Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? 10 Aralık 2021 anlık altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son iş gününde de ilgi görmeye devam ediyor. Pazartesi sabahı serbest piyasada gram altın satış fiyatı 788 liradan işlem görürken Çeyrek altın 1,292 lira, Cumhuriyet altını da 5,267 liradan satıldı. Gram atın 9 Aralık Perşembe günü 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 787,20 liradan işlem gördü. Altına yatırım yapanlar ise altın bugüne kadar? Gram altın anlık ne kadar? sorularına yanıt aramakta. Peki altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatı anlık ne kada? Çeyrek altın kaç TL? İşte 10 Aralık 2021 altın fiyatları