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Ekonomi
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Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 24 Aralık anlık gram çeyrek cumhuriyet altın fiyatı

2021-12-24 09:53:34
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 24 Aralık anlık gram çeyrek cumhuriyet altın fiyatı

Anlık altın fiyatları… Gram altın, çeyrek altın anlık fiyatı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Kur korumalı TL mevduat' (Döviz endeksli TL mevduat) sisteminin hayata geçmesinden sonra dolar kuru tepe taklak olmaya devam ediyor. Dolar kurunun düşmeye devam etmesine paralel olarak altın fiyatları da inişini sürdürüyor. Altına yatırım yapan ya da altında parası olan vatandaşlar atın ne kadar, altın ne kadar düşecek, altın düşer mi, altın kaça kadar düşecek? sorarını sormakta. Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları dün de düşmeyi sürdürdü. Peki bugün altın ne kadar? Gram altın bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın anlık ne kadar? Cumhuriyet altını güncel fiyatı bugün kaç TL? Yarım altın ne kadar? İşte 24 Arık Cuma anlık altın fiyatları.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu doların yükselişine karşı vatandaşları koruma için hayata geçen ‘Kur korumalı TL mevduat' (Döviz endeksli TL mevduat) sistemi sonrası dolar, euro, sterlin kurları tepetaklak oldu. Haftanın son işlem gününde de dolar kuru düşüşünü sürdürmekte. Dolara paralel olarak düşen ya da yükselen altın fiyatları ise bugün ne kadar oldu? sorusu da altına yatırım yapanlaraca sorgulanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu doların yükselişine karşı vatandaşları koruma için hayata geçen ‘Kur korumalı TL mevduat' (Döviz endeksli TL mevduat) sistemi sonrası dolar, euro, sterlin kurları tepetaklak oldu. Haftanın son işlem gününde de dolar kuru düşüşünü sürdürmekte. Dolara paralel olarak düşen ya da yükselen altın fiyatları ise bugün ne kadar oldu? sorusu da altına yatırım yapanlaraca sorgulanıyor.

#2
Foto - Gram altın fiyatı ne kadar? Dolar kuru için yaşanan bu gelişme sonrası gram altın fiyatları da bir hayli merak edilir oldu. Ons altın fiyatları ise ABD ekonomisinin resesyona girebileceğine dair endişelerle 1810 dolara kadar yükselirken, gram altın küresel altın fiyatlarındaki artış ve dolar/TL'deki yükselişle yeniden yükselişe geçti. İşte anlık gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata, bilezik, gremse fiyatları.

Gram altın fiyatı ne kadar? Dolar kuru için yaşanan bu gelişme sonrası gram altın fiyatları da bir hayli merak edilir oldu. Ons altın fiyatları ise ABD ekonomisinin resesyona girebileceğine dair endişelerle 1810 dolara kadar yükselirken, gram altın küresel altın fiyatlarındaki artış ve dolar/TL'deki yükselişle yeniden yükselişe geçti. İşte anlık gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata, bilezik, gremse fiyatları.

#3
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.808,11 TL, 1.809,32 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.808,11 TL, 1.809,32 TL,

#4
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 652,09 TL, 685,56 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 652,09 TL, 685,56 TL,

#5
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 664,80 TL, 665,12 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 664,80 TL, 665,12 TL,

#6
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.057,19 TL, 1.080,84 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.057,19 TL, 1.080,84 TL,

#7
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.254,71 TL, 4.336,60 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.254,71 TL, 4.336,60 TL,

#8
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.120,71 TL, 2.174,95 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.120,71 TL, 2.174,95 TL,

#9
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.254,71 TL, 4.336,60 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.254,71 TL, 4.336,60 TL,

#10
Foto - ATA ALTIN FİYATI 4.342,52 TL, 4.488,54 TL,

ATA ALTIN FİYATI 4.342,52 TL, 4.488,54 TL,

#11
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 360,17 TL, 428,86 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 360,17 TL, 428,86 TL,

#12
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 590,14 TL, 632,97 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 590,14 TL, 632,97 TL,

#13
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 10.499,00 TL, 11.190,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 10.499,00 TL, 11.190,00 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,37 TL, 8,39 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,37 TL, 8,39 TL,

#15
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,69 TL, 23,83 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,69 TL, 23,83 TL,

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