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Ekonomi
15
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 17 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları...

2022-05-17 09:04:03
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 17 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında hareketlilik söz konusu. Canlı altın fiyatları vatandaşlar tarafından özellikle de Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana bir hayli merak ediliyor. Fed’in faiz artırımı sonrası artan doların gücü ile birlikte altın fiyatları bir hayli baskılanırken bu baskı sonrasında güncel altın fiyatlarında oynaklık yaşanıyor. Anlık altın fiyatları bu haftaya düşüş ile başlasa da 17 Mayıs 2022 Salı günü çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın bilezik fiyatlarında kıpırdanma söz konusu. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatı bugün ne? Anlık altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar?

#1
Foto - Altın fiyatları Fed faiz artırım sürecinden bu yana baskılanma sürecini sürdürüyor. Piyasaların son işlem gününde altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için başvuru yapmaya hazırlanması Rusya’yı bir kez daha kızdırdı. Küresel piyasalar bu kez de İsveç-Finlandiya-Rusya gerginliğini göğüslemeye çalışıyor. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Mayıs 2022 çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik, yarım, ata, cumhuriyet altını fiyatları...

Altın fiyatları Fed faiz artırım sürecinden bu yana baskılanma sürecini sürdürüyor. Piyasaların son işlem gününde altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için başvuru yapmaya hazırlanması Rusya’yı bir kez daha kızdırdı. Küresel piyasalar bu kez de İsveç-Finlandiya-Rusya gerginliğini göğüslemeye çalışıyor. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Mayıs 2022 çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik, yarım, ata, cumhuriyet altını fiyatları...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.827,32, 1.827,79,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.827,32, 1.827,79,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 926,59, 932,22,

GRAM ALTIN FİYATI 926,59, 932,22,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 917,81, 918,01,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 917,81, 918,01,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.468,49, 1.500,94,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.468,49, 1.500,94,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.873,98, 5.985,39,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.873,98, 5.985,39,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.927,81, 3.001,88,

YARIM ALTIN FİYATI 2.927,81, 3.001,88,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.873,98, 5.985,39,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.873,98, 5.985,39,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.054,71, 6.210,78,

ATA ALTIN FİYATI 6.054,71, 6.210,78,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 508,91, 610,96,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 508,91, 610,96,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 841,22, 870,14,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 841,22, 870,14,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.965,00, 15.199,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.965,00, 15.199,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,86, 10,87,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,86, 10,87,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,58, 21,59,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,58, 21,59,

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