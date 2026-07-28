AHBAP’ın hırsız şebekesi utansın! AFAD'dan 5 kıtada 85 ülkeye yardım eli

Afet ve acil durumlarda Ahbap gibi sözde yapılar üzerinden yürütülen algı operasyonlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hedef alan ve yardımları şahsi şovlarına alet eden kesimlere tokat gibi bir yanıt geldi. Deprem döneminden bu yana kurumsal yapıyı hedef alarak hezimete uğramaya çalışan odaklara karşı AFAD, uluslararası alandaki insani yardım operasyonlarıyla göz dolduruyor. Afet diplomasisi kapsamında sınır tanımayan devletin merhamet eli; Gazze’den Venezuela’ya, Afganistan’dan İspanya’ya kadar 5 kıtada 85 ülke ve topluluğa gıda, barınma, sağlık ve lojistik destek ulaştırarak algı üretenlerin foyasını bir kez daha ortaya çıkardı.