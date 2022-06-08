Gram altın 1000 lira sınırını geçti! Peki yükseliş devam edecek mi? Uzmanı açıkladı

‘GRAM ALTINDA BİN 100 LİRA SÜRPRİZ OLMAYACAKTIR’ Diğer taraftan ons bazında yükselen altın fiyatları iç piyasada kurun yükselişiyle beraber yeniden bin TL seviyelerini test etmiştir. Orta vadede hem kur artışı hem de ons bazında artış devam ettiği sürece altında bin 100 TL seviyelerini görmek sürpriz olmayacaktır. Uzun vadede ise mutlak suretle altın değer kazanacak gözüyle bakmak çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Şu anda dünyada üretim kaynaklı, arz kaynaklı çok ciddi bir enflasyon ve fiyat artışı yaşanmaktadır. Bu artışın devam etmesi ilerleyen aşamada mutlak suretle gram olarak, ons olarak altın fiyatlarını yukarı taşıyacaktır. Daima söylediğimiz gibi ons altında 1800 doların altı mutlak suretle alım fırsatıdır. Ancak kısa vadede 2 bin dolar seviyeleri görüldüğünde mutlak suretle kar satışları geleceğinden dolayı bu seviyeler kar satışı olarak değerlendirilebilir.