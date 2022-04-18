Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını, yarım altın... | 18 Nisan 2022 güncel altın fiyatları

Güncel altın fiyatları: Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle birlikte aynen petrol ve dolar kuru fiyatlarında olduğu gibi altın fiyatlarında da bir hayli harektlilik söz konusu oldu. Altın fiyatları son dakika olarak anlık değişirken vatandaşlar da güncel altın fiyatlarını ister internet üzerinden isterse de televizyonlardan olsun araştırıyor. Bilhassa gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenlerden... Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz. İşte 18 Nisan 202 Pazartesi güncel altın fiyatları! Canlı- Güncel altın fiyatları gram altın, çeyrek altın ne kadar?