  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
8
Gram altın 1000 lira sınırını geçti! Peki yükseliş devam edecek mi? Uzmanı açıkladı

2022-06-08 08:25:19
Gram altın 1000 lira sınırını geçti! Peki yükseliş devam edecek mi? Uzmanı açıkladı

Geçtiğimiz hafta yükseliş kaydeden gram altın yeni güne hareketli başladı. Gram altın 1000 lira sınırını geçti. Peki yükseliş devam eder mi? İşte cevabı...

#1
Foto - Geçtiğimiz hafta altın fiyatları ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle yön buldu. Gram altın 1000 lira sınırını geçti. Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz hafta altın fiyatları ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle yön buldu. Gram altın 1000 lira sınırını geçti. Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı: "Bir taraftan enflasyon rakamları diğer taraftan ABD’de faiz artışı beklentileri bir taraftan da dolar emisyonunu artması altının yönünü yukarı çevirdi." dedi.

#2
Foto - Bugüne 1853 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileme kaydederek 1848 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1845 dolar, en yüksek ise 1853 dolar seviyeleri görüldü. Peki yükseliş devam eder mi? Bu yükselişin nedeni ne? İşte detaylar... ABD'deki enflasyon verisi beklentilerinin piyasaları hareketlendirdiğini belirten Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı: Bu hafta içerisinde açıklanması beklenen ABD enflasyon verisi beklentileri piyasaları hareketlendirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yeniden 2.50 seviyelerinden 2.98’e gelindi. Diğer taraftan dolar endeksi de yeniden yönünü yukarı doğru çevirmeye başladı. Jeopolitik risklerin artması aynı zamanda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 50 baz puan faiz artıracağı beklentisiyle emtia fiyatları yukarı taşınmaya devam ediyor.

Bugüne 1853 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileme kaydederek 1848 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1845 dolar, en yüksek ise 1853 dolar seviyeleri görüldü. Peki yükseliş devam eder mi? Bu yükselişin nedeni ne? İşte detaylar... ABD'deki enflasyon verisi beklentilerinin piyasaları hareketlendirdiğini belirten Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı: Bu hafta içerisinde açıklanması beklenen ABD enflasyon verisi beklentileri piyasaları hareketlendirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yeniden 2.50 seviyelerinden 2.98’e gelindi. Diğer taraftan dolar endeksi de yeniden yönünü yukarı doğru çevirmeye başladı. Jeopolitik risklerin artması aynı zamanda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 50 baz puan faiz artıracağı beklentisiyle emtia fiyatları yukarı taşınmaya devam ediyor.

#3
Foto - Petrolde 120 dolar seviyelerinin son iki haftada kalıcı hale gelmesi, diğer taraftan altın fiyatlarını da ons bazında yeniden yukarı yönlü hareketlendirmeye başladı. 1790-1950 aralığı son dönemde sıkça test edildi. Ancak görüldüğü kadarıyla 1800 doların altı çok muhtemel gözükmüyor. Enflasyonla orantılı olmak üzere ABD’de yeniden dolar emisyonunun artması orta vadede altına olan ilgiyi de artıracaktır.

Petrolde 120 dolar seviyelerinin son iki haftada kalıcı hale gelmesi, diğer taraftan altın fiyatlarını da ons bazında yeniden yukarı yönlü hareketlendirmeye başladı. 1790-1950 aralığı son dönemde sıkça test edildi. Ancak görüldüğü kadarıyla 1800 doların altı çok muhtemel gözükmüyor. Enflasyonla orantılı olmak üzere ABD’de yeniden dolar emisyonunun artması orta vadede altına olan ilgiyi de artıracaktır.

#4
Foto - ‘ONS ALTIN 2 BİN DOLARA YAKLAŞACAKTIR’ Bir taraftan enflasyon rakamları diğer taraftan ABD’de faiz artışı beklentileri bir taraftan da dolar emisyonunu artması altının yönünü yukarı çevirdi. Orta vadede altın yeniden 1900 dolar seviyelerinin üzerine çıkarak 2 bin dolarlara yaklaşacaktır. Rusya, Ukrayna arasındaki süreç uzadığı müddetçe ve Avrupa ve ABD’nin Rusya ile ilgili yaptırım kararları bundan sonraki süreçte daha ağır hissettireceğine göre önümüzdeki dönemde altında 2 bin dolarlar sürpriz olmayacaktır.

‘ONS ALTIN 2 BİN DOLARA YAKLAŞACAKTIR’ Bir taraftan enflasyon rakamları diğer taraftan ABD’de faiz artışı beklentileri bir taraftan da dolar emisyonunu artması altının yönünü yukarı çevirdi. Orta vadede altın yeniden 1900 dolar seviyelerinin üzerine çıkarak 2 bin dolarlara yaklaşacaktır. Rusya, Ukrayna arasındaki süreç uzadığı müddetçe ve Avrupa ve ABD’nin Rusya ile ilgili yaptırım kararları bundan sonraki süreçte daha ağır hissettireceğine göre önümüzdeki dönemde altında 2 bin dolarlar sürpriz olmayacaktır.

#5
Foto - ‘GRAM ALTINDA BİN 100 LİRA SÜRPRİZ OLMAYACAKTIR’ Diğer taraftan ons bazında yükselen altın fiyatları iç piyasada kurun yükselişiyle beraber yeniden bin TL seviyelerini test etmiştir. Orta vadede hem kur artışı hem de ons bazında artış devam ettiği sürece altında bin 100 TL seviyelerini görmek sürpriz olmayacaktır. Uzun vadede ise mutlak suretle altın değer kazanacak gözüyle bakmak çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Şu anda dünyada üretim kaynaklı, arz kaynaklı çok ciddi bir enflasyon ve fiyat artışı yaşanmaktadır. Bu artışın devam etmesi ilerleyen aşamada mutlak suretle gram olarak, ons olarak altın fiyatlarını yukarı taşıyacaktır. Daima söylediğimiz gibi ons altında 1800 doların altı mutlak suretle alım fırsatıdır. Ancak kısa vadede 2 bin dolar seviyeleri görüldüğünde mutlak suretle kar satışları geleceğinden dolayı bu seviyeler kar satışı olarak değerlendirilebilir.

‘GRAM ALTINDA BİN 100 LİRA SÜRPRİZ OLMAYACAKTIR’ Diğer taraftan ons bazında yükselen altın fiyatları iç piyasada kurun yükselişiyle beraber yeniden bin TL seviyelerini test etmiştir. Orta vadede hem kur artışı hem de ons bazında artış devam ettiği sürece altında bin 100 TL seviyelerini görmek sürpriz olmayacaktır. Uzun vadede ise mutlak suretle altın değer kazanacak gözüyle bakmak çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Şu anda dünyada üretim kaynaklı, arz kaynaklı çok ciddi bir enflasyon ve fiyat artışı yaşanmaktadır. Bu artışın devam etmesi ilerleyen aşamada mutlak suretle gram olarak, ons olarak altın fiyatlarını yukarı taşıyacaktır. Daima söylediğimiz gibi ons altında 1800 doların altı mutlak suretle alım fırsatıdır. Ancak kısa vadede 2 bin dolar seviyeleri görüldüğünde mutlak suretle kar satışları geleceğinden dolayı bu seviyeler kar satışı olarak değerlendirilebilir.

#6
Foto - GRAM ALTINDA BU SEVİYE KAR REALİZASYONU OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Gram olarak ise bin 100 TL’li seviyeler mutlaka kar realizasyon için değerlendirilmesi gereken seviyelerdir. Diğer taraftan 920-950'li seviyeler ise yeniden alım için önemli bir fırsat doğuracaktır. Ancak unutmamak gerekir ki ani iniş çıkışlarda panik havası ile hareket etmemek bunun yerine orta ve uzun vadeli altın enstrüman değerlendirmek daha sağlıklı bir davranış olacaktır.

GRAM ALTINDA BU SEVİYE KAR REALİZASYONU OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Gram olarak ise bin 100 TL’li seviyeler mutlaka kar realizasyon için değerlendirilmesi gereken seviyelerdir. Diğer taraftan 920-950'li seviyeler ise yeniden alım için önemli bir fırsat doğuracaktır. Ancak unutmamak gerekir ki ani iniş çıkışlarda panik havası ile hareket etmemek bunun yerine orta ve uzun vadeli altın enstrüman değerlendirmek daha sağlıklı bir davranış olacaktır."

#7
Foto - GRAM ALTINDA SON DURUM! Bugüne 997 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş kaydederek 1003 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM! Bugüne 997 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş kaydederek 1003 liradan işlem görüyor.

Heyecanlandıran gelişme... 36'lık Gomis evine dönüyor!
Spor

Heyecanlandıran gelişme... 36'lık Gomis evine dönüyor!

Galatasaraylı futbolculara transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Fransız kulübü Reims’in, 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis ile ilgilendiği ö..
Rusya'dan Türkiye'ye büyük skandal! Göz göre göre yaptılar
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye büyük skandal! Göz göre göre yaptılar

Türkiye'nin Suriye operasyonuna ilişkin hazırlıkları devam ederken Rusya, katil Esed rejimi ile ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.
Bakan Nebati iyi haberi verdi
Ekonomi

Bakan Nebati iyi haberi verdi

Hazine Bakanı Nurettin Nebati, Hazine nakit dengesi hakkında iyi bir haber verdi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bomba haberi az önce verdi! Altın ve dolar her an çakılabilir
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bomba haberi az önce verdi! Altın ve dolar her an çakılabilir

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, hükümet tarafından yeni bir ekonomi paketi açıklanacağı söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın a..
AK Parti'den asgari ücretle ilgili en net açıklama geldi
Ekonomi

AK Parti'den asgari ücretle ilgili en net açıklama geldi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, asgari ücret ve emeklilere ilişkin kon..
Doblocuları yıkan haber geldi! Enişteler, amcalar, dayılar karalar bağlıyor
Gündem

Doblocuları yıkan haber geldi! Enişteler, amcalar, dayılar karalar bağlıyor

Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretilen yeni Fiat Doblo modelinin üretiminin artık İspanya'daki Vigo fabrikasında yapılacağı açıklandı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay