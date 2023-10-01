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Ekonomi
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Gram altını olanları heyecanlandıran gelişme! Belli oldu

2023-10-01 12:19:50
Gram altını olanları heyecanlandıran gelişme! Belli oldu

Altın fiyatları ile ilgili flaş gelişme! Hafta başında düşüşe geçen altın fiyatları toparlanmaya devam ediyor. Gram altın 1.627 liraya kadar gerilerken çeyrek altın fiyatı ise 2.676 TL'ye kadar düşmüş durumda. Fiyatlardaki düşüş yatırımcıları tedirgin ederken 'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?' sorusu merak konusu oldu. Piyasaların en güvenilir ismi yükseliş için tarih verdi. Gram altını olanlar bayram edecek! Altında zirve tarihi belli oldu. Hazırlığa şimdiden başlayın.

#1
Foto - Gram altını olanları heyecanlandıran gelişme! Belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz artırma kararı sonrası düşüşe geçen altın fiyatları Ekim ayı ile birlikte toparlanma sürecine girdi. Gram ve çeyrek altın fiyatlarında yaşanan düşüşler yatırımcıları korkuturken 'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın ne kadar olacak?' soruları merak konusu oldu. Piyasanın en güvenilir ismi Ekonomist Barış Soydan, altında beklediği tarihi zirveyi duyurdu. Gram altını olanlar dikkat! O tarihte zirveyi görecek. İşte Barış Soydan'ın altın tahmini ve uyarıları...

#2
Foto - Gram altını olanları heyecanlandıran gelişme! Belli oldu

Altın fiyatlarının neden düştüğünü analiz eden Barış Soydan, "FED para politikasını gevşetmediği sürece ons altının daha da düşmesi normal. Çünkü altınla dolar birbirinin rakibi. Dolar güçlendikçe altın zayıflıyor. Özellikle Çin Merkez Bankası rezervlerini çeşitlendirmek istiyor ve ABD devlet tahvillerindeki payını azaltmak istiyor. Bunun için de doların rakibi olan altına yöneliyor. Sadece Çin değil birçok merkez bankası da altın alımı yapıyor. Bu da ons altında sert düşüşü engelliyor." yorumunda bulundu.

#3
Foto - Gram altını olanları heyecanlandıran gelişme! Belli oldu

Altın fiyatları için beklediği tarihi zirveyi açıklayan Soydan, "Bloomberg’te görüşüne yer verilen yatırım şirketi yöneticisi Marcus Garvey, dolar endeksinin ve ABD devlet tahvillerinin faizinin gelecek yıl düşeceğini ve ons altının 2 bin 100 dolara çıkacağını söylüyor. Bu da gram altını da etkileyecek." dedi.

#4
Foto - Gram altını olanları heyecanlandıran gelişme! Belli oldu

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