Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 21 Aralık anlık gram çeyrek cumhuriyet altın fiyatı

Kabine toplantısı öncesi 18 lirayı gören dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni düzenlemeleri açıklaması sonrasında dolar 12 seviyesinin altına indi. Gün içerisinde 20 liranın üzerinde alıcı bulan euro ise 13 seviyesinin altında. Dolar kuruna paralel olarak inip çıkan altın fiyatları da bir hayli merak edilir oldu. Peki 21 Aralık Salı altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Gram altın ne kadar düştü? Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın anlık altın fiyatları.