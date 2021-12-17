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Ekonomi
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Gram altın ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Aralık 2021 anlık altın fiyatları

2021-12-17 09:21:56
Gram altın ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? 17 Aralık 2021 anlık altın fiyatları

Çeyrek Altın fiyatı en son güncel fiyatları Merkez Bankası’nın faiz indirimi ve asgari ücretin açıklanmasından sonra altın yatırımcısı tarafından merak diliyor. Çeyrek altın ne kadar? sorusu yastık altında çeyrek altını bulunan vatandaşlar tarafından şu sıralar pek bir takip ediliyor. Peki 17 Aralık bugün gram altın ne kadar, cumhuriyet altın fiyatı bugün kaç para oldu? Yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatları bugün çıktı mı, düştü mü? İşte gram altın anlık fiyatları, çeyrek altın ile ilgili en son haberleri, altın fiyatları ile ilgili son ve anlık gelişmeleri.

#1
Foto - Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı. PPK toplantısında 100 baz puan indirim kararı çıktı ve mevduat faizleri yüzde 14’e çekilmiş oldu. Merkez Bankası faiz kararı sonrasında altın fiyatlarındaki son gelişmeleri takip ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 17 Aralık güncel altın fiyatları son durum…

Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı. PPK toplantısında 100 baz puan indirim kararı çıktı ve mevduat faizleri yüzde 14’e çekilmiş oldu. Merkez Bankası faiz kararı sonrasında altın fiyatlarındaki son gelişmeleri takip ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 17 Aralık güncel altın fiyatları son durum…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.802,68 TL, 1.803,02 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.802,68 TL, 1.803,02 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 911,89 TL, 926,19 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 911,89 TL, 926,19 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 913,55 TL, 913,77 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 913,55 TL, 913,77 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.469,82 TL, 1.502,28 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.469,82 TL, 1.502,28 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.846,69 TL, 5.957,79 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.846,69 TL, 5.957,79 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.914,21 TL, 2.988,03 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.914,21 TL, 2.988,03 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.837,89 TL, 5.948,89 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.837,89 TL, 5.948,89 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.895,81 TL, 6.048,62 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.895,81 TL, 6.048,62 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 502,96 TL, 594,59 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 502,96 TL, 594,59 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 820,89 TL, 852,64 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 820,89 TL, 852,64 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.477,00 TL, 14.930,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.477,00 TL, 14.930,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,35 TL, 11,38 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,35 TL, 11,38 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,47 TL, 22,49 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,47 TL, 22,49 TL,

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