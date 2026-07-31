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Ali Rıza Demircan uyardı: Çöküş sebebi olur, vallahi Gayretullah’a dokunur

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Ali Rıza Demircan uyardı: Çöküş sebebi olur, vallahi Gayretullah’a dokunur

Ali Rıza Demircan, “AK Parti’nin bu katı laiklik gayreti nereden geliyor” başlıklı yazısında çarpıcı tespitlerde bulundu. AK Parti’yi uyaran Demircan, devletin dininin İslam olduğunu aktardı.

1
#1
Foto - Ali Rıza Demircan uyardı: Çöküş sebebi olur, vallahi Gayretullah’a dokunur

İşte Demircan'ın Mirathaber'deki o yazısı...Yazdığım ve yayınını ertelediğim bu yazımı, sayın Bilal Erdoğan kardeşimin “FETÖ’yü doğuran inanan insanlar üzerindeki baskı olmuştur, o katı laikliğin ta kendisi olmuştur” şeklindeki gündem oluşturan ifadeleri üzerine, bunun zamanı geldiği yargısıyla neşir kararı aldım. Rabbimize karşı mazeretimiz olsun diye sunuyoruz. Fiilî temelleri Lozan Antlaşması ile atılan, 1928’de İslam’ın Anayasa’dan çıkarılması ile pekişen, 1937’de Anayasa’ya konulmasıyla kökleşen ve yüzyıla yakındır katı uygulamalarıyla milletimizi bin yıllık inanç, eğitim, hukuk ve harfleri dahil kültürel temellerinden koparan o katı laiklik, yerini özgürlüklere bırakacak yerde, yeni Anayasa’da da korunacağına dair mesajlar verilmektedir. CHP’nin Türkiye uygulamasında katı, yani baskıcı, dışlayıcı ve ötekileştirici olduğu söylemiyle iktidara gelen AK Parti, başarılarını kendisine borçluymuş gibi laikliğin yeni Anayasa’nın ruhu ve dayanağı olacağını her düzeyde ısrarla dile getirmektedir.

#2
Foto - Ali Rıza Demircan uyardı: Çöküş sebebi olur, vallahi Gayretullah’a dokunur

Bu duyarlılığı anlamak mümkün değildir. Laiklik, yani Allah’ı, kutsalı ve tarihi tanımazlık, Batı taklitçiliğiyle kültürel kölelik, rakı özgürlüğü ve cinsel azgınlık aleyhine fiilî bir kıyam mı var? Bırakınız geneli, Diyanet’te, ilahiyatlarda ve hatta tarikatlarda açığa vurulmuş böylesi örgütlü bir söylem mi var? Laikliğin Anayasa’da yer almaması dileği, her inanç kesimi için daha özgürlükçü, insan haklarına daha saygılı, vicdan ve din özgürlüğü aleyhine girişimleri daha çok engelleyici medeni bir gelişimin özlemidir. Kaldı ki laikliğin söz olarak Anayasa’da yer almaması, kurumlarımızda ruh olarak yaşatılamayacağı anlamına da gelmez.

#3
Foto - Ali Rıza Demircan uyardı: Çöküş sebebi olur, vallahi Gayretullah’a dokunur

1921 ve 1924 Anayasalarımızda devletimizin dini İslam’dı. En büyük ve şedit, kanlı Batıcı devrimler bu dönemde yapılmadı mı? İslam’ın Anayasa’dan, devletin dini olmaktan çıkarıldığı 1928 sonrasında ve laikliğin konulduğu 1937 yılı akabinde İslam karşıtı, hukuk dışı ve antidemokratik uygulamalar tüm şiddetiyle, bütün hiddetiyle devam etmedi mi?

#4
Foto - Ali Rıza Demircan uyardı: Çöküş sebebi olur, vallahi Gayretullah’a dokunur

Doğrudur, eğip bükmeden söylüyoruz: Biz, İslamî inancımızın gereği olarak Allah’ı, elçisi Hz. Muhammed’i ve bu iki kaynağa bağlı mümin kişi ve kurumları egemenliğin ana kaynağı olarak görüyoruz; nefsimiz, milletimiz ve devletimiz için laikliği değil, insan hakları ve özgürlüklerini gerekli görüyoruz. Ama inancımız gereği Allah’ın verdiği düşünce ve inanç özgürlüğünü kullanarak hayata farklı bakan insanların irade özgürlüğünü de doğal karşılıyoruz. Yalnız kendimiz için değil onlar için de irade özgürlüğü istiyoruz ve Kur’ân diliyle açıkça şöyle diyoruz: “…Sizin dininiz, inançlarınız ve yaşam kurallarınız sizin olsun; bizim dinimiz İslam da iman ve hayat düzenimiz olarak bize yeter.” (Kâfirûn 6; Ayrıca bak. Yunus 41, Nisa 77)

#5
Foto - Ali Rıza Demircan uyardı: Çöküş sebebi olur, vallahi Gayretullah’a dokunur

Yönetimin babadan oğula ve toplum servetinin zenginler arasında devredilmesine başkaldırımız varsa da yöneticilerin seçim yöntemi olarak Cumhuriyet-demokrasi ile problemimiz yoktur. Yönetime temel olacak kurallar dizisi bizim açımızdan önemli, fakat ayrı bir fasıldır. Baskıcı, dışlayıcı ve ötekileştirici katı uygulamalar sebebiyle geçmişe yönelik bir tarih görüşümüz, öfkemiz ve eleştirimiz var ise de ölü veya diri olan kişilerle kişisel kavgamız yoktur. Kaldı ki insaflı olalım, Batıcılığı İslam’a tercihin temellerini atan, kadrosunu yetiştiren ve zeminini hazırlayan Osmanlıdır. İlahî adalet de Osmanlıyı kendisinin yetiştirdiği, özüne düşman ateist ve deist çocukları eliyle cezalandırmıştır.

#6
Foto - Ali Rıza Demircan uyardı: Çöküş sebebi olur, vallahi Gayretullah’a dokunur

Evet, mevcut şartlar içinde milletimize Hak ile Batıl arasında seçim özgürlüğünü veren İslam’a da açık özgürlükçü bir anayasa diyoruz. Seçilebilecek olan İslam dışı inanç ve yaşam tarzları değilse de seçim özgürlüğü İslam’ın gereğidir. (Bakara 256; İnsan 2-3) Kâfirliği seçebilme özgürlüğü kulluk imtihanının gereğidir. Tasrih edelim, aslında inancımız gereği, laiklik dahil, Allah’ı hayatın merkezine koymayan hiçbir sisteme ve tercihe rızamız yoktur. Çünkü Allah’ın emirlerini ve yasaklarını dışlayan ve örgütlü güçlüleri ilahlaştıran yapıyı, milletimizin gelişiminin maddî engeli ve manevî çöküş sebebi olarak görüyoruz. Yalnızca ırkçılık ve faiz gibi iki İslamî yasağın bile ülkemizde nice canlara ve mallara mal olduğunu ve dış borçlara sebep olduğunu biliyoruz.

#7
Foto - Ali Rıza Demircan uyardı: Çöküş sebebi olur, vallahi Gayretullah’a dokunur

Amacımız Müslümanca yaşamak, İslam ve Türk dünyasının gelecek ümidi olan, düşmanları da pek kavî olan milletimizi ve devletimizi Hak ile taçlandırıp korumaktır. Anayasa’nın, bir milletin izinden gideceği, uğruna ölebileceği değerleri de içermesi gerektiğine inanıyoruz. Beka sorunu yaşaması hâlinde milletimizi ve ordumuzu hangi idealler uğruna savaştıracağız? Laiklikle ölüme gidildiğini kim görmüştür? İstiklal Savaşı’nın ruhu da -ihanete uğrayan- İslam değil miydi?

#8
Foto - Ali Rıza Demircan uyardı: Çöküş sebebi olur, vallahi Gayretullah’a dokunur

Aslında AK Parti’nin milletimiz tarafından CHP’ye tercih edilişi, katı laikliğe karşı çıkışları ve ülkemiz kalkınmasındaki hizmetleri sebebiyledir. Madem katı laiklik istismar edilegelmiş ve İslam-Türk-Kürt kültürü önünde bariyer kılınmış, laiklik için bu gayret niye? Recep Tayyip Bey kardeşimizle ayakta duran AK Parti, yakın düştüğü CHP zihniyeti ile mail-i inhidam olacağını göremiyor mu? İslam’ın diğer bir adı anlamında kullandığımız insan hakları ve özgürlükleri, değerler dizisi olarak bize yetmiyor mu? İslam’la ayarlı akılcılık ve bilimsellik neyinize yetmiyor? Aklın da gereği olan sosyal ve hukukî adaleti taşıyamayacağımız bir yük olarak mı görüyoruz? Kurulacak yeni dünya düzeninde adalet ve merhamet çizgisinde İslam ve Türk dünyasına öncülük ve önderlik etme idealini, ufkumuza sığdıramıyor muyuz?

#9
Foto - Ali Rıza Demircan uyardı: Çöküş sebebi olur, vallahi Gayretullah’a dokunur

İslam’dan ödün vermedik ve vermeyiz. İnsan fıtratını / doğasını ve özgürlükleri İslam’dan yana görüyoruz. Hem bizde topluca istismar ettiğimiz İslam’a doğrudan talip olacak bilgi, bilinç, kadro ve asalet nerede? İslam aleyhine kullanılan ve seküler bir Anayasa ile bundan böyle de kullanılabilecek olan katı laikliği, bir asırdır tam egemen değilmiş de ihtiyaç duyuluyormuş gibi pekiştirmek için belki de milyonuncu defa “illa da laiklik” deyip yırtınmak, vallahilazîm, Gayretullah’a dokunur. Yıkımla gelecek ve ölüm ötesini de karartacak olan İlahî Adalet’e sebep olur.

#10
Foto - Ali Rıza Demircan uyardı: Çöküş sebebi olur, vallahi Gayretullah’a dokunur

Bu makalemizi okuyup da aleyhte ahkâm kesebilecek, nifakla muallel, basiret yoksunu yürek özürlülerini, belki anlarlar diye MİT Başkanımız İbrahim Kalın’a kulak vermeye çağırıyoruz: “Gökleri anlamadan yerdekileri yönetemezsiniz. Sema ile bağ kurmadan adaleti tesis edemezsiniz. Başınızı göğe çevirmeden yeryüzüne nizam veremezsiniz.

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Yorumlar

Laedri

Toplum laiklesmis iktidar oy ile oluyor laik akpartiye bile tahammülü yok ladini halkın, bu halktan ne bekliyorsun ...akparti mecburen halka göre pozisyon alıyor demokrasi denilen melanet rejimde... sıkıntı ak partide değil halkın kendisinde rejimde ve bu rejimi dönüştürecek gücü ne yazikki millet vermiyor akpartiye.... ilk yillarindaki destek vardı ama şartlar iktidar olsada muktedir olmuya yetmiyordu şimdi iktidar ama destek azaldı akparti nin iktidari pamuk ipliğine baglı ve seçmenin çoğunluğu laik..sen bu ahval üzere seriatmi beklersin sorun oartide değil halkta partiler halktan şekillenir
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