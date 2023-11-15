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Gram, çeyrek, tam altın bunun yanında sıfır kalacak! 1 gramı bile 4 bin 290 TL ediyor! Altından tam 20 kat daha değerli! Millet şimdiden sıraya girdi

2023-11-15 13:45:23
Gram, çeyrek, tam altın bunun yanında sıfır kalacak! 1 gramı bile 4 bin 290 TL ediyor! Altından tam 20 kat daha değerli! Millet şimdiden sıraya girdi

Yatırım yapmak isteyen birçok kişi altın, gümüş ya da pırlanta gibi maddelere yönelirken kimsenin bilmediği gizli ürün tüm değerli madenleri geride bıraktı. Altından tam 20 kat daha da değerli olan o maddenin gramı bile milyoner ediyor. İşte değerine paha biçilemeyen o madde… Özellikle Türk kültüründe en çok yatırım yapılan değerli madenler arasında yer alan altın, en çok kazandıran yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun yanı sıra gümüş ve pırlanta gibi değerli madenlere de yatırım yapılmaktadır. Devir değişti artık herkesin gözdesi o madde olacak. 1 gramı bile tonla para kazandırıyor. İşte değerine paha biçilemeyen o madde…

#1
Foto - Gram, çeyrek, tam altın bunun yanında sıfır kalacak! 1 gramı bile 4 bin 290 TL ediyor! Altından tam 20 kat daha değerli! Millet şimdiden sıraya girdi

Dünyanın en değerli madenlerinden biri olarak görülen rodyum, altından 20 kat daha değerlidir. 1 gramını bile sahip olan sevinçten havalara uçuyor. Dünyada altın kadar bilinmese dahi dünyanın en değerli metalleri arasında yer alan rodyum, oksijenle kolay kolay reaksiyona girmeyen bir asil metal olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra korozyona ve oksidasyona karşı da oldukça dayanıklı olan rodyum, altından daha değerlidir. Dünyada oldukça nadir bulunan maddeler arasında yer alan rodyum, dünya üzerinde yaklaşık olarak milyonda 0,000037 oranında bulunmaktadır. Değerli madenler arasında yer alan altın da ise bu oran yaklaşık 0,0013 olarak biliniyor. Güney Afrika ve Rusya gibi ülkelerde üretilen rodyum genel olarak bakır ve nikel cevherlerin rafine edilmesi işleminde yan ürün olarak tercih ediliyor. Bir yıl içerisinde yaklaşık olarak 16 ton rodyum üretimi yapılırken rezervlerin tahmini oranının ise 3000 ton civarında olduğu belirtiliyor.

#2
Foto - Gram, çeyrek, tam altın bunun yanında sıfır kalacak! 1 gramı bile 4 bin 290 TL ediyor! Altından tam 20 kat daha değerli! Millet şimdiden sıraya girdi

1803 yılında İngiliz Kimyager William Hyde Wollaston tarafından keşfedilen rodyum, Güney Amerika'da bir platin cevherinden izole edilmiştir. Gerçekleştirilen keşif ile birlikte platin grubu metallerinden biri olarak belirtilen palladiumun keşfedilmesi de beraberinde geldi. Genel olarak platin birikintileri ile birlikte ortaya çıkan rodyumun elde edilmesi için de Öncelikle platin ve palladyumu çıkartmak gerekiyor. Bu ürünlerin çıkarılması ile birlikte birikintiler rafine edilirken işlem sonrasında rodyum kırmızı bir toz olarak hidrojen gazı ile işlenir. Rodyumun gümüş ve beyaz renkteki parlaklığı ise oldukça dikkat çekiyor.

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