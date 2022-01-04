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Kadın - Aile
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Grip olanların asla yememesi gereken 5 besin

2022-01-04 00:14:20
Grip olanların asla yememesi gereken 5 besin

Grip, virüslerin neden olduğu bir solunum yolu enfeksiyonudur. Tıp literatüründeki ismiyle influenza, genellikle halk dilinde grip olarak adlandırılır. Grip virüsü şiddetine göre farklı tedavi seçenekleri ile tedavi edilebilir. Bu tedavilerin başında genelde bağışıklık sisteminin kuvvetli tutulması hedeflenmektedir. Grip ve soğuk algınlığının en belirgin özelliği olan burun akıntısı birçok insan tarafından fazla önemsenmese de ilerleyen dönemlerde çok daha büyük hastalıkların habercisi olabilir. Peki, grip olanların asla yememesi gereken besinler neler?

#1
Foto - Şeker yemek, bağışıklık sisteminizi ve beyaz kan hücrelerinizin sizi hasta eden mikroplarla savaşma yeteneğini geçici olarak baskılayabilir. Bu nedenle, semptomlarınızı daha da kötüleştirmek istemiyorsanız, şeker isteğinizi kontrol altında tutmaya çalışmalısınız.

Şeker yemek, bağışıklık sisteminizi ve beyaz kan hücrelerinizin sizi hasta eden mikroplarla savaşma yeteneğini geçici olarak baskılayabilir. Bu nedenle, semptomlarınızı daha da kötüleştirmek istemiyorsanız, şeker isteğinizi kontrol altında tutmaya çalışmalısınız.

#2
Foto - Öksürük veya boğaz ağrınız varsa, kraker, cips, patates cipsi gibi atıştırmalıklar sağlığınızı kötü etkiler.

Öksürük veya boğaz ağrınız varsa, kraker, cips, patates cipsi gibi atıştırmalıklar sağlığınızı kötü etkiler.

#3
Foto - Turşu ve çok tuzlu yiyecekler. Bu yiyecekler, boğaz ağrısının iltihaplanmasını artırabilecek bileşenler olan sirke ve tuz içerir.

Turşu ve çok tuzlu yiyecekler. Bu yiyecekler, boğaz ağrısının iltihaplanmasını artırabilecek bileşenler olan sirke ve tuz içerir.

#4
Foto - Çilekler, burun ve sinüslerinize hoş olmayan rahatsızlıklar getiren, tıkanıklık kabusu olabilen yüksek histamin salgılayıcılardır. Bu nedenle soğuk algınlığı yaşadığınız süre boyunca çilekten uzak durmak çok daha yararlı olacaktır.

Çilekler, burun ve sinüslerinize hoş olmayan rahatsızlıklar getiren, tıkanıklık kabusu olabilen yüksek histamin salgılayıcılardır. Bu nedenle soğuk algınlığı yaşadığınız süre boyunca çilekten uzak durmak çok daha yararlı olacaktır.

#5
Foto - Simit gibi gevrek yiyecekler boğazı kötü şekilde tahriş edebilir, bu da acınızı daha kötü hale getirmek anlamına gelir.

Simit gibi gevrek yiyecekler boğazı kötü şekilde tahriş edebilir, bu da acınızı daha kötü hale getirmek anlamına gelir.

#6
Foto - Burun akıntısı nasıl geçer? Limonlu Su: Limonlu su karışımı burun akıntısı ve hapşırma gibi rahatsızlıklarda ilaç gibi gelecektir. Limonlu suyu gün içinde tüketmenizi tavsiye ederiz. Grip bulaşma süresi: Hastalığın kuluçka süresi 1-3 gündür. Grip hastaları hastalık belirtileri başlamadan bir gün önce hastalığı bulaştırmaya başlar, bulaşıcılık 5 gün daha devam eder.

Burun akıntısı nasıl geçer? Limonlu Su: Limonlu su karışımı burun akıntısı ve hapşırma gibi rahatsızlıklarda ilaç gibi gelecektir. Limonlu suyu gün içinde tüketmenizi tavsiye ederiz. Grip bulaşma süresi: Hastalığın kuluçka süresi 1-3 gündür. Grip hastaları hastalık belirtileri başlamadan bir gün önce hastalığı bulaştırmaya başlar, bulaşıcılık 5 gün daha devam eder.

#7
Foto - Gribe iyi gelen şeyler nelerdir? Tavuk çorbası, paça çorbası, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil, ekinezya, kuşburnu, adaçayı, kekik çayı, okaliptus çayı, bal, soğan ve sarımsak grip hastalığına faydalı olan başlıca besinlerdir.

Gribe iyi gelen şeyler nelerdir? Tavuk çorbası, paça çorbası, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil, ekinezya, kuşburnu, adaçayı, kekik çayı, okaliptus çayı, bal, soğan ve sarımsak grip hastalığına faydalı olan başlıca besinlerdir.

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