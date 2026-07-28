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Fransa'dan yola çıktılar...Filistin konvoyu Karadağ'a ulaştı!

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AA Giriş Tarihi:

Fransa'dan yola çıktılar...Filistin konvoyu Karadağ'a ulaştı!

Fransa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu, Bosna Hersek'in ardından Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya geldi.

#1
Foto - Fransa'dan yola çıktılar...Filistin konvoyu Karadağ'a ulaştı!

Podgoritsa'da bulunan "Karadağ Filistin'in yanında" yazılı duvar resminin önünde yerel halkla buluşan konvoy üyeleri, İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği soykırıma ve bölgedeki insani krize dikkat çekti. Karadağ'daki Filistin ile Dayanışma Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, konvoyun Podgoritsa'ya gelişiyle Karadağ halkının Filistin'e desteğini gösterme fırsatı bulduğu ifade edildi.

#2
Foto - Fransa'dan yola çıktılar...Filistin konvoyu Karadağ'a ulaştı!

Filistin Konvoyu, Fransa'nın ardından Bosna Hersek'e gelerek 1992-1995'teki savaşta soykırımın yaşandığı Srebrenitsa'yı ziyaret etmiş, başkent Saraybosna'da da Filistin'e destek yürüyüşüne katılmıştı.

#3
Foto - Fransa'dan yola çıktılar...Filistin konvoyu Karadağ'a ulaştı!

Konvoyun sıradaki durağı Türkiye

#4
Foto - Fransa'dan yola çıktılar...Filistin konvoyu Karadağ'a ulaştı!

Fransa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu'nun Bosna Hersek ve Karadağ'ın ardından Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Konvoyun İstanbul, Bursa, Ankara, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'tan geçerek Irak üzerinden Ürdün'e, oradan da Filistin'e ulaşması hedefleniyor.

#5
Foto - Fransa'dan yola çıktılar...Filistin konvoyu Karadağ'a ulaştı!

Avrupa'daki 10 ülkeden aktivistin katıldığı konvoyun bu yolculuğunun yaklaşık 20 gün sürmesi amaçlanıyor.

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