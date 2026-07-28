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AHBAP’ın hırsız şebekesi utansın! AFAD'dan 5 kıtada 85 ülkeye yardım eli

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AHBAP’ın hırsız şebekesi utansın! AFAD'dan 5 kıtada 85 ülkeye yardım eli

Afet ve acil durumlarda Ahbap gibi sözde yapılar üzerinden yürütülen algı operasyonlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hedef alan ve yardımları şahsi şovlarına alet eden kesimlere tokat gibi bir yanıt geldi. Deprem döneminden bu yana kurumsal yapıyı hedef alarak hezimete uğramaya çalışan odaklara karşı AFAD, uluslararası alandaki insani yardım operasyonlarıyla göz dolduruyor. Afet diplomasisi kapsamında sınır tanımayan devletin merhamet eli; Gazze’den Venezuela’ya, Afganistan’dan İspanya’ya kadar 5 kıtada 85 ülke ve topluluğa gıda, barınma, sağlık ve lojistik destek ulaştırarak algı üretenlerin foyasını bir kez daha ortaya çıkardı.

#1
Foto - AHBAP’ın hırsız şebekesi utansın! AFAD'dan 5 kıtada 85 ülkeye yardım eli

Zor günlerde devleti hedef alıp algı operasyonlarıyla şov peşinde koşanlara en net yanıt sahadan geldi; AFAD koordinasyonunda yürütülen uluslararası insani yardım operasyonlarıyla Gazze’den Venezuela’ya, Afganistan’dan İspanya’ya kadar 5 kıtadaki 85 ülke ve topluluğa yüz binlerce tonluk yardım ulaştırılarak devletin sarsılmaz gücü ve merhameti bir kez daha tüm dünyaya kanıtlandı.

#2
Foto - AHBAP’ın hırsız şebekesi utansın! AFAD'dan 5 kıtada 85 ülkeye yardım eli

TÜRKİYE’DEN 5 KITADA 85 ÜLKEYE YARDIM ELİ Türkiye, AFAD koordinasyonunda yürüttüğü uluslararası insani yardım faaliyetleriyle bugüne kadar 5 kıtada 85 ülke ve topluluğa yardım ulaştırdı. Türkiye; deprem, afet gibi olumsuz durumlarda diğer ülkeler ile olan temaslarını sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yalnızca yurt içinde değil, afet diplomasisi kapsamında dünyanın farklı bölgelerinde de arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

#3
Foto - AHBAP’ın hırsız şebekesi utansın! AFAD'dan 5 kıtada 85 ülkeye yardım eli

5 KITADAN 85 ÜLKEYE YARDIM ELİ Türkiye, AFAD koordinasyonunda bugüne kadar 5 kıtada 85 ülke ve topluluğa, gıda, barınma, sağlık ve temel yaşam malzemelerinin yanı sıra nakdi yardım, lojistik destek ve arama kurtarma ekipmanları gönderdi.

#4
Foto - AHBAP’ın hırsız şebekesi utansın! AFAD'dan 5 kıtada 85 ülkeye yardım eli

GAZZE'YE 109 BİN 332 TON İNSANİ YARDIM Türkiye'nin uluslararası insani yardım çalışmalarında en büyük operasyonlardan biri Gazze için gerçekleştirildi. İsrail saldırılarından etkilenen bölgeye AFAD koordinasyonunda 14 uçak ve 21 gemiyle toplam 109 bin 332 ton insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

#5
Foto - AHBAP’ın hırsız şebekesi utansın! AFAD'dan 5 kıtada 85 ülkeye yardım eli

7,5 MİLYON DOLAR BAĞIŞ Yardımlar kapsamında AFAD tarafından 7 milyon dolar, Türk Kızılay tarafından ise 500 bin dolar olmak üzere toplam 7,5 milyon dolar bağış yapıldı.

#6
Foto - AHBAP’ın hırsız şebekesi utansın! AFAD'dan 5 kıtada 85 ülkeye yardım eli

AFGANİSTAN'A 25 "İYİLİK TRENİ" SEFERİ Afganistan'a yönelik insani yardım faaliyetleri kapsamında ise 25 "İyilik Treni" seferiyle 11 bin 739 ton insani yardım malzemesi gönderildi. Ülkeye ayrıca 6 uçak seferi düzenlendi. Sudan'a 6 gemiyle 10 bin 206 ton insani yardım malzemesi ve 30 bin çadırla yardım eli uzatıldı. Pakistan'a 9 bin 79 ton, Somali'ye 3 bin ton, Lübnan'a ise 730 ton insani yardım malzemesi sevk edildi. Bangladeş'e 64 bin 992 insani yardım paketi, Bosna Hersek'e 60 konteyner evin yanı sıra yakacak, hijyen malzemesi, jeneratör ve temel yaşam malzemeleri ulaştırıldı.

#7
Foto - AHBAP’ın hırsız şebekesi utansın! AFAD'dan 5 kıtada 85 ülkeye yardım eli

SURİYE'YE 13 BİN 938 YARDIM TIRI SEVKİYATI Suriye'ye bugüne kadar 13 bin 938 insani yardım tırı sevk edildi. Zambiya'ya 25 bin dolar değerinde yardım malzemesi ve 600 gıda paketi, Kongo'ya 54 bin 70 dolar, Burundi'ye ise 60 bin dolar değerinde yardım desteği sağlandı.

#8
Foto - AHBAP’ın hırsız şebekesi utansın! AFAD'dan 5 kıtada 85 ülkeye yardım eli

VENEZUELA'DAKİ DEPREM BÖLGESİNE YARDIM Türkiye'nin son uluslararası insani yardım operasyonlarından biri de Venezuela için gerçekleştirildi. Haziran ayında meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda AFAD koordinasyonunda bölgeye 2 askeri kargo uçağıyla yardım malzemesi gönderildi.

#9
Foto - AHBAP’ın hırsız şebekesi utansın! AFAD'dan 5 kıtada 85 ülkeye yardım eli

Sevkiyat kapsamında AFAD tarafından temin edilen 275 çadır ile Sağlık Bakanlığınca sağlanan 7 ton tıbbi malzemenin de yer aldığı toplam 30 ton insani yardım malzemesi Venezuela'ya ulaştırıldı. İspanya'da sel felaketinin ardından yürütülen destek çalışmaları kapsamında ise 250 adet 1100 litre kapasiteli plastik atık konteyneri ile 2 yol temizleme aracıyla yardım sağlandı.

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