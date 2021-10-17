2021-10-17 14:46:41 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düştü mü? 17 Ekim 2021 güncel altın fiyatlar
Altın fiyatları son günlerde bir hayli merak edilmekte. Ekim ayının ikinci haftasında altın fiyatları hem yatırımcı hem de altına almak isteyenlerce araştırılmakta. 17 Ekim altın fiyatları son durum ne olduğu gram altın, çeyrek alt yükseldi mi, çıktı mı, düştü, indi mi soruları araştırılan konular arasında. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 17 Ekim 2021 son dakika altın fiyatları…