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Ekonomi
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Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? 26 Ekim 2021 güncel altın fiyatları

2021-10-26 07:37:23
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? 26 Ekim 2021 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Ekim 2021 altın fiyatı Altın fiyatları anlık olarak değişiklik göstermekte. Merkez Bankası’nın faiz indirimi karasından sonra ve dolar kurundaki hareketlenme hiç kuşkusuz altın fiyatlarındı da etkilemekte Ekim ayının ilk haftasında altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Son dakika döviz kurları verilerine göre gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, ata altın, yarım altın, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları da altın piyasasında merak edilen konular arasında. Peki Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte 26 Ekim 2021 altın fiyatları.

#1
Foto - Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Ekim 2021 güncel çeyrek ve gram altın fiyatı… Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın, tam altın, yarım atın, cumhuriyet altını ile bilezik fiyatlarına ilişkin son durum verileri alın alacak ya da altın satacaklarca araştırılıyor. İşte, 26 Ekim 2021 canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Ekim 2021 güncel çeyrek ve gram altın fiyatı… Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın, tam altın, yarım atın, cumhuriyet altını ile bilezik fiyatlarına ilişkin son durum verileri alın alacak ya da altın satacaklarca araştırılıyor. İşte, 26 Ekim 2021 canlı altın fiyatları...

#2
Foto - Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 553,15 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 557,54 TL olarak işlem görmekte.

Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 553,15 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 557,54 TL olarak işlem görmekte.

#3
Foto - Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 558,03 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 558,11 TL olarak işlem görmekte.

Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 558,03 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 558,11 TL olarak işlem görmekte.

#4
Foto - Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.807,72 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.808,08 TL’dir.

Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.807,72 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.808,08 TL’dir.

#5
Foto - Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 891,89 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 911,63 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 891,89 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 911,63 TL seviyelerinde işlem görüyor.

#6
Foto - Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.571,44 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.638,86 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.571,44 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.638,86 TL seviyelerinde işlem görmekte.

#7
Foto - Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.773,80 TL yarım altın satış fiyatı 1.818,49 TL.

Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.773,80 TL yarım altın satış fiyatı 1.818,49 TL.

#8
Foto - Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.558,71 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.625,86 TL

Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.558,71 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.625,86 TL

#9
Foto - Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.633,58 TL, ata altın satış fiyatı 3.719,99 TL

Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.633,58 TL, ata altın satış fiyatı 3.719,99 TL

#10
Foto - 14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 303,86 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 363,50 TL seviyelerinde.

14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 303,86 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 363,50 TL seviyelerinde.

#11
Foto - 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 499,14 TL satış fiyatı 518,45 TL.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 499,14 TL satış fiyatı 518,45 TL.

#12
Foto - Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.907,00 TL satış fiyatı 9.130,00 TL.

Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.907,00 TL satış fiyatı 9.130,00 TL.

#13
Foto - Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 7,52 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 7,53 TL seviyelerinde.

Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 7,52 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 7,53 TL seviyelerinde.

#14
Foto - Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 24,46 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 24,47 TL seviyelerinde.

Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 24,46 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 24,47 TL seviyelerinde.

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