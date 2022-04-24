2022-04-24 10:32:24 GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını, tam altın... | 24 Nisan 2022 güncel altın fiyatları
Vatandaşlar altın fiyatlarının bugün kaç liradan alıcı bulduğunu merak ediyor ve gündemde sıkça araştırıyor. Haftanın son gününde Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altının ne kadardan satılacağı altın yeni haftaya nasıl başlayacağı da bir hayli merak konusu. Ramazan ayı nedeniyle düğünlerde bayram sonrasına erteleme söz konusu olurken, mübarek Ramazan ayının sona erecek olması hasebiyle düğün sezonun da açılmasıyla birlikte daha da önem kazanacak altının 24 Nisan Pazar günü fiyatı merak konusu oldu.