2021-12-21 09:45:28 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 21 Aralık anlık gram çeyrek cumhuriyet altın fiyatı
Anlık altın fiyatları dolar kurunun tepe taklak yere çakılmasından sonra merak edilir oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile dolar kuru ve altın fiyatları çakıldı. Gün içinde 18 lirayı gören dolar kuru 12 liranın altına indi. Altına yatırım yapanlar ise altın fiyatları ne kadar düştüğünü sorgulamaya başaldı. Peki altın ne kadar? Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte 21 Aralık anlık altın fiyatları.