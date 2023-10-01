Gram altını olanları heyecanlandıran gelişme! Belli oldu

Altın fiyatlarının neden düştüğünü analiz eden Barış Soydan, "FED para politikasını gevşetmediği sürece ons altının daha da düşmesi normal. Çünkü altınla dolar birbirinin rakibi. Dolar güçlendikçe altın zayıflıyor. Özellikle Çin Merkez Bankası rezervlerini çeşitlendirmek istiyor ve ABD devlet tahvillerindeki payını azaltmak istiyor. Bunun için de doların rakibi olan altına yöneliyor. Sadece Çin değil birçok merkez bankası da altın alımı yapıyor. Bu da ons altında sert düşüşü engelliyor." yorumunda bulundu.