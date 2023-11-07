  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Hakan, çok iddialı konuştu! “Bu ihtimal sıfır” diyerek böyle duyurdu

CHP’deki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ittifakında şok “Abdullah Gül” detayı! Bu gerçekten doğru mu?

Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili flaş iddia! Bunu gerçekten yapacak mı?

Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Dökülen sıvanın altından bakın ne çıktı

Dolar ve Euro artınca Türkiye'ye akın ettiler! Arabaların bagajlarını doldurup doldurup gidiyorlar

Cem Küçük’ten olay iddia! Yer yerinden oynayacak: Avucunu yalar

Gram fiyatı tamı tamına 42 bin TL! Dünya devleri, bunun için Türk şirketin kapısında sıraya giriyor! Ne işe yaradığını duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor

Ve o bomba proje hayata geçiriliyor! İlk uygulanacak iller açıklandı bile! Cepler dolacak, yüzler gülecek

Mide bulandırıyordu! O lokanta kapatıldı
Gündem
3
Gram fiyatı tamı tamına 42 bin TL! Dünya devleri, bunun için Türk şirketin kapısında sıraya giriyor! Ne işe yaradığını duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor

2023-11-07 11:52:06
Gram fiyatı tamı tamına 42 bin TL! Dünya devleri, bunun için Türk şirketin kapısında sıraya giriyor! Ne işe yaradığını duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor

Keşfedildiği yıl Nobel Fizik Ödülü’nü alan iki boyutlu karbon grafenin dünyada en büyük üreticilerinden biri Türkiye oldu. 2011 yılında bu ürünün üretim yöntemini kendi imkanlarıyla bulan Türk girişimci Mehmet Başçı, aradan geçen zaman içinde ürünü geliştiren ve süper grafeni üretti. İşte detaylar... Önümüzdeki dönemde bu ürünün yeni bir üretim çağı başlatacağını söyleyen Nanografi Genel Müdürü Mehmet Başçı, gramı 1.380 Euro (42 bin TL) olan ürünü, daha çok almak için cep telefonu üreticisinden chip üreticisine kadar dünya devlerinin Türkiye’ye ekipler gönderdiğini anlattı. Başçı, süper grafenin gram fiyatının 1.300 euro seviyelerinde olduğunu, bu fiyatı kilogramı bin 300 Euro seviyesine çekmek için üretimi artıracaklarını söyledi. Şu anda gerçekleşen siparişlerin 3 yıllık üretim kadar olduğunu belirten Başçı, Çorum’da 30 milyon dolarlık yatırımla kapasiteyi artıracaklarını belirtti. Başçı, üretimin yüzde 90’ının ihraç edildiğini, 100 milyon dolarlık ihracatın önümüzdeki birkaç yılda 1 milyar dolara çıkma potansiyelinin olduğunu kaydetti.

#1
Foto - Gram fiyatı tamı tamına 42 bin TL! Dünya devleri, bunun için Türk şirketin kapısında sıraya giriyor! Ne işe yaradığını duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor

Türk mühendisler olarak bilinen grafenin çok ötesinde bir madde geliştirdiklerini anlatan Başçı, ürünün çelikten 200 kat daha mukavemetli, bakırdan yüzlerce kat daha iletken, bir o kadar esnek ve hafif bir malzeme olan grafeni daha da geliştirerek, "süper grafen" elde ettiklerini bildirdi. Ahlatcı Holding iştiraki olarak faaliyetlerine devam eden şirketin ihtiyaç halinde Çorum’da üretim alanını daha da artırabileceğini anlatan Mehmet Başçı, “Bu ürün savunma sanayisinden iletişim teknolojilerine kadar her alanda kullanılabiliyor. Önümüzdeki yıllarda yeni kullanım alanları olacak. Süper grafenin dünyada tek üreticisi biziz. Herkese eşit miktarda verebilmek için bazı ihracat siparişlerini iptal etmek zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

#2
Foto - Gram fiyatı tamı tamına 42 bin TL! Dünya devleri, bunun için Türk şirketin kapısında sıraya giriyor! Ne işe yaradığını duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor

Nanografi İş Geliştirme Direktörü Yunus Emre Deli de, 10 yılı aşkın süredir tüm dünyada grafenin en çok konuşulan malzemelerin başında geldiğini söyledi. Bu alanda 2011'de çalışmalara başladıklarını, üretim modellerini geliştirerek 2020 başında dünyanın en büyük seri üretim testlerinden birini Ankara'ya kurduklarını anımsatan Deli, üretim yaparken ürün geliştirme çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini belirtti. Ortaya yeni teknolojik ürünler çıkarmaya başladıklarını vurgulayan Deli, geçen yıl rekabetçi piyasalara sahip onlarca ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti. Deli, "Avrupa, Kuzey Amerika'daki üniversitelere, yüksek teknoloji şirketlerine, ürünlerimizi sağlıyor olduk. Ciromuzun neredeyse yüzde 90'ından fazlası ihracat oldu. Ürettiğimiz ürünlerin müşterileri genellikle yüksek teknoloji üniversiteleri, enstitüleri. Uzay-havacılık da başta olmak üzere savunma sanayisi, elektronik, kimya çalışmalarında dünyanın en önde gelen yüksek teknoloji şirketleri Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ürünleri kullanıyorlar." dedi.

Haftalık 3900 euro'ya İsrail için savaşıyorlardı! Hamas'tan açıklama geldi
Dünya

Haftalık 3900 euro'ya İsrail için savaşıyorlardı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "yabancı paralı asker kullandığı" yönündeki iddialara sert tepki göstererek, sivillere karşı işlenen suçla..
İran'dan son dakika ABD açıklaması
Dünya

İran'dan son dakika ABD açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 'ABD, başka bir ülke aracılığıyla bize ateşkes istediği yönünde mesaj gönderdi. Ancak uygul..
Türkiye'nin milli ve özgün SİHA ve mühimmatı ön planda, sipariş yağıyor! Savunma Sanayii İhracatı
Ekonomi

Türkiye'nin milli ve özgün SİHA ve mühimmatı ön planda, sipariş yağıyor! Savunma Sanayii İhracatı

Türkiye'den SİHA satın alan ülkelerden 10 ayda toplamda 4.3 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Türk savunma ve havacılık sanayii..
Türkiye'den 35 ülkeye çikolata satışı: Kosova'da kurulan Türk devinden kamuoyuna açıklama
Ekonomi

Türkiye'den 35 ülkeye çikolata satışı: Kosova'da kurulan Türk devinden kamuoyuna açıklama

Türk iş adamı Kosova'da kurduğu şirket ile hammadde ihtiyacının yüzde 70'i Türkiye'den tedarik edilen çikolata fabrikasında üretilen ürünler..
NATO'dan skandal! Katil İsrail'e sahip çıktı: Savunma hakkı var!
Dünya

NATO'dan skandal! Katil İsrail'e sahip çıktı: Savunma hakkı var!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail'in katliamını aklamaya çalışarak, "İsrail'in kendin..
İte köpeğe rezil olduk! İsrail’den tüm Ortadoğu’ya Tehdit! “Harekete geçmeye hazırız” diyerek duyurdular
Gündem

İte köpeğe rezil olduk! İsrail’den tüm Ortadoğu’ya Tehdit! “Harekete geçmeye hazırız” diyerek duyurdular

Katil İsrail güçleri, Gazze'deki soykırama varan katliamlar gerçekleştirirken saldırıların sadece Gazze ile kalmayacağının sinyalini veriyor..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23