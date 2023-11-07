Gram fiyatı tamı tamına 42 bin TL! Dünya devleri, bunun için Türk şirketin kapısında sıraya giriyor! Ne işe yaradığını duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor

Keşfedildiği yıl Nobel Fizik Ödülü’nü alan iki boyutlu karbon grafenin dünyada en büyük üreticilerinden biri Türkiye oldu. 2011 yılında bu ürünün üretim yöntemini kendi imkanlarıyla bulan Türk girişimci Mehmet Başçı, aradan geçen zaman içinde ürünü geliştiren ve süper grafeni üretti. İşte detaylar... Önümüzdeki dönemde bu ürünün yeni bir üretim çağı başlatacağını söyleyen Nanografi Genel Müdürü Mehmet Başçı, gramı 1.380 Euro (42 bin TL) olan ürünü, daha çok almak için cep telefonu üreticisinden chip üreticisine kadar dünya devlerinin Türkiye’ye ekipler gönderdiğini anlattı. Başçı, süper grafenin gram fiyatının 1.300 euro seviyelerinde olduğunu, bu fiyatı kilogramı bin 300 Euro seviyesine çekmek için üretimi artıracaklarını söyledi. Şu anda gerçekleşen siparişlerin 3 yıllık üretim kadar olduğunu belirten Başçı, Çorum’da 30 milyon dolarlık yatırımla kapasiteyi artıracaklarını belirtti. Başçı, üretimin yüzde 90’ının ihraç edildiğini, 100 milyon dolarlık ihracatın önümüzdeki birkaç yılda 1 milyar dolara çıkma potansiyelinin olduğunu kaydetti.