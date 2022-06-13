2022-06-13 13:49:27 Gram altın ne kadar? Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar kaç TL? Son dakika altın haberleri:
Altın fiyatları son günlerde bir hayli baş döndürmeye devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle birlikte küresel piyasalarda dolar kuru ve dolara bağlı olarak da altın fiyatları yükselişe geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı GES’i devreye sokacağını açıklamasıyla birlikte altın fiyatları aşağı yönlü hareket etmiş olsa da kısa bir süre sonra altın fiyatları yeniden zirveleri zorladı. Fed’in 14-15 Haziran’da beklenen faiz toplantısını yapacak olması hasebiyle de altın fiyatları yeni haftaya yeni rekorlar kırarak başladı. Peki anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları son durum ne? Güncel cumhuriyet altın, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları ne kadar? İşte 13 Haziran 2022 Pazartesi altın fiyatları son durum.