Gram, çeyrek, tam altın bunun yanında sıfır kalacak! 1 gramı bile 4 bin 290 TL ediyor! Altından tam 20 kat daha değerli! Millet şimdiden sıraya girdi

Dünyanın en değerli madenlerinden biri olarak görülen rodyum, altından 20 kat daha değerlidir. 1 gramını bile sahip olan sevinçten havalara uçuyor. Dünyada altın kadar bilinmese dahi dünyanın en değerli metalleri arasında yer alan rodyum, oksijenle kolay kolay reaksiyona girmeyen bir asil metal olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra korozyona ve oksidasyona karşı da oldukça dayanıklı olan rodyum, altından daha değerlidir. Dünyada oldukça nadir bulunan maddeler arasında yer alan rodyum, dünya üzerinde yaklaşık olarak milyonda 0,000037 oranında bulunmaktadır. Değerli madenler arasında yer alan altın da ise bu oran yaklaşık 0,0013 olarak biliniyor. Güney Afrika ve Rusya gibi ülkelerde üretilen rodyum genel olarak bakır ve nikel cevherlerin rafine edilmesi işleminde yan ürün olarak tercih ediliyor. Bir yıl içerisinde yaklaşık olarak 16 ton rodyum üretimi yapılırken rezervlerin tahmini oranının ise 3000 ton civarında olduğu belirtiliyor.