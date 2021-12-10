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Ekonomi
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Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? 10 Aralık 2021 anlık altın fiyatları

2021-12-10 08:46:22
Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? 10 Aralık 2021 anlık altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son iş gününde de ilgi görmeye devam ediyor. Pazartesi sabahı serbest piyasada gram altın satış fiyatı 788 liradan işlem görürken Çeyrek altın 1,292 lira, Cumhuriyet altını da 5,267 liradan satıldı. Gram atın 9 Aralık Perşembe günü 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 787,20 liradan işlem gördü. Altına yatırım yapanlar ise altın bugüne kadar? Gram altın anlık ne kadar? sorularına yanıt aramakta. Peki altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatı anlık ne kada? Çeyrek altın kaç TL? İşte 10 Aralık 2021 altın fiyatları

#1
Foto - Altın fiyatlarının ne kadar olduğu yatırımcısı tarafından sık sık araştırılıyor. Fed'in faiz artırım ihtimaliyle altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Gram altın 786,36 TL'den alınıyor. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası, sağlıksız fiyat oluşumu nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiği belirtmişti. Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı. Peki 10 Aralık gram altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları!

Altın fiyatlarının ne kadar olduğu yatırımcısı tarafından sık sık araştırılıyor. Fed'in faiz artırım ihtimaliyle altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Gram altın 786,36 TL'den alınıyor. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası, sağlıksız fiyat oluşumu nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiği belirtmişti. Merkez Bankası toplam rezervleri azaldı. Peki 10 Aralık gram altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları!

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.778,17 TL, 1.778,45 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.778,17 TL, 1.778,45 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 783,55 TL, 791,12 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 783,55 TL, 791,12 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 788,28 TL, 788,36 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 788,28 TL, 788,36 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.261,23 TL, 1.289,11 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.261,23 TL, 1.289,11 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.044,97 TL, 5.140,11 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.044,97 TL, 5.140,11 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.514,60 TL, 2.577,94 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.514,60 TL, 2.577,94 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.044,97 TL, 5.140,11 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.044,97 TL, 5.140,11 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.189,98 TL, 5.321,53 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.189,98 TL, 5.321,53 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 433,79 TL, 514,31 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 433,79 TL, 514,31 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 709,12 TL, 736,54 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 709,12 TL, 736,54 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.506,00 TL, 12.866,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.506,00 TL, 12.866,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,75 TL, 9,76 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,75 TL, 9,76 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,00 TL, 22,02 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,00 TL, 22,02 TL,

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