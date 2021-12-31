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Ekonomi
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Gram altın anlık bugün ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 31 Aralık 2021 Cuma güncel cumhuriyet altını, yarım altın fiyatları

2021-12-31 09:22:38
Gram altın anlık bugün ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? 31 Aralık 2021 Cuma güncel cumhuriyet altını, yarım altın fiyatları

Bugün altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Dolar kurunun da etkisiyle fiyatlarda bir gün yükselişler olurken bir gün de düşüşlere denk geliniyor. Altın yatırımcısının da kafası doğal olarak karışıyor. Kur korumalı ‘TL mevduatı hesabının hayata geçmesiyle birlikte dolar kurundaki düşüşler son bir kaç gündür yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Doların yükselişine paralel olarak altın fiyatları anlık olarak artmaya başladı. Anlık gram altın fiyatı, anlık güncel çeyrek altın fiyatı, anlık cumhuriyet altını fiyatı ile canlı altın fiyatları anlık olarak takip eden vatandaşlar altındaki bu kıpırdanma sonrası altın yeniden 1000 TL olur mu? Altın çıkar mı, altın fiyatı son durum ne? Altın anlık bugün ne kadar? sorularına cevap aramakta. Peki altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı anlık bugün ne kadar? Anlık gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşe 31 Aralık Cuma anlık altın fiyatları.

#1
Foto - Anlık altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın 800 TL oldu mu? 2021 yılının son iş gününde güncel altın fiyatları yatırımcı tarafından bir hayli sorgulanır oldu. 20 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomik paket sonrası dolar kurunun bir saat içinde 5 TL birden düşmesine paralel olarak altın fiyatları da bir hayli gerileyerek yatırımcısını adeta şoka uğrattı. Son bir kaç gündür dolar kurunun yeniden kıpırdanması sonrası altın fiyatları da yeniden ayağa kalkma eğilimine girdi. Bazı uzmanlar 3 Ocak’ı işaret etmeye devam ederken, hem FED’in açıklayacağı hem de TCMB’nin açıklayacağı ocak ayına ilişkin faiz kararı ile yine aralık ayının enflasyon rakamları altın fiyatlarının daha da çıkmasına eden olup olmayacağı sorgulanır oldu.

Anlık altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın 800 TL oldu mu? 2021 yılının son iş gününde güncel altın fiyatları yatırımcı tarafından bir hayli sorgulanır oldu. 20 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomik paket sonrası dolar kurunun bir saat içinde 5 TL birden düşmesine paralel olarak altın fiyatları da bir hayli gerileyerek yatırımcısını adeta şoka uğrattı. Son bir kaç gündür dolar kurunun yeniden kıpırdanması sonrası altın fiyatları da yeniden ayağa kalkma eğilimine girdi. Bazı uzmanlar 3 Ocak’ı işaret etmeye devam ederken, hem FED’in açıklayacağı hem de TCMB’nin açıklayacağı ocak ayına ilişkin faiz kararı ile yine aralık ayının enflasyon rakamları altın fiyatlarının daha da çıkmasına eden olup olmayacağı sorgulanır oldu.

#2
Foto - Haftanın ve dahi 2021 yılının son iş gününde güncel altın fiyatları ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar tarafından anlık sorgulanıyor. En çok araştırılan konulardan biri olan güncel altın fiyatları ne kadar? sorusuna yanıt aranıyor. Yeni ekonomik paketinin açıklanmasıyla birlikte dolar kurunun çakılması sonrası dolara paralel olarak altını fiyatları da bir hayli geriledi. Altın fiyatları bugün ne kadar? Döviz kurundaki zirvelerden yere çakılması ve ons altının da aşağıya evrilmesi, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın gibi altın türlerinin seyrini de bir hayli aşağıya çevirdi. Altına yatırım yapanlar ise bugün altın ne kadar? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar oldu? Anlık altın fiyatları son durum ne? Bugün altın kaç para? sorularını da beraberinde getirdi. İşte 31 Aralık 2021 Cuma anlık ve güncel altın fiyatları.

Haftanın ve dahi 2021 yılının son iş gününde güncel altın fiyatları ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar tarafından anlık sorgulanıyor. En çok araştırılan konulardan biri olan güncel altın fiyatları ne kadar? sorusuna yanıt aranıyor. Yeni ekonomik paketinin açıklanmasıyla birlikte dolar kurunun çakılması sonrası dolara paralel olarak altını fiyatları da bir hayli geriledi. Altın fiyatları bugün ne kadar? Döviz kurundaki zirvelerden yere çakılması ve ons altının da aşağıya evrilmesi, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın gibi altın türlerinin seyrini de bir hayli aşağıya çevirdi. Altına yatırım yapanlar ise bugün altın ne kadar? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar oldu? Anlık altın fiyatları son durum ne? Bugün altın kaç para? sorularını da beraberinde getirdi. İşte 31 Aralık 2021 Cuma anlık ve güncel altın fiyatları.

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 777,18 TL, 798,67 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 777,18 TL, 798,67 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 778,77 TL, 778,97 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 778,77 TL, 778,97 TL,

#5
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.817,28 TL, 1.817,78 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.817,28 TL, 1.817,78 TL,

#6
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.247,64 TL, 1.275,22 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.247,64 TL, 1.275,22 TL,

#7
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.984,13 TL, 5.078,86 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.984,13 TL, 5.078,86 TL,

#8
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.484,28 TL, 2.547,22 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.484,28 TL, 2.547,22 TL,

#9
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.984,13 TL, 5.078,86 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.984,13 TL, 5.078,86 TL,

#10
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.053,16 TL, 5.185,33 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.053,16 TL, 5.185,33 TL,

#11
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 425,18 TL, 523,98 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 425,18 TL, 523,98 TL,

#12
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 706,17 TL, 744,51 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 706,17 TL, 744,51 TL,

#13
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.589,00 TL, 13.064,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.589,00 TL, 13.064,00 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,89 TL, 9,91 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,89 TL, 9,91 TL,

#15
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,08 TL, 23,10 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,08 TL, 23,10 TL

#16
Foto - ALTIN YÜKSELİR Mİ DÜYER Mİ? Altının merkez üssü Kapalıçarşı’dan 2022’nin altın piyasasına yönelik tahminler geldi. Son günlerde altında yaşanan hareketliliği yorumlayan kuyumcular, yeni yılla birlikte altının stabil bir fiyatta kalacağı tahminlerinde bulunuyor. TGRT Haber’e konuşan Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, 1000 liradan altın alıp yatırım yapanlara uyarılarda bulundu. Kuyumcu Tunahan Sarı, vatandaşların altına talebi alım yönünde olduğunu söyleyerek,

ALTIN YÜKSELİR Mİ DÜYER Mİ? Altının merkez üssü Kapalıçarşı’dan 2022’nin altın piyasasına yönelik tahminler geldi. Son günlerde altında yaşanan hareketliliği yorumlayan kuyumcular, yeni yılla birlikte altının stabil bir fiyatta kalacağı tahminlerinde bulunuyor. TGRT Haber’e konuşan Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, 1000 liradan altın alıp yatırım yapanlara uyarılarda bulundu. Kuyumcu Tunahan Sarı, vatandaşların altına talebi alım yönünde olduğunu söyleyerek, "Şu anda altın çok fazla satılmıyor. Sene sonu altının fiyatı biraz yukarı yönlü olabilir. İnsanlar genelde altınlarını yastık altında tutuyorlar. Vatandaşlar daha çok 24 ayar Ata altınını alıyorlar. Bazı vatandaşlar altını yüksek fiyattan satın almış. Elinde nakit bulunan vatandaşlar şu anki fiyatlardan altın alıp ortama yapmaya çalışıyor. Altının gram fiyatı 770 liradan, çeyrek altın bin 270 liradan, yarım altın 2 bin 540 liradan, tam altın 5 bin 80 liradan satılıyor" dedi.

#17
Foto - Altının 2022 yılında stabil kalabileceğini söyleyen kuyumcu Murat Bulmuş,

Altının 2022 yılında stabil kalabileceğini söyleyen kuyumcu Murat Bulmuş, "Yeni sene de çok fazla bir yükselme beklemiyorum. Altın ons bazında biraz düşüş yaşayabilir. Dolar da sabit kalırsa çok fazla bir yükseliş olacağını düşünmüyorum. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması ülkemiz açısından çok faydalı olabilir. Şu anda fiyatlar biraz düştüğü için talep var. Kur korumalı mevduat hesaplarından sonra daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

#18
Foto - Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş ise, kısa süreli bir yatırım düşünenlere Kur Koruma Mevduat hesaplarının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Memiş,

Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş ise, kısa süreli bir yatırım düşünenlere Kur Koruma Mevduat hesaplarının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Memiş, "Ama diğer yandan ben bir yıllık yatırımcıyım benim fiyatlarla işim yok benim miktarla işim var diyen yatırımcılar, o yatırım çeşitliliği yine kendi tercihiyle alakalıdır. Kimi insanlar altın almayı sever kimi insanlar gümüş almayı sever kimi insanlar döviz almayı sever ama her ne yatırım aracına yatırım yapıyorsanız yapın mutlaka yüzde 25’lik dilimlerle hepsinden karışık olmalıdır." İfadelerini kullandı.

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