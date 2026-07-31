Ali Rıza Demircan uyardı: Çöküş sebebi olur, vallahi Gayretullah’a dokunur

Doğrudur, eğip bükmeden söylüyoruz: Biz, İslamî inancımızın gereği olarak Allah’ı, elçisi Hz. Muhammed’i ve bu iki kaynağa bağlı mümin kişi ve kurumları egemenliğin ana kaynağı olarak görüyoruz; nefsimiz, milletimiz ve devletimiz için laikliği değil, insan hakları ve özgürlüklerini gerekli görüyoruz. Ama inancımız gereği Allah’ın verdiği düşünce ve inanç özgürlüğünü kullanarak hayata farklı bakan insanların irade özgürlüğünü de doğal karşılıyoruz. Yalnız kendimiz için değil onlar için de irade özgürlüğü istiyoruz ve Kur’ân diliyle açıkça şöyle diyoruz: “…Sizin dininiz, inançlarınız ve yaşam kurallarınız sizin olsun; bizim dinimiz İslam da iman ve hayat düzenimiz olarak bize yeter.” (Kâfirûn 6; Ayrıca bak. Yunus 41, Nisa 77)