GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını, tam altın... | 24 Nisan 2022 güncel altın fiyatları

Yatırımcıları hafta sonu da altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Fed başkanını mayıs ayında da faiz artırımı yapacağını açıklaması serbest piyasada altın fiyatlarının kaç liradan alınıp satıldığı araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Nisan 2022 güncel altın fiyatları…