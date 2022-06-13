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Ekonomi
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Gram altın ne kadar? Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar kaç TL? Son dakika altın haberleri:

2022-06-13 13:49:27
Gram altın ne kadar? Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar kaç TL? Son dakika altın haberleri:

Altın fiyatları son günlerde bir hayli baş döndürmeye devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle birlikte küresel piyasalarda dolar kuru ve dolara bağlı olarak da altın fiyatları yükselişe geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı GES’i devreye sokacağını açıklamasıyla birlikte altın fiyatları aşağı yönlü hareket etmiş olsa da kısa bir süre sonra altın fiyatları yeniden zirveleri zorladı. Fed’in 14-15 Haziran’da beklenen faiz toplantısını yapacak olması hasebiyle de altın fiyatları yeni haftaya yeni rekorlar kırarak başladı. Peki anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları son durum ne? Güncel cumhuriyet altın, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları ne kadar? İşte 13 Haziran 2022 Pazartesi altın fiyatları son durum.

#1
Foto - Canlı altın fiyatları: Ekonominin gündemini etkileyecek olan FED, son toplantıda faizi yüzde 50 baz puan arttırmıştı. Fed’in bir önceki toplantısında haziran ayına vurgu yapılması küresel piyasaları bir kez daha Fed’in haziran ayı faiz kararına kilitlendi. ABD Merkez Bankası (Fed) haziran ayı toplantısı 14-15 Haziran'da yapılacak. Faiz kararının 15 Haziran saat 21.00'de açıklanması bekleniyor. Fed faiz kararı öncesi dolar kuru başta olmak üzere anlık altın fiyatları oldukça baş döndürüyor. Hafta sonu olması nedeniyle piyasalar kapalı olduğundan gram altın fiyatı 1030 TL seviyelerinde işlem görmekteydi. Yeni haftaya altın fiyatları oldukça hareketli başladı. Peki anlık altın fiyatları çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın ne kadar? Canlı altın fiyatları: Altın düşecek mi çıkacak mı? İşte 13 Haziran 2022 canlı altın fiyatları.

Canlı altın fiyatları: Ekonominin gündemini etkileyecek olan FED, son toplantıda faizi yüzde 50 baz puan arttırmıştı. Fed’in bir önceki toplantısında haziran ayına vurgu yapılması küresel piyasaları bir kez daha Fed’in haziran ayı faiz kararına kilitlendi. ABD Merkez Bankası (Fed) haziran ayı toplantısı 14-15 Haziran'da yapılacak. Faiz kararının 15 Haziran saat 21.00'de açıklanması bekleniyor. Fed faiz kararı öncesi dolar kuru başta olmak üzere anlık altın fiyatları oldukça baş döndürüyor. Hafta sonu olması nedeniyle piyasalar kapalı olduğundan gram altın fiyatı 1030 TL seviyelerinde işlem görmekteydi. Yeni haftaya altın fiyatları oldukça hareketli başladı. Peki anlık altın fiyatları çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın ne kadar? Canlı altın fiyatları: Altın düşecek mi çıkacak mı? İşte 13 Haziran 2022 canlı altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.863,57, 1.864,02,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.863,57, 1.864,02,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 1.025,56, 1.040,19,

GRAM ALTIN FİYATI 1.025,56, 1.040,19,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.031,85, 1.032,01,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.031,85, 1.032,01,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.650,85, 1.687,14,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.650,85, 1.687,14,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.603,83, 6.728,73,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.603,83, 6.728,73,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.291,60, 3.374,69,

YARIM ALTIN FİYATI 3.291,60, 3.374,69,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.603,83, 6.728,73,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.603,83, 6.728,73,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.770,45, 6.942,41,

ATA ALTIN FİYATI 6.770,45, 6.942,41,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 564,45, 681,28,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 564,45, 681,28,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 931,48, 972,91,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 931,48, 972,91,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.567,00, 16.957,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.567,00, 16.957,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,00, 12,02,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,00, 12,02,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,67, 21,69,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,67, 21,69,

#15
Foto - ALTIN FİYATLARI YORUMU: ALTIN NE OLUR, YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? Finans analisti İslam Memiş altın yorumu hakkında Fed faiz kararına dikkat çekti. ABD Mayıs enflasyonun yüzde 8,6’ya yükselerek beklentileri aştığını ifade etti. İşte İslam Memiş altın tahmini: ''Fed’in önümüzdeki üç toplantıda 50’şer baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak ben öyle düşünmüyorum.

ALTIN FİYATLARI YORUMU: ALTIN NE OLUR, YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? Finans analisti İslam Memiş altın yorumu hakkında Fed faiz kararına dikkat çekti. ABD Mayıs enflasyonun yüzde 8,6’ya yükselerek beklentileri aştığını ifade etti. İşte İslam Memiş altın tahmini: ''Fed’in önümüzdeki üç toplantıda 50’şer baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak ben öyle düşünmüyorum.

#16
Foto - Beklentinin üzerinde açıklanan ABD enflasyonu, dolar endeksini 103 seviyesinden 104,26 seviyesine taşıdı. Bununla eş zamanlı olarak ons altın yükselişe geçerek 1.870 seviyelerini gördü. Birinden birinin ters korelasyonda olması gerekirken ikisi de birden yüzde 1 pirimli olarak haftayı kapattı. Fed faiz artırım sürecinin enflasyonu engelleme konusunda başarısız olduğu görünüyor. Bir yıldır da altın ve gümüş gibi emtiaları bilerek ve isteyerek baskılıyorlar. Tüm emtialar yüzde yüzden fazla değer kazanırken altın ve gümüşün pirim yapmasına izin vermiyorlar. Cuma günü yüksek gelen ABD enflasyon verisine rağmen dolar endeksi, altın ve gümüş aynı anda yarışıyorsa burada bir SAVAŞ var demektir. Bu durumdan en çok para basan en çok zararı görecek. Dolayısıyla en zararlı çıkan Fed olacak. Bu zarar da Fed’in makas değiştirmesine neden olabilir. İşte o zaman tut tutabilirsen altın ve gümüşü.''

Beklentinin üzerinde açıklanan ABD enflasyonu, dolar endeksini 103 seviyesinden 104,26 seviyesine taşıdı. Bununla eş zamanlı olarak ons altın yükselişe geçerek 1.870 seviyelerini gördü. Birinden birinin ters korelasyonda olması gerekirken ikisi de birden yüzde 1 pirimli olarak haftayı kapattı. Fed faiz artırım sürecinin enflasyonu engelleme konusunda başarısız olduğu görünüyor. Bir yıldır da altın ve gümüş gibi emtiaları bilerek ve isteyerek baskılıyorlar. Tüm emtialar yüzde yüzden fazla değer kazanırken altın ve gümüşün pirim yapmasına izin vermiyorlar. Cuma günü yüksek gelen ABD enflasyon verisine rağmen dolar endeksi, altın ve gümüş aynı anda yarışıyorsa burada bir SAVAŞ var demektir. Bu durumdan en çok para basan en çok zararı görecek. Dolayısıyla en zararlı çıkan Fed olacak. Bu zarar da Fed’in makas değiştirmesine neden olabilir. İşte o zaman tut tutabilirsen altın ve gümüşü.''

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