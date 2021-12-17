Gram altın ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Aralık 2021 anlık altın fiyatları

Çeyrek Altın fiyatı en son güncel fiyatları Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve asgari ücretin açıklanmasından sonra altın yatırımcısı tarafından merak diliyor. Çeyrek altın ne kadar? sorusu yastık altında çeyrek altını bulunan vatandaşlar tarafından şu sıralar pek bir takip ediliyor. Peki 17 Aralık bugün gram altın ne kadar, cumhuriyet altın fiyatı bugün kaç para oldu? Yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatları bugün çıktı mı, düştü mü? İşte gram altın anlık fiyatları, çeyrek altın ile ilgili en son haberleri, altın fiyatları ile ilgili son ve anlık gelişmeleri.