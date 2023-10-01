2023-10-01 12:19:50 Gram altını olanları heyecanlandıran gelişme! Belli oldu
Altın fiyatları ile ilgili flaş gelişme! Hafta başında düşüşe geçen altın fiyatları toparlanmaya devam ediyor. Gram altın 1.627 liraya kadar gerilerken çeyrek altın fiyatı ise 2.676 TL'ye kadar düşmüş durumda. Fiyatlardaki düşüş yatırımcıları tedirgin ederken 'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?' sorusu merak konusu oldu. Piyasaların en güvenilir ismi yükseliş için tarih verdi. Gram altını olanlar bayram edecek! Altında zirve tarihi belli oldu. Hazırlığa şimdiden başlayın.