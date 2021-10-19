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Ekonomi
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Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2020 fiyatı 19 Ekim 2020 güncel altın fiyatları...

2021-10-19 08:50:52
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2020 fiyatı 19 Ekim 2020 güncel altın fiyatları...

Gram altın ne kadar? 19 Ekim’de gram altın kaç TL’den satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar? Bilezik fiyatları, yarım ve tam altın kaç para? soruları altının son günlerde koşar adımlarla yükselmesi sonrası vatandaşlar tarafından sorgulanır oldu. İşte altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarın altın, tam altın, ziynet altını, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları. Anlık, son durum güncel altın fiyatları.

#1
Foto - Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Ekim 2020 güncel altın fiyatları... Binlerce yatırımcı altın fiyatlarındaki baş döndüren yükselişi merak ediyor. Son günlerde dolar kurundaki yükselişle birlike altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altın fiyatları uzun zamandır bu kadar hareketli olmamıştı. Peki, 19 Ekim 2021 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Ekim 2020 güncel altın fiyatları... Binlerce yatırımcı altın fiyatlarındaki baş döndüren yükselişi merak ediyor. Son günlerde dolar kurundaki yükselişle birlike altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altın fiyatları uzun zamandır bu kadar hareketli olmamıştı. Peki, 19 Ekim 2021 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

#2
Foto - Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 530,64 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 534,39 TL olarak işlem görmekte.

Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 530,64 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 534,39 TL olarak işlem görmekte.

#3
Foto - Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 533,74 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 533,86 TL olarak işlem görmekte.

Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 533,74 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 533,86 TL olarak işlem görmekte.

#4
Foto - Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.773,57 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.773,90 TL’dir.

Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.773,57 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.773,90 TL’dir.

#5
Foto - Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 854,08 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 872,89 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 854,08 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 872,89 TL seviyelerinde işlem görüyor.

#6
Foto - Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.415,96 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.480,77 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.415,96 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.480,77 TL seviyelerinde işlem görmekte.

#7
Foto - Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.702,64 TL yarım altın satış fiyatı 1.745,73 TL.

Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.702,64 TL yarım altın satış fiyatı 1.745,73 TL.

#8
Foto - Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.415,96 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.480,77 TL

Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.415,96 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.480,77 TL

#9
Foto - Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.484,75 TL, ata altın satış fiyatı 3.572,42 TL

Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.484,75 TL, ata altın satış fiyatı 3.572,42 TL

#10
Foto - 14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 292,14 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 349,89 TL seviyelerinde.

14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 292,14 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 349,89 TL seviyelerinde.

#11
Foto - 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 480,20 TL satış fiyatı 498,77 TL.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 480,20 TL satış fiyatı 498,77 TL.

#12
Foto - Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.569,00 TL satış fiyatı 8.761,00 TL.

Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse alış fiyatı 8.569,00 TL satış fiyatı 8.761,00 TL.

#13
Foto - Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 7,06 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 7,07 TL seviyelerinde.

Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 7,06 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 7,07 TL seviyelerinde.

#14
Foto - Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 23,47 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 23,48 TL seviyelerinde.

Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 23,47 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 23,48 TL seviyelerinde.

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