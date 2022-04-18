2022-04-18 09:14:42 Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını, yarım altın... | 18 Nisan 2022 güncel altın fiyatları
Son dakika altın fiyatları haberi: 18 Nisan altın fiyatları... Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Güvenli liman olarak bilinen altına yatırımı yapan yapıtırımcı "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi sorularına yanıt arıyor. Vatandaşlar cumhuriyet altını, ata altın, yarım atın ve ziynet altın fiyatlarını da araştırıyor. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? Altınla ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte CANLI ve güncel altın fiyatları.