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Ekonomi
15
Gram ne kadar, çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Kasım 2021 altın fiyatları son durum

2021-11-10 08:52:51
Gram ne kadar, çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Kasım 2021 altın fiyatları son durum

Altın fiyatları son günlerde en çok merak edilin konular arasında olmaya devam ediyor. Kapalı Çarşı'da altın fiyatları ne kadardan alış ve satış yapıldığı bir hayli araştırılıyor. Yatırımcısı gram altın ve çeyrek altın ne kadar? sorusunun cevabını merak ediyor. Kapalıçarşı’da cumhuriyet altın fiyatı başta olmak üzere gram altın, yarım altın, ata altın, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları ile gremse fiyatları da araştırılıyor. Peki gram altın çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL'den işlem görüyor? İşte 10 Kasım altın fiyatları son durum.

#1
Foto - Altın fiyatları 10 Kasım anlık, canlı çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altında yaşanan değişimlere göre vatandaşlar alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın ilk işlem gününde başta çeyrek altın ve gram altın olmak üzere altın fiyatları fiyatları anlık olarak ne kadar olduğu sorgulanmaya çalışılıyor. İşte 10 Kasım altın fiyatlarındaki son durum…

Altın fiyatları 10 Kasım anlık, canlı çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altında yaşanan değişimlere göre vatandaşlar alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın ilk işlem gününde başta çeyrek altın ve gram altın olmak üzere altın fiyatları fiyatları anlık olarak ne kadar olduğu sorgulanmaya çalışılıyor. İşte 10 Kasım altın fiyatlarındaki son durum…

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 569,41 TL, 573,36 TL

GRAM ALTIN FİYATI 569,41 TL, 573,36 TL

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 571,83 TL, 571,95 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 571,83 TL, 571,95 TL

#4
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.826,63 TL, 1.826,99 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.826,63 TL, 1.826,99 TL

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 914,96 TL, 935,12 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 914,96 TL, 935,12 TL

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.659,74 TL, 3.729,09 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.659,74 TL, 3.729,09 TL

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 1.824,15 TL, 1.870,27 TL

YARIM ALTIN FİYATI 1.824,15 TL, 1.870,27 TL

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 3.659,74 TL, 3.729,09 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI 3.659,74 TL, 3.729,09 TL

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 3.760,01 TL, 3.854,47 TL

ATA ALTIN FİYATI 3.760,01 TL, 3.854,47 TL

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 313,87 TL, 375,12 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 313,87 TL, 375,12 TL

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 515,32 TL, 535,25 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 515,32 TL, 535,25 TL

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 9.111,00 TL, 9.396,00 TL

GREMSE ALTIN FİYATI 9.111,00 TL, 9.396,00 TL

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,61 TL, 7,62 TL

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,61 TL, 7,62 TL

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,26 TL, 24,27 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,26 TL, 24,27 TL

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