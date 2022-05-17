Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 17 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında hareketlilik söz konusu. Canlı altın fiyatları vatandaşlar tarafından özellikle de Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana bir hayli merak ediliyor. Fed’in faiz artırımı sonrası artan doların gücü ile birlikte altın fiyatları bir hayli baskılanırken bu baskı sonrasında güncel altın fiyatlarında oynaklık yaşanıyor. Anlık altın fiyatları bu haftaya düşüş ile başlasa da 17 Mayıs 2022 Salı günü çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın bilezik fiyatlarında kıpırdanma söz konusu. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatı bugün ne? Anlık altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar?