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Ekonomi
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GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını, tam altın... | 24 Nisan 2022 güncel altın fiyatları

2022-04-24 10:32:24
GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını, tam altın... | 24 Nisan 2022 güncel altın fiyatları

Vatandaşlar altın fiyatlarının bugün kaç liradan alıcı bulduğunu merak ediyor ve gündemde sıkça araştırıyor. Haftanın son gününde Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altının ne kadardan satılacağı altın yeni haftaya nasıl başlayacağı da bir hayli merak konusu. Ramazan ayı nedeniyle düğünlerde bayram sonrasına erteleme söz konusu olurken, mübarek Ramazan ayının sona erecek olması hasebiyle düğün sezonun da açılmasıyla birlikte daha da önem kazanacak altının 24 Nisan Pazar günü fiyatı merak konusu oldu.

#1
Foto - Yatırımcıları hafta sonu da altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Fed başkanını mayıs ayında da faiz artırımı yapacağını açıklaması serbest piyasada altın fiyatlarının kaç liradan alınıp satıldığı araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar

Yatırımcıları hafta sonu da altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Fed başkanını mayıs ayında da faiz artırımı yapacağını açıklaması serbest piyasada altın fiyatlarının kaç liradan alınıp satıldığı araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar "Gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını sıkça aratıyor. Peki, altın ne kadar oldu?, Gram altın kaç TL?, Çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Nisan 2022 güncel altın fiyatları…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.931,18, 1.932,02,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.931,18, 1.932,02,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 918,20, 921,52,

GRAM ALTIN FİYATI 918,20, 921,52,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 915,27, 915,67,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 915,27, 915,67,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.464,44, 1.497,12,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.464,44, 1.497,12,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.857,74, 5.970,17,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.857,74, 5.970,17,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.919,72, 2.994,24,

YARIM ALTIN FİYATI 2.919,72, 2.994,24,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.857,74, 5.970,17,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.857,74, 5.970,17,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.071,74, 6.223,05,

ATA ALTIN FİYATI 6.071,74, 6.223,05,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 504,19, 603,99,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 504,19, 603,99,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 833,56, 859,94,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 833,56, 859,94,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.829,00, 15.025,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.829,00, 15.025,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,42, 11,47,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,42, 11,47,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,13, 24,16,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,13, 24,16,

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