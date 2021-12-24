Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 24 Aralık anlık gram çeyrek cumhuriyet altın fiyatı

Anlık altın fiyatları… Gram altın, çeyrek altın anlık fiyatı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Kur korumalı TL mevduat' (Döviz endeksli TL mevduat) sisteminin hayata geçmesinden sonra dolar kuru tepe taklak olmaya devam ediyor. Dolar kurunun düşmeye devam etmesine paralel olarak altın fiyatları da inişini sürdürüyor. Altına yatırım yapan ya da altında parası olan vatandaşlar atın ne kadar, altın ne kadar düşecek, altın düşer mi, altın kaça kadar düşecek? sorarını sormakta. Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları dün de düşmeyi sürdürdü. Peki bugün altın ne kadar? Gram altın bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın anlık ne kadar? Cumhuriyet altını güncel fiyatı bugün kaç TL? Yarım altın ne kadar? İşte 24 Arık Cuma anlık altın fiyatları.