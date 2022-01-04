Grip olanların asla yememesi gereken 5 besin

Grip, virüslerin neden olduğu bir solunum yolu enfeksiyonudur. Tıp literatüründeki ismiyle influenza, genellikle halk dilinde grip olarak adlandırılır. Grip virüsü şiddetine göre farklı tedavi seçenekleri ile tedavi edilebilir. Bu tedavilerin başında genelde bağışıklık sisteminin kuvvetli tutulması hedeflenmektedir. Grip ve soğuk algınlığının en belirgin özelliği olan burun akıntısı birçok insan tarafından fazla önemsenmese de ilerleyen dönemlerde çok daha büyük hastalıkların habercisi olabilir. Peki, grip olanların asla yememesi gereken besinler neler?