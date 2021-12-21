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Ekonomi
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Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 21 Aralık anlık gram çeyrek cumhuriyet altın fiyatı

2021-12-21 09:45:28
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 21 Aralık anlık gram çeyrek cumhuriyet altın fiyatı

Anlık altın fiyatları dolar kurunun tepe taklak yere çakılmasından sonra merak edilir oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile dolar kuru ve altın fiyatları çakıldı. Gün içinde 18 lirayı gören dolar kuru 12 liranın altına indi. Altına yatırım yapanlar ise altın fiyatları ne kadar düştüğünü sorgulamaya başaldı. Peki altın ne kadar? Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte 21 Aralık anlık altın fiyatları.

#1
Foto - Kabine toplantısı öncesi 18 lirayı gören dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni düzenlemeleri açıklaması sonrasında dolar 12 seviyesinin altına indi. Gün içerisinde 20 liranın üzerinde alıcı bulan euro ise 13 seviyesinin altında. Dolar kuruna paralel olarak inip çıkan altın fiyatları da bir hayli merak edilir oldu. Peki 21 Aralık Salı altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Gram altın ne kadar düştü? Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın anlık altın fiyatları.

Kabine toplantısı öncesi 18 lirayı gören dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni düzenlemeleri açıklaması sonrasında dolar 12 seviyesinin altına indi. Gün içerisinde 20 liranın üzerinde alıcı bulan euro ise 13 seviyesinin altında. Dolar kuruna paralel olarak inip çıkan altın fiyatları da bir hayli merak edilir oldu. Peki 21 Aralık Salı altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Gram altın ne kadar düştü? Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın anlık altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.790,23 TL, 1.791,42 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.790,23 TL, 1.791,42 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 642,95 TL, 712,35 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 642,95 TL, 712,35 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 645,93 TL, 646,06 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 645,93 TL, 646,06 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.023,72 TL, 1.046,31 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.023,72 TL, 1.046,31 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.133,93 TL, 4.212,32 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.133,93 TL, 4.212,32 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.060,52 TL, 2.112,62 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.060,52 TL, 2.112,62 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.133,93 TL, 4.212,32 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.133,93 TL, 4.212,32 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.856,00 TL, 7.032,46 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.856,00 TL, 7.032,46 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 354,41 TL, 422,18 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 354,41 TL, 422,18 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 579,53 TL, 609,94 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 579,53 TL, 609,94 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 10.301,00 TL, 11.636,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 10.301,00 TL, 11.636,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,08 TL, 8,09 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 8,08 TL, 8,09 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,25 TL, 22,27 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,25 TL, 22,27 TL,

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