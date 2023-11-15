2023-11-15 13:45:23 Gram, çeyrek, tam altın bunun yanında sıfır kalacak! 1 gramı bile 4 bin 290 TL ediyor! Altından tam 20 kat daha değerli! Millet şimdiden sıraya girdi
Yatırım yapmak isteyen birçok kişi altın, gümüş ya da pırlanta gibi maddelere yönelirken kimsenin bilmediği gizli ürün tüm değerli madenleri geride bıraktı. Altından tam 20 kat daha da değerli olan o maddenin gramı bile milyoner ediyor. İşte değerine paha biçilemeyen o madde… Özellikle Türk kültüründe en çok yatırım yapılan değerli madenler arasında yer alan altın, en çok kazandıran yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun yanı sıra gümüş ve pırlanta gibi değerli madenlere de yatırım yapılmaktadır. Devir değişti artık herkesin gözdesi o madde olacak. 1 gramı bile tonla para kazandırıyor. İşte değerine paha biçilemeyen o madde…