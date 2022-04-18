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Ekonomi
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Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını, yarım altın... | 18 Nisan 2022 güncel altın fiyatları

2022-04-18 09:14:42
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını, yarım altın... | 18 Nisan 2022 güncel altın fiyatları

Son dakika altın fiyatları haberi: 18 Nisan altın fiyatları... Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Güvenli liman olarak bilinen altına yatırımı yapan yapıtırımcı "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi sorularına yanıt arıyor. Vatandaşlar cumhuriyet altını, ata altın, yarım atın ve ziynet altın fiyatlarını da araştırıyor. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? Altınla ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte CANLI ve güncel altın fiyatları.

#1
Foto - Güncel altın fiyatları: Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle birlikte aynen petrol ve dolar kuru fiyatlarında olduğu gibi altın fiyatlarında da bir hayli harektlilik söz konusu oldu. Altın fiyatları son dakika olarak anlık değişirken vatandaşlar da güncel altın fiyatlarını ister internet üzerinden isterse de televizyonlardan olsun araştırıyor. Bilhassa gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenlerden... Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz. İşte 18 Nisan 202 Pazartesi güncel altın fiyatları! Canlı- Güncel altın fiyatları gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları: Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle birlikte aynen petrol ve dolar kuru fiyatlarında olduğu gibi altın fiyatlarında da bir hayli harektlilik söz konusu oldu. Altın fiyatları son dakika olarak anlık değişirken vatandaşlar da güncel altın fiyatlarını ister internet üzerinden isterse de televizyonlardan olsun araştırıyor. Bilhassa gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenlerden... Güncel altın fiyatlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz. İşte 18 Nisan 202 Pazartesi güncel altın fiyatları! Canlı- Güncel altın fiyatları gram altın, çeyrek altın ne kadar?

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.983,59 TL, 1.984,03 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.983,59 TL, 1.984,03 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 931,43 TL, 935,29 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 931,43 TL, 935,29 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 933,58 TL, 933,70 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 933,58 TL, 933,70 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.493,72 TL, 1.526,58 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.493,72 TL, 1.526,58 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.974,90 TL, 6.087,72 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.974,90 TL, 6.087,72 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.978,11 TL, 3.053,20 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.978,11 TL, 3.053,20 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.974,90 TL, 6.087,72 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.974,90 TL, 6.087,72 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.119,14 TL, 6.271,62 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.119,14 TL, 6.271,62 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 511,60 TL, 612,94 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 511,60 TL, 612,94 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 845,60 TL, 873,03 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 845,60 TL, 873,03 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.043,00 TL, 15.249,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.043,00 TL, 15.249,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,12 TL, 12,14 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,12 TL, 12,14 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,76 TL, 25,79 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,76 TL, 25,79 TL,

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