  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
15
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düştü mü? 17 Ekim 2021 güncel altın fiyatlar

2021-10-17 14:46:41
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düştü mü? 17 Ekim 2021 güncel altın fiyatlar

Altın fiyatları son günlerde bir hayli merak edilmekte. Ekim ayının ikinci haftasında altın fiyatları hem yatırımcı hem de altına almak isteyenlerce araştırılmakta. 17 Ekim altın fiyatları son durum ne olduğu gram altın, çeyrek alt yükseldi mi, çıktı mı, düştü, indi mi soruları araştırılan konular arasında. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 17 Ekim 2021 son dakika altın fiyatları…

#1
Foto - Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını başta olmak üzere altın fiyatlarında son bir kaç gündür önemli değişiklik oldu. Merkez Bankası faiz karasın sonrası, Merkez Bankası’nın yönetiminde bazı değişiklikler sonrası atın fiyatları bir anda zirveyi zorladı. Özellikle de altın gram fiyatı, çeyrek altın bir anda yükselişe geçti. Altına yatırım yapanlar altın fiyatlarındaki durağanlıktan sıkılmıştı. Altına yatırım yapanlar altın fiyatlarının ne zaman yükselişe geçeceğini merak ediyordu. Yükselişe geçen geçen altın piyasasında son durum ne? Peki çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, ata altın, yarım altın, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatı ne?

Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını başta olmak üzere altın fiyatlarında son bir kaç gündür önemli değişiklik oldu. Merkez Bankası faiz karasın sonrası, Merkez Bankası’nın yönetiminde bazı değişiklikler sonrası atın fiyatları bir anda zirveyi zorladı. Özellikle de altın gram fiyatı, çeyrek altın bir anda yükselişe geçti. Altına yatırım yapanlar altın fiyatlarındaki durağanlıktan sıkılmıştı. Altına yatırım yapanlar altın fiyatlarının ne zaman yükselişe geçeceğini merak ediyordu. Yükselişe geçen geçen altın piyasasında son durum ne? Peki çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, ata altın, yarım altın, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatı ne?

#2
Foto - Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 522,16 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 525,08 TL olarak işlem görmekte.

Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 522,16 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 525,08 TL olarak işlem görmekte.

#3
Foto - Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 526,14 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 526,39 TL olarak işlem görmekte.

Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 526,14 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 526,39 TL olarak işlem görmekte.

#4
Foto - Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.767,44 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.767,80 TL’dir.

Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.767,44 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.767,80 TL’dir.

#5
Foto - Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 841,83 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 860,65 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 841,83 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 860,65 TL seviyelerinde işlem görüyor.

#6
Foto - Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.367,30 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.432,07 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.367,30 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.432,07 TL seviyelerinde işlem görmekte.

#7
Foto - Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.678,39 TL yarım altın satış fiyatı 1.721,30 TL.

Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.678,39 TL yarım altın satış fiyatı 1.721,30 TL.

#8
Foto - Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.367,30 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.432,07 TL

Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.367,30 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.432,07 TL

#9
Foto - Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.450,40 TL, ata altın satış fiyatı 3.537,22 TL

Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.450,40 TL, ata altın satış fiyatı 3.537,22 TL

#10
Foto - 14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 287,41 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 344,41 TL seviyelerinde.

14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 287,41 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 344,41 TL seviyelerinde.

#11
Foto - 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 472,56 TL satış fiyatı 490,83 TL.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 472,56 TL satış fiyatı 490,83 TL.

#12
Foto - Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.381,00 TL satış fiyatı 8.609,00 TL.

Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.381,00 TL satış fiyatı 8.609,00 TL.

#13
Foto - Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 6,93 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 6,94 TL seviyelerinde.

Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 6,93 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 6,94 TL seviyelerinde.

#14
Foto - Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 23,30 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 23,32 TL seviyelerinde.

Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 23,30 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 23,32 TL seviyelerinde.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan KPSS şartsız subay alımı! İşte başvuru şartları
Ekonomi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan KPSS şartsız subay alımı! İşte başvuru şartları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) KPSS puanı aramaksızın subay alım ilanı yayınladı. Başvuru sürecini başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaç d..
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun tehdidine tepki: Rüyasında bile...
Gündem

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun tehdidine tepki: Rüyasında bile...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlara yönelik tehditlerine ilişkin, "Bu dili kulla..
Yılmaz Özdil'e sert cevap: İlk kez angut biri de yorumlamış oldu
Gündem

Yılmaz Özdil'e sert cevap: İlk kez angut biri de yorumlamış oldu

BIG Partisi Berlin Eyalet Başkanı İsmet Mısırlıoğlu, Sözcü'de köşe karalayan Yılmaz Özdil'in dünyanın en büyük gıda fuarı Anuga ile ilgili y..
Bu seneki Mevlid Kandili'nde dikkat çeken tevafuk!
İSLAM

Bu seneki Mevlid Kandili'nde dikkat çeken tevafuk!

Yazar Mustafa Nutku, "Mevlid Kandili" başlıklı yazısında, gecenin önemine dikkat çekerken bu sene gerçekleşen tevafuku yazdı.
Uzmanlar açıkladı, Cep telefonu kullananlar dikkat! Sakın ama sakın bu tuzağa düşmeyin
Gündem

Uzmanlar açıkladı, Cep telefonu kullananlar dikkat! Sakın ama sakın bu tuzağa düşmeyin

Uzmanlar verilerinizi paylaşan uygulamalar hakkında uyarı yaptı. Gizlilik sözleşmesi adı altında bütün bilgilerinizi çalıyorlar. ..
İBB mali çöküntüde: İmamoğlu, İETT garajını da satışa çıkardı! İşte bedeli
Siyaset

İBB mali çöküntüde: İmamoğlu, İETT garajını da satışa çıkardı! İşte bedeli

İBB varlıklarını bir bir elden çıkaran CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de Ayazağa İETT Garajı’nı satıyor. Çoğu yeşil alandan o..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay