışıklığın anahtarı! Bu ara gün içerisinde yeterli miktarda tüketilmeli

Omega 3, Bağışıklık ve kalp damar rahatsızlıklarının vazgeçilmez en değerli yağ asididir. Mevsimi geldiğinde haftada iki gün balık tüketilmesine özen gösterilmelidir. Ceviz ve çiğ badem de Omega 3 içeren yağlı tohumlardır.

#11
Foto - Güçlü bağışıklığın anahtarı! Bu ara gün içerisinde yeterli miktarda tüketilmeli

Prebiyotik ve Probiyotik Besinler, Bağışıklığın en önemli kaynağı bağırsak florasıdır. Güçlü bağırsak florası güçlü bağışıklık demektir. Bağırsak florasını güçlendirmek için gereken probiyotik ve prebiyotiklerdir. Yoğurt probiyotik besinlerin başında gelir. Aynı zamanda muz, pancar, sarımsak, soğan ve enginar bağırsak florasını güçlendirmektedir. Yetersiz alınmaları durumunda doğru takviyeler alınmalıdır.

#12
Foto - Güçlü bağışıklığın anahtarı! Bu ara gün içerisinde yeterli miktarda tüketilmeli

Zencefil, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve soğuk terleme gibi gribe bağlı semptomları azaltmakta yardımcı olur. Bağışıklığı güçlendir ve grip sırasında sağlıklı terlemeyi oluşturarak, vücuttan toksinleri atmaya yardımcı olur. Zerdeçal (Kurkumin), Antienflamatuvar etkisi kanıtlanmış bir besindir. Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklarda tedavi edici özelliği bulunmaktadır. Solunum yolları enfeksiyonlarında yanında bağışıklığı da güçlendirmek için kullanılmaktadır. Zerdeçal karabiber ile tüketilmelidir. Çünkü karabiberde bulunan piperin, zerdeçaldaki kurkumin maddesinin vücutta emilimini arttırmaktadır.”

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