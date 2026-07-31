Ali Rıza Demircan uyardı: Çöküş sebebi olur, vallahi Gayretullah’a dokunur

İşte Demircan'ın Mirathaber'deki o yazısı...Yazdığım ve yayınını ertelediğim bu yazımı, sayın Bilal Erdoğan kardeşimin “FETÖ’yü doğuran inanan insanlar üzerindeki baskı olmuştur, o katı laikliğin ta kendisi olmuştur” şeklindeki gündem oluşturan ifadeleri üzerine, bunun zamanı geldiği yargısıyla neşir kararı aldım. Rabbimize karşı mazeretimiz olsun diye sunuyoruz. Fiilî temelleri Lozan Antlaşması ile atılan, 1928’de İslam’ın Anayasa’dan çıkarılması ile pekişen, 1937’de Anayasa’ya konulmasıyla kökleşen ve yüzyıla yakındır katı uygulamalarıyla milletimizi bin yıllık inanç, eğitim, hukuk ve harfleri dahil kültürel temellerinden koparan o katı laiklik, yerini özgürlüklere bırakacak yerde, yeni Anayasa’da da korunacağına dair mesajlar verilmektedir. CHP’nin Türkiye uygulamasında katı, yani baskıcı, dışlayıcı ve ötekileştirici olduğu söylemiyle iktidara gelen AK Parti, başarılarını kendisine borçluymuş gibi laikliğin yeni Anayasa’nın ruhu ve dayanağı olacağını her düzeyde ısrarla dile getirmektedir.