Gram altın ne kadar? Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar kaç TL? Son dakika altın haberleri:

Beklentinin üzerinde açıklanan ABD enflasyonu, dolar endeksini 103 seviyesinden 104,26 seviyesine taşıdı. Bununla eş zamanlı olarak ons altın yükselişe geçerek 1.870 seviyelerini gördü. Birinden birinin ters korelasyonda olması gerekirken ikisi de birden yüzde 1 pirimli olarak haftayı kapattı. Fed faiz artırım sürecinin enflasyonu engelleme konusunda başarısız olduğu görünüyor. Bir yıldır da altın ve gümüş gibi emtiaları bilerek ve isteyerek baskılıyorlar. Tüm emtialar yüzde yüzden fazla değer kazanırken altın ve gümüşün pirim yapmasına izin vermiyorlar. Cuma günü yüksek gelen ABD enflasyon verisine rağmen dolar endeksi, altın ve gümüş aynı anda yarışıyorsa burada bir SAVAŞ var demektir. Bu durumdan en çok para basan en çok zararı görecek. Dolayısıyla en zararlı çıkan Fed olacak. Bu zarar da Fed’in makas değiştirmesine neden olabilir. İşte o zaman tut tutabilirsen altın ve gümüşü.''