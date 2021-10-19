Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2020 fiyatı 19 Ekim 2020 güncel altın fiyatları...

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Ekim 2020 güncel altın fiyatları... Binlerce yatırımcı altın fiyatlarındaki baş döndüren yükselişi merak ediyor. Son günlerde dolar kurundaki yükselişle birlike altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altın fiyatları uzun zamandır bu kadar hareketli olmamıştı. Peki, 19 Ekim 2021 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...